Dit zijn de all stars uit onze rubriek De vijf favoriete aandelen.

1/ Google (Alphabet Inc.)

4 selecties: Riet Vijgen, Laurence De Munter, Werner Wuyts, Christian Schmitt.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, is een dominante speler in onlinezoekopdrachten en heeft een breed scala aan producten, waaronder YouTube, Google Maps en Google Drive. Met de ontwikkeling van Bard als een AI-alternatief voor ChatGPT blijft Alphabet innovatief. De groei van het bedrijf in niet-advertentiegebonden diensten en verborgen juweeltjes in zijn durfkapitaalportefeuille benadrukken de veelzijdigheid en het groeipotentieel van Alphabet​​.

‘Ondanks de hype rond ChatGPT, blijft Google de belangrijkste onlinezoekmachine’ Riet Vijgen (Leo Stevens)

2/ Berkshire Hathaway

3 selecties: Frank Vranken, Werner Wuyts, Christian Schmitt.

Berkshire Hathaway, onder leiding van Warren Buffett, wordt erkend als een divers investeringsconglomeraat met aanzienlijke investeringen in diverse sectoren. Het bedrijf profiteert van sterke cashflows en is beroemd om zijn waardebeleggingsstijl. De recente rentestijgingen werken in het voordeel van Berkshire door de grote kaspositie, wat het bedrijf in een goede positie brengt om toekomstige investeringen​​ te doen.

‘Investeren in Berkshire Hathaway is een goede manier om je blootstelling aan de Amerikaanse markt te diversifiëren en je investering toe te vertrouwen aan een doorgewinterde financiële expert’ Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

3/ Microsoft

3 selecties: Martine Hafkamp, Frank Vranken, Riet Vijgen.

Microsoft wordt geprezen om zijn innovatieve rol in de technologie-industrie, vooral op het gebied van artificiële intelligentie (AI). Het bedrijf heeft AI succesvol geïntegreerd in zijn productlijn, waaronder Office 365, en profiteert van de groei van zijn clouddienst Azure. De overname van Activision Blizzard benadrukt Microsofts groeipotentieel in de gamingindustrie. Het bedrijf wordt gezien als een toonaangevende kracht in de digitale innovatie​​.

‘Met de investering in Open AI en de bot ChatGPT, heeft Microsoft een nieuwe, heel snel groeiende markt aangeboord’ Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer)

4/ Albemarle

2 selecties: Danny Reweghs, Patrick Casselman. Maar ook een van Trends’ favoriete aandelen voor 2024.

Albemarle is een van ’s werelds grootste producenten van lithium, dat cruciaal is voor batterijen in elektrische auto’s en consumentenelektronica. Ondanks de recente daling van de lithiumprijs en de correctie van de aandelenkoers wordt een sterke toekomstige vraag naar lithium verwacht, vooral door de transitie naar elektrische voertuigen. De verwachting is dat de vraag naar lithium tegen 2030 verviervoudigt, waardoor Albemarle goed gepositioneerd is om te groeien, ondanks de huidige uitdagingen in het aanbod​​.

‘We denken dat het een kwestie van tijd is voordat de prijs van lithium weer hoger schiet. Daar zou Albemarle enorm van profiteren’ Danny Reweghs (Trends Beleggen)

5/ Samsung Electronics

2 selecties: Tom Simonts, Gabriel Csendes.

Samsung wordt beschreven als een wereldleider in verschillende elektronicasegmenten, waaronder geheugenchips. Het bedrijf profiteert van de toegenomen vraag naar geheugencapaciteit voor de opslag van gegevens gegenereerd door generatieve AI. Met sterke marktposities in zowel smartphones als halfgeleiders is Samsung goed geplaatst om te profiteren van wereldwijde technologische trends en geopolitieke ontwikkelingen​​.

‘Geopolitieke spanningen en exportcontroles op technologie verzwakken de concurrentiekracht van Chinese IT-hardwarefabrikanten. Dat zal de winstgevendheid van veel bedrijven buiten China verbeteren ten opzichte van de jaren voor de crisis’ Gabriel Csendes (UBS)

