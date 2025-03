Hoe beweegt de beurs in het eerste kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Aurélien De Bauw. Hij is senior portfolio manager bij Belfius Asset Management, waar hij het grootste fonds beheert dat zich richt op Belgische aandelen.

1. Do & Co

“Do & Co, een toonaangevende leverancier van premium cateringdiensten, voornamelijk voor de luchtvaartindustrie, kent een aanzienlijke groei dankzij de toename van het luchtverkeer en de stijgende vraag naar kwaliteitsvoeding. In tegenstelling tot zijn belangrijkste concurrenten, die te maken hebben met agressieve prijsconcurrentie, heeft Do & Co ervoor gekozen zich te positioneren in het kwaliteitssegment. Die strategie helpt om voortdurend marktaandeel te winnen. De kleinhandelsactiviteiten, die tevens fungeren als innovatiecentrum, bieden een uniek model dat moeilijk te repliceren is door concurrenten. Voor de winstgevendheid zijn de vooruitzichten uitstekend. De winstmarges zullen naar verwachting verbeteren door de groeiende impact van recent verworven contracten in de Verenigde Staten en de bijbehorende schaalvoordelen. Dankzij de hogere groei blijft de waardering van Do & Co aantrekkelijk.”

2. EssilorLuxottica

“EssilorLuxottica is een toonaangevende speler in de wereldwijde brillenindustrie, met een uitgebreide merkportfolio en een sterk distributienetwerk. Ondanks onzekerheden op korte termijn blijft de vraag op lange termijn robuust, mede dankzij demografische trends en de groeiende interesse in connected eyewear. Op 17 september 2024 kondigde EssilorLuxottica een nieuwe langetermijnovereenkomst met Meta Platforms aan. De nieuwste generatie, gelanceerd in de herfst van 2023, combineert het iconisch Ray-Ban-design met geavanceerde technologieën zoals bellen, livestreamen en de integratie van Meta AI in de Verenigde Staten en Canada. Daarbij omvat de portfolio ook de ontwikkeling van de Meta Glasses, wat de marktpositie verder verstevigt en aanzienlijke kansen biedt voor innovatie en groei.”

3. Heidelberg Materials

“Heidelberg Materials is één van de grootste producenten van cement en bouwmaterialen met wereldwijde activiteiten, uitgezonderd in Latijns-Amerika. Ondanks onzekerheden op korte termijn over de volumes, blijft de vraag sterk. Dat wordt ondersteund door een tekort aan woningen en infrastructuur, evenals de snelle verstedelijking in ontwikkelingslanden. De consolidatie in het cementsegment zal zijn prijszettingsvermogen versterken en helpen bij het compenseren van recente kostenstijgingen. Heidelberg Materials heeft ook aanzienlijke herstructureringsmogelijkheden door de verkoop van onderpresterende activa. In het kader van de decarbonisatie investeert het bedrijf in koolstofopvang en -opslag om de CO2-uitstoot van zijn productie te verminderen. Die initiatieven positioneren het bedrijf als een leider in de overgang naar een groenere economie.”

4. Wise

“Wise biedt internationale betalingsoplossingen waarmee individuen en bedrijven transacties in verschillende valuta’s kunnen uitvoeren via hun platform. De strategie van de groep is om schaalvoordelen te delen met haar klanten door middel van prijsverlagingen en productverbeteringen, wat de groei van haar klantenbestand stimuleert. Die vicieuze cirkel creëert kosten- en schaalvoordelen, waardoor Wise een concurrentievoordeel heeft. De diensten van Wise zijn aanzienlijk goedkoper dan die van traditionele banken, en het bedrijf profiteert van een relatief grote schaal ten opzichte van zijn fintech-concurrenten. Wise opereert in een grote, onderbenutte en snelgroeiende markt. Bovendien vertegenwoordigen aanvullende inkomsten, zoals debetkaartkosten, al een derde van de totale inkomsten, met een groeipotentieel dat de markt onderschat.”

5. Spotify Inc.

“Spotify is een marktleider in de snelgroeiende streamingindustrie. Het bedrijf richt zich niet alleen op muziekstreaming, maar ook op podcasts en audiobooks, wat een sterk groeiende markt is. Met meer dan 675 miljoen actieve maandelijkse gebruikers, waarvan 263 miljoen betalende abonnees, heeft Spotify een indrukwekkende gebruikersbasis opgebouwd. De focus op exclusieve podcasts en gepersonaliseerde content versterkt de klantloyaliteit en vergroot de omzetmogelijkheden. Daarbovenop heeft het streamingplatform een zeer sterke balans en heeft het een snel groeiende vrije kasstroom en een robuuste omzetgroei. Onder leiding van een uitstekende CEO, die meer dan 15 procent van de aandelen bezit, toont Spotify sterke marges en een robuust businessmodel. Hoewel het aandeel al stevig is gestegen, biedt het mooie vooruitzichten voor beleggers op de lange termijn.”