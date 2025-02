Hoe beweegt de beurs in het eerste kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Pierre Huylenbroeck, uitgever van Mister Market Magazine en voormalig hoofdredacteur van De Tijd.

1/ Gimv

De Vlaamse private-equitygroep versterkte haar kapitaal met 247 miljoen euro. Met dat extra kruit denkt het management de investeringsportefeuille vlot te kunnen verdubbelen, van 1,7 tot 3,4 miljard euro. Ook de gemiddelde investering gaat maal twee, van 30 tot 60 miljoen euro. Op die manier wil Gimv, à la Warren Buffett, voor de echt lange termijn meegaan met het puikje van zijn zestigtal participaties (met name de Belgen Cegeka en Televic, maar ook steeds meer beloftevolle Duitse kmo’s) en zijn gemiddelde jaarlijkse rendementsdoel verhogen van 15 tot 17,5 procent. Aangezien de investeringen groter worden en de managementvergoedingen ongeveer gelijk blijven, zal bovendien een groter deel van de waardecreatie naar de aandeelhouders vloeien. Het aandeel zou begin 2026 best meer dan 50 euro kunnen kosten.

2/ Old Dominion

Liever saai dan opwindend, want steeds minder beleggers zijn in saai geïnteresseerd. En wat is saaier dan een transportbedrijf dat zich sinds 1934 specialiseert in het leveren van een voorraad goederen die geen volledige vrachtwagen kan vullen? Old Dominion Freight Line is de Amerikaanse kampioen in die voor honderdduizenden kmo’s cruciale discipline. Het bedrijf is zo goed georganiseerd en gefocust op de lange termijn dat concurrenten zelfs niet in de buurt komen inzake klantentevredenheid en kostenbeheersing. Daardoor blijft de omzet toenemen, zijn er geen schulden en ligt de return on invested capital (ROIC) voortdurend boven 20 procent. Ook een troef, zeker nu: Old Dominion is een American champion. Goedkoop is dit kwaliteitsaandeel nooit. Wij kochten het voor onze multibaggerportefeuille, gevuld met aandelen die op termijn kunnen verveelvoudigen.

3/ Sipef

Sipef is een groeier die eerder als een cyclisch bedrijf dan als een groeier wordt gewaardeerd. Dit is een wereldtopper in palmolieproductie, niet naar grootte van het areaal, wel op het gebied van kwaliteit en milieu. Palmolie is bovendien zelf een groeier: plantaardige oliën zitten in de lift en palmolie is efficiënter dan andere oliën (ook inzake energieverbruik, meststoffen en pesticiden), en dus stilaan populairder. De vraag gaat nog flink toenemen in de volgende decennia, vooral voor voeding, maar ook voor cosmetica en biobrandstoffen. Met een nieuwe generatie hybride zaden brengt Sipef weldra de grootste palmolie-innovatie van de voorbije vijftig jaar op de markt. Sipef heeft in de voorbije jaren voluit geïnvesteerd. In 2025 zal de productie met 15 procent stijgen tot een record van 430.000 ton. Ook in de jaren nadien zal er veel groei zijn. De boekwaarde bedraagt haast 75 euro. Daar moet het aandeel naartoe.

4/ Tessenderlo

Ziehier een onderneming die vandaag de helft minder waard is dan 25 jaar geleden en waarvan een van de meest gerespecteerde CEO’s, de West-Vlaming Luc Tack, toch al elf jaar de hoofdeigenaar is. Tessenderlo is bovendien een boeiende holding, actief in tal van beloftevolle niches zoals meststoffen, biologische voeding, gezonde dierenvoeding, schoon water en schone energie. Wat loopt er dan verkeerd? Operationeel waren 2023 en 2024 baaljaren. Daarnaast is de communicatie onvoldoende helder en hebben de meeste beleggers afgehaakt. Ondertussen is het aandeel uiterst goedkoop, ondanks de fors gezakte winst, is de balans nog altijd sterk genoeg, kopen zowel Luc Tack als Tessenderlo zelf fors eigen aandelen in (Tack betaalde de voorbije jaren tot 35 euro per aandeel) en wordt er een dividend uitgekeerd. Ik hoop dat Tack de trouwe kleine belegger binnenkort niet wegstuurt met een overnamebod van 30 of zelfs 35 euro per aandeel. Die 35 euro is echt wel een minimumdoel voor de korte termijn.

5/ Wise

Tien jaar geleden waren er eens twee Estse vrienden. De ene verdiende euro’s en moest ponden hebben, voor de andere gold het omgekeerde. Op basis van de evenwichtskoers tussen pond en euro dropten ze respectievelijk euro’s en ponden op elkaars rekening. Die transfert was 90 procent goedkoper dan via de geijkte bankkanalen. “Zouden anderen dat ook niet zo willen doen?” vroegen Kristo Käärmann en Taavet Hinrikus zich af. TransferWise was geboren. Vandaag heet het bedrijf gewoon Wise en telt het zo’n 11 miljoen trouwe gebruikers. Wise is extreem klantvriendelijk: alle mogelijke besparingen gaan naar aantrekkelijker gebruikerstarieven in plaats van naar de eigen marges. Dat doet denken aan het jonge Amazon van Jeff Bezos: de klanten zijn koning, winst hoeft nog niet. Alleen: Wise maakt nu al winst. Logisch ook, want elke bijkomende klant kost haast niets in de sector waarin schaalgrootte de tweede sleutel is. Ook deze zit in onze multibaggerportefeuille.