Hoe beweegt de beurs in de eerste helft van het nieuwe jaar? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Augustin Picquendar, de beheerder van DNCA Invest Evolutif.

1/ Deutsche Telekom

We selecteren Deutsche Telekom voor zijn hoogstaande netwerk – een cruciale succesfactor voor telecom – en voor de waarde van het merk T-Mobile en de toppositionering van T-Mobile USA.

De vooruitzichten voor de aandelenmarkt op de middellange termijn blijven solide, met een ebitda-groei van 6 procent per jaar over vier jaar, aan de bovenkant van de vork van de prognoses op de Capital Markets Day. Een vrijecashflowgeneratie van meer dan 15 miljard euro tegen het einde van 2027, die gebruikt kan worden om extra eigen aandelen in te kopen (de consensusprognose is 10,5 miljard euro voor de periode 2024-2027) of om een uitbreiding van het belang in T-Mobile USA (momenteel ongeveer 51%) te financieren.

De waardering is aantrekkelijk: een koers-winstverhouding voor 2026 van 12,6 en een dividendrendement van 4 procent. Het aandeel is nog steeds ondergewaardeerd: rond 2 keer de geschatte ebitdaal voor 2026, voor Duitsland, Europa en de afdeling Towers.

2/ Deere

Deere, de wereldleider in de productie en de distributie van landbouwmachines, zou in 2025 moeten profiteren van de opleving van de investeringscycli, vooral in de Verenigde Staten en Brazilië.

De groep verwacht dat haar aangepaste ebitda de komende vier jaar met ongeveer 6 procent per jaar zal groeien en verwacht ook een overschot aan vrije kasstroom te genereren van meer dan 15 miljard euro tegen 2027, waardoor het rendement voor aandeelhouders zal toenemen.

De langetermijnstrategie van Deere is gericht op technologie en innovatie. De integratie van geavanceerde technologieën, zoals autonome machines en agrarische dataoplossingen, positioneert de groep als een belangrijke speler in de digitale transitie in de landbouwsector.

3/ Goldman Sachs

In 2025 zal Goldman Sachs profiteren van een economisch klimaat dat gunstig is voor de banksector (solide economische groei, steilere rentecurve, deregulering door de regering-Trump, enzovoort) en een sterke operationele hefboomwerking dankzij een sterke groei in de divisies CIB, Wealth Management en vooral Trading (+32% groei op jaarbasis) tegen een achtergrond van dalende kosten.

De waardering zou ook moeten worden ondersteund door de robuuste balans van de groep (CET1-ratio van ongeveer 14%) en door het beleid om geld terug te geven aan de aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen (10 tot 12 miljard dollar over de periode 2024-2027) en dividendgroei.

4/ Saint-Gobain

Wij geloven dat er nog potentieel zit in het transformatieverhaal van Saint-Gobain, de wereldleider in de bouwmaterialensector. We denken dat de groep dit jaar positief zal blijven verrassen dankzij haar goede geografische mix (met name in India, de op twee na grootste markt) en zijn eindmarkten.

De nieuwe middellangetermijndoelstellingen, met een Capital Markets Day gepland in de tweede helft van 2025, zouden enthousiasme moeten opwekken en moeten leiden tot een herwaardering van een aandeel, waarvan de waardering ons niet gerechtvaardigd lijkt in verhouding tot de kwaliteit van het management (koers-winstverhouding van 12,3 voor 2025, ev-ebitda-verhouding van 7) en de kracht van de balans (nettoschuld-ebitda-verhouding van 1,2).

5/ SAP

SAP verwacht de huidige marktramingen te overtreffen (omzetgroei van 11 tot 12% in 2025-2026), ondersteund door de S/4HANA Cloud-software en de crossselling van zijn cloud-ERP-suite.

SAP zal profiteren van zijn relaties met de belangrijkste vier hyperscalers (AWS, Azure, GCP en AliCloud) en van een sterke groei van zijn inkomsten uit cloudsoftware (28 tot 30% groei tegen 2025). SAP zal naar verwachting ook een belangrijke speler zijn in generatieve artificiële intelligentie in bedrijfssoftware.

Wij denken dat de volgende fase in de beursgeschiedenis van SAP gekenmerkt zal worden door een aanhoudend dubbelcijferige groei en een herstel van de marges, maar ook door de vooruitzichten voor de vrije kasstroom, waar we mogelijkheden zien voor een opwaartse herziening van de marktramingen en een herwaardering op basis van de vrije kasstroom.