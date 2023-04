De 5 favoriete aandelen van… Laurence De Munter (SDM)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de solide effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Laurence De Munter, investeringsstrateeg bij de private bank SDM.

1. 7C Solarparken (koersdoel: 5,6 euro)

Het Duitse 7C Solarparken, weliswaar onder leiding van een Belgisch managementteam, speelt in op de stijgende vraag naar hernieuwbare energie. Zijn projecten zijn verdeeld over Duitsland (90%) en België (10%). De vraag naar duurzame elektriciteit in Duitsland is hoog en zal in de toekomst nog sterk blijven groeien, mede door de Duitse kernuitstap. Maar de voornaamste reden waarom CEO Steven De Proost zich toespitst op Duitsland voor zonne-energie, is te danken aan het grondwettelijk gegarandeerde minimumtarief. Zelfs in het ondenkbare scenario dat de energieprijs naar nul gaat, heeft 7C slechts een beperkte impact op zijn ebitda. Aan de andere kant is elke prijs boven het minimumtarief mooi meegenomen. Dit maakt dat 7C een hoog voorspelbaar inkomen heeft, zelfs als de energieprijzen stevig fluctueren.

2022 was een topjaar voor 7C dankzij de combinatie van een uitzonderlijke zonnige zomer, de recordenergieprijzen door de sancties op Rusland en de groei van zijn portfolio. De ebitda steeg van 48,6 naar 74,7 miljoen euro, maar de koers klom slechts met 0,73 procent in 2022. Enerzijds speelden het negatieve beurssentiment en de stijgende rente in 2022 een rol. Nemen we als bijvoorbeeld de Euro Stoxx 600-index, die over dezelfde periode met 18 procent daalde.

Anderzijds introduceerden de overheden in Duitsland en België een plafond op de energietarieven. Dat heeft slechts een beperkt effect op de ebitda van 7C en het prijsplafond zou al juni 2023 in België afgeschaft worden. 7C trok zijn dividend op met 9%, wat een dividendrendement oplevert net onder 3 procent. Ook verhoogde het zijn kasstroomvooruitzichten voor 2024. Zijn balans is gezond met een equityratio van 41 procent, wat een stuk hoger ligt dan bij de concurrentie. Om nieuwe projecten te financieren, doet 7C een beroep op kapitaalverhogingen. Dat kan op korte termijn op de koers wegen. Anderzijds stijgt de waardering naarmate de omvang van de portfolio. Hier streeft 7C naar 1 gigawattpeak tegen 2030, meer dan een verdubbeling van zijn huidige portfolio.

De waardering van 7C is vandaag aantrekkelijk. Normaal lopen de koers en de productiecapaciteit hand in hand, maar vandaag is er een interessante discount. Het bedrijf heeft een goed trackrecord met een solide groei en een sterke kasstroom. Analisten verwachten dat de koers de volgende twaalf maanden zou stijgen naar 5,67 euro. Dat vertaalt zich in een potentieel rendement van 48 procent. Bovendien bestaat de kans dat 7C een overnamedoel wordt van grote spelers die hun activiteiten in hernieuwbare energie willen uitbreiden.

2. Alphabet (koersdoel: 130 dollar)

Alphabet bestaat uit verschillende divisies, waarvan Google Search de grootste cashkoe is. Zo heeft Google Search, goed voor 57 procent van de omzet, een torenhoog marktaandeel van 85 procent, in contrast met de 9 procent van Bing, de zoekmachine van zijn grote concurrent Microsoft. Geen wonder dat Satya Nadella, de CEO van Microsoft, daar dringend verandering in wil brengen. Daarom lanceerde Bing de integratie van de gehypte AI-gedreven chatbot, ChatGPT. Echter, Google is tevens een kampioen in artificiële intelligentie en investeert miljarden in machinelearning. Daarom plot Google Search een tegenaanval met zijn eigen versie, Bard, die binnenkort wordt uitgebracht.

Een van de grote troeven voor de nabije toekomst is Google Cloud, waarvan de omzet in 2022 met 37 procent steeg en waarin Google de vierde positie inneemt na Amazon, Microsoft en Salesforce. Deze divisie is vandaag nog verlieslatend, maar het potentieel is groot, vooral omdat Google’s geavanceerde artificiële intelligentie hierin verschillende toepassingen kan vinden. Dus hier is het net andersom en wil Alphabet marktaandeel van Microsoft overnemen.

Ook YouTube is een belangrijke omzetmotor, maar hier zijn de grote concurrenten eerder TikTok en Netflix. In Amerika had YouTube onlangs reeds meer kijkers dan Netflix. Zijn sterke groeiplannen zijn niet te onderschatten. Zo ligt YouTubes jaarlijkse budget voor content in lijn met de grote producties van Netflix en sloot het een contract voor maar liefst 14 miljard dollar om American football live uit te zenden. Een van Alphabets opties is om YouTube af te scheiden. Hierdoor kan het beter focussen op zijn corebusiness. Ook wordt Alphabet aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor zijn monopolistische positie. Een scheiding van YouTube kan daarbij helpen. YouTubes advertentieomzet ligt rond 30 miljard dollar, in lijn met dat van Netflix. Maar dit is zonder rekening te houden met de 25 miljoen premiumabonnees en de tv-inkomsten van YouTube, dus de waarde ligt waarschijnlijk een pak hoger. Hiernaast is Alphabet ook de eigenaar van Nest, Waze en Waymo, met zelfrijdende voertuigen. Die other bets, inclusief toepassingen in de gezondheidssector, kunnen in de toekomst belangrijke vruchten afwerpen.

Na een fantastisch 2021 was 2022 een moeilijker jaar voor Alphabet, net als voor veel andere technologiebedrijven. De omzet steeg met 10 procent, in tegenstelling tot 41 procent in 2021. Maar het was vooral de stijging van de kosten door de hogere inflatie die het netto-inkomen met 27 procent deed krimpen. Daarom kondigde CEO Sundar Pichai in januari herstructureringen aan. Zo zouden er 12.000 banen sneuvelen en wil Alphabet bezuinigen op zijn kantoorruimte. De consensusverwachtingen voor de volgende jaren zien er alvast rooskleuriger uit met een continue groei van de omzet en het netto-inkomen.

Googles dominante positie op het internet, de sterke groei van zijn Cloud Services en de potentiële beursgang van YouTube maken Alphabet interessant. Bovendien heeft het een aandeleninkoopprogramma van 70 miljard dollar, waarvan nog 28 miljard uitstaat. Daarom is Alphabets waardering vandaag aantrekkelijk. De verwachte koers-winstverhouding voor 2023 is 20, significant lager dan het Nasdaq-gemiddelde van 27.

3. ASML (koersdoel: 720 dollar)

Binnen de halfgeleidersector levert ASML de EUV-machines bij uitstek, die enkel het Nederlandse bedrijf aanlevert om de meest geavanceerde microchips (klein, snel en energiezuinig) te produceren. Ondanks het cyclische karakter stijgen de vraag en het aantal toepassingen ongebreideld. De digitaliseringstrend is allesomvattend: van slimme ijskasten en ontiegelijk veel andere toepassingen van het internet der dingen over 5G, artificiële intelligentie, robotisering en automatisering en cloudcomputing. Het verwacht dat de sector van de halfgeleiders zou verdubbelen tot 1,1 à 1,3 biljoen euro tegen 2030.

Sinds 2017 groeit de omzet gemiddeld met 20 procent per jaar, terwijl de winst klimt met 23 procent. Qua rendement op het eigen vermogen zien we een plotse piek sinds 2021: die vloeit voort uit het inkopen van eigen aandelen. In een jaar waarin ASML 10,4 miljard euro cash heeft gecreëerd, heeft het voor 8,5 miljard euro aan aandelen ingekocht. Diezelfde trend zette zich door in 2022. Gezien de immer negatieve nettoschuldgraad en de huidige orderbacklog van 40 miljard euro, lijkt ons de keuze om aandelen in te kopen niet verkeerd. Je moet iets doen met je overtollige cash.

De orderbacklog van 36 miljard euro stelt de meeste investeerders gerust, aangezien dit min of meer overeenkomt met 2 keer de netto-omzet van 2022. De leveringstijd van 18 tot 24 maanden, afhankelijk van de machine, heeft ASML in het verleden al de nodige kritiek opgeleverd. Het heeft daarop ingespeeld door massaal personeel aan te werven en het personeelsbestand te verdubbelen sinds 2017, wat zijn beoogde resultaat heeft gehad door de verbetering van de liquiditeit. ASML’s dominante positie in de snelgroeiende sector van de semiconductoren maakt het Nederlandse bedrijf interessant. Bovendien verwent het bedrijf zijn investeerders via dividenden en zijn aandeleninkoopprogramma.

4. Inditex (koersdoel: 35 euro)

Inditex werd opgericht in 1985 door Amancio Ortega. Zestien jaar later ging Inditex naar de beurs voor een waarde van 9 miljard euro. De Spaanse kledingketen, actief op 213 markten, staat ondertussen bekend voor zijn merken Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius en Oysho. Vandaag bezit de familie Ortega nog altijd de meerderheid van de aandelen (65%). De beurskapitalisatie is gestegen tot 95 miljard euro.

Inditex blonk uit met excellente resultaten in 2022. De omzet steeg met 18 procent tot een nieuw record van 32 miljard. Maar het was vooral het netto-inkomen dat uitblonk, met een klim van 27 procent. Inditex heeft een gezonde balans met een cashpositie van 10 miljard euro. Voor 2023 voorspelt het bedrijf tevens een solide groei. Zo wil het zijn winkelruimte met 3 procent uitbreiden en ziet het een snellere groei in zijn onlineverkopen dan fysieke winkels. Inditex is een ware pandemiewinnaar. Zo heeft het vandaag een 15 procent hogere omzet met 20 procent minder winkels dan voor de covidpandemie. Ook heeft het zijn marktaandeel kunnen vergroten in zijn thuisland Spanje, een heel competitieve markt.

De modewereld is vandaag nog heel versnipperd. Inditex heeft een sterk marktaandeel in Spanje en Portugal, maar dat is anders voor de Verenigde Staten. Daar heeft Inditex minder dan 1 procent marktaandeel, terwijl de Verenigde Staten zijn tweede grootste afzetmarket is, goed voor een honderdtal winkels. Daarom wil Inditex zich in de komende drie jaar focussen op de Verenigde Staten, waar het 30 projecten heeft lopen, van het openen van nieuwe winkels tot het vergroten van huidige winkels.

Ook onlineverkopen zijn een grote focus voor Inditex, waar het gebruiktmaakt van zijn fysieke winkels voor de logistiek. De sterke integratie van fysieke winkels en e-commerce is een competitief voordeel voor Inditex. ESG is tevens een belangrijk thema voor Inditex. Zo draaien al zijn operaties van winkels tot logistieke platformen op hernieuwbare energie. In het Verenigd Koninkrijk bouwde Inditex een pre-owned platform, dat ook in Duitsland en Frankrijk wordt uitgerold.

Inditex is tevens interessant voor investeerders die op zoek zijn naar een stabiel dividend. Het dividendbeleid van Inditex is jaarlijks 60 procent van zijn winst uit te keren. Zo werd het dividend dit jaar met 29 procent opgetrokken wat een dividendrendement van 3 procent oplevert.

Kortom, de stabiele aandeelhouderstructuur, de sterke groei en de gezonde balans maken Inditex een interessante investering.

5. L’Oreal (koersdoel: 450 euro)

De Franse cosmeticagroep L’Oreal bezit een rist premiummerken waarvan het marktaandeel gestaag toeneemt. Het beschikt bovendien over een wereldwijd performant distributienetwerk. Ook in de groeilanden is de consument nu fan van shampoo met abrikoos- en kiwigeur. De recente overname van het Australische Aesop voor 2,5 miljard dollar is groot en duur, maar ze verstevigt het marktaandeel van L’Oreal in het sneller groeiende en consumerende Azië significant.

Dat uit zich in superieure kwaliteitsindicatoren zoals hoge en stabiele marges, de gezonde balans alsook omzet-, winst- en vrije kasstroomgroei. De grootste aandeelhouder is de familie Bettencourt, goed voor een participatie van 34 procent, gevolgd door Nestlé met 20 procent. Dat zou in de toekomst roet in het eten kunnen gooien, mochten ze die willen verkopen. L’Oréal kocht in 2021 4 procent van Nestlé over tegen 400 euro per aandeel, om ze vervolgens te vernietigen, wat leidde tot 4 procent EPS-groei. De zichtbare toename in schuld in 2021 diende dan ook om deze aankoop voor de helft te financieren.

Tot slot is er nog het duurzaamheidsaspect, aangezien L’Oréal als enige bedrijf wereldwijd al zeven opeenvolgende jaren de beste AAA-score krijgt van Sustainalytics, wat wordt aanzien als dé goudstandaard voor ESG-scores.

