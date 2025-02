Hoe beweegt de beurs in het eerste kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

De Brit Joe Dowling is fondsbeheerder bij het Global Equities-team in Henley en beheert portefeuilles binnen de strategieën Global Founders & Owners en Global Equity Income & Growth.

1/ Recordati

“Recordati is een farmaceutisch bedrijf dat medicijnen ontwikkelt, produceert en verkoopt, met een sterke focus op zeldzame ziekten en gespecialiseerde zorg. Voorzitter Andrea Recordati bezit voor meer dan 400 miljoen euro aan aandelen, wat betekent dat hij zelf een groot belang heeft bij het succes van het bedrijf. Recordati werd in 1926 opgericht door Giovanni Recordati en heeft sindsdien indrukwekkend gepresteerd: sinds de beursgang in 1985 steeg de aandelenkoers jaarlijks gemiddeld met 17,8 procent. De familie Recordati heeft een slimme strategie: ze koopt kleine farmabedrijven die door de grote spelers worden genegeerd en maakt er winstgevende bedrijven van. Dankzij een goed gespreide productportfolio – geen enkel medicijn draagt meer dan 10 procent bij aan de omzet – en weinig aflopende patenten, blijft het bedrijf stabiel en kan het blijven groeien via overnames. Daarnaast investeert Recordati steeds meer in medicijnen voor zeldzame aandoeningen, een lucratieve markt met minder concurrentie en gunstige regelgeving.”

2/ Reply Group

“Reply Group is een IT-consultancybedrijf dat bedrijven helpt de nieuwste technologieën – zoals kunstmatige intelligentie (AI), cloudcomputing en quantumcomputing – te gebruiken om efficiënter te werken en te innoveren. Het werd in 1996 opgericht door Mario Rizzante en zijn kinderen, Tatiana en Filippo. De familie bezit nog steeds 40 procent van de aandelen, ter waarde van bijna 2 miljard euro. Reply groeide van een bescheiden omzet van 6 miljoen euro in 1996 naar ruim 2 miljard euro vandaag. Bij de beursgang was het bedrijf 100 miljoen euro waard, nu is dat al 4,8 miljard euro. Wat die groei extra indrukwekkend maakt, is dat Reply altijd voorzichtig met zijn geld is omgesprongen: het bedrijf heeft een sterke kaspositie en geeft nauwelijks nieuwe aandelen uit, wat betekent dat de winst niet verwatert voor bestaande aandeelhouders.

3/ Constellation Software

Constellation Software is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerde softwarebedrijven overneemt en beheert. Die software wordt gebruikt door bedrijven en overheden voor essentiële processen, zoals administratie, logistiek en boekhouding. Oprichter Mark Leonard bezit voor 1,3 miljard dollar aan aandelen en keert zich slechts een symbolisch salaris van 1 dollar uit. Zijn zuinige mentaliteit zie je in heel het bedrijf terug – hij vliegt zelfs economy om kosten te besparen. Constellation is een meester in overnames en koopt gemiddeld om de drie dagen een nieuw bedrijf. Omdat de rente hoog blijft, hebben veel concurrenten moeite om overnames te financieren. Dat betekent minder bieders en dus meer kansen voor Constellation. Sinds 2005 nam het bedrijf al meer dan 1.000 softwarebedrijven over en bleef het zijn overnamestrategie verfijnen om de groei verder te versnellen.”

4/ Old Dominion Freight Line

“Old Dominion Freight Line (ODFL) is een grote Amerikaanse transporteur die zich richt op less-than-truckload-transport (LTL), dat vracht van meerdere klanten in één vrachtwagen vervoert. Dat zorgt voor efficiëntere leveringen en lagere kosten. ODFL werd in 1934 opgericht door de Congdon-familie met één enkele vrachtwagen en groeide uit tot een miljardenbedrijf. Het staat bekend om zijn betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Tijdens de financiële crisis van 2008 ontsloeg het bedrijf niemand en het bezit al zijn magazijnen in plaats van ze te huren. Dat geeft een belangrijk kostenvoordeel. Voorzitter Earl Congdon, de kleinzoon van de oprichter, bezit 2,5 miljard dollar aan aandelen en verdiende de afgelopen drie jaar 22 miljoen dollar, wat aantoont hoe sterk het management gelooft in het bedrijf. Ondanks een marktaandeel van slechts 11,8 procent profiteert ODFL van het faillissement van zijn grootste concurrent in 2023, wat extra groeikansen biedt.”

5/ AJ Gallagher

“AJ Gallagher is een internationale verzekeraar en consultant die bedrijven en particulieren helpt met verzekeringen, risicobeheer en strategisch advies. Het bedrijf heeft een ijzersterk trackrecord: in 59 van de afgelopen 60 jaar steeg de omzet. De vrije kasstroom – het geld dat overblijft na alle uitgaven – bedraagt 20 procent van de omzet. Gallagher werkt als een soort belasting op de economie: zolang de wereldeconomie groeit, stijgt de omzet mee, zonder dat er veel extra kapitaal nodig is. Sinds 1995 heeft het bedrijf 674 verzekeringsmakelaars overgenomen voor in totaal 21 miljard dollar, en het is bijzonder goed in het vinden en integreren van nieuwe overnames. CEO Pat Gallagher Jr. en zijn team hebben bewezen sterke managers te zijn: sinds de beursgang groeide de waarde van het aandeel gemiddeld met 16 procent per jaar, het dubbele van de wereldwijde aandelenindex (ACWI).”