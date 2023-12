Is India het nieuwe China voor uw aandelenportefeuille in 2024?

Bijna 90 procent van het geld dat dit jaar vanuit het buitenland werd geïnvesteerd in China, heeft de markt inmiddels weer verlaten. Dat blijkt uit een analyse van de Financial Times. Wie diversificatie zoekt in zijn aandelenportefeuille en wil investeren in een groeimarkt, kijkt volgend jaar beter naar India, oordeelt analist Frank Vranken.

Wie geld belegt in aandelen, gaat doorgaans op zoek naar manieren om zijn portefeuille te diversifiëren en het risico van zijn beleggingen te spreiden. Veel beleggers kiezen ervoor een deel van hun portefeuille te wijden aan aandelen of ETF’s van groeimarkten. China was jarenlang de publieksfavoriet omdat het steevast sterker presteerde dan andere groeilanden, maar het rondt deze week een dramatisch beursjaar af.

China gaat sinds de coronacrisis gebukt onder een vastgoedcrisis, met steeds nieuwe bedrijven die hun nieuwbouwprojecten niet kunnen afwerken en ten onder dreigen te gaan. Door de verminderde consumptie is ook de Chinese interne markt gaan wankelen en ook buitenlandse investeerders keren het land de rug toe. 87 procent van de buitenlandse investeringen die in 2023 zijn gedaan, zijn inmiddels uit China verdwenen. Dat weet de Financial Times.

“Ik lees vandaag hoe analisten van Goldman Sachs voorspellen dat de vastgoedcrisis van China ook in 2024 blijft bestaan. Dat is haast ironisch, want diezelfde analisten waren begin 2023 ongebreideld positief over de comeback van de Chinese economie”, haalt Frank Vranken aan. Hij is chief investment officer bij Edmond de Rothschild. “Het is nu voor de eerste keer in de geschiedenis dat de Foreign Direct Investment, de directe buitenlandse investeringen in China, wereldwijd zijn afgenomen.”

Wat is de grondslag van de Chinese economische problemen? Want het gaat om meer dan alleen vastgoed?

FRANK VRANKEN. “Inderdaad, het gaat intussen om meer, hoewel die vastgoedcrisis een grote rol speelt. Vastgoed is sinds jaar en dag de nummer één investering van Chinese gezinnen. Zij die wat geld hebben kunnen sparen, kopen een tweede appartement. Omdat die projecten niet worden opgeleverd door vastgoedbedrijven, zijn de gevolgen immens.

“Maar de reden waarom het om meer gaat dan alleen die crisis, is de reactie van de Chinese overheid op de hele problematiek. Met een schijnbare willekeur ondersteunt die sommige Chinese bedrijven, terwijl ze andere of hele sectoren aan hun lot overlaat.

Chief Investment Officer bij Edmond de Rothschild. © Frank Vranken

“In China bestaat zoiets als het National Team. Dat is een groep van grote institutionele investeerders – met de grote holding Ping An op kop – die in opdracht van de overheid posities in Chinese bedrijven koopt op verkoopt. Zulke investeringen van de National Team zijn van vitaal belang, maar ze zijn volkomen onvoorspelbaar.

“Maar er zijn nog veel andere voorbeelden van manieren waarop de overheid buitenlandse investeerders afschrikt. Met een vingerknip legt het gaming aan banden. Dat schept wantrouwen, met name in het buitenland.”

Hoeveel van die beleggers die hun positie in China verkopen, doen dat vanuit een negatief sentiment en hoeveel echt vanwege de harde cijfers? Het is toch niet zo dat dat grote Chinese potentieel opeens in rook is opgegaan?

VRANKEN. “Sentiment is erg belangrijk op de beurzen, maar er zijn ook genoeg meetbare problemen. De cijfers van bedrijven als Tencent en Alibaba spreken voor zich. Er is de werkloosheid die de vastgoedcrisis met zich meebrengt. China deelt ook niet langer uitgebreide cijfers over de werkloosheid, zoals het dat voorheen wel deed. We weten bijvoorbeeld niet hoe sterk de werkloosheid is toegenomen bij de groep van de 18 tot 30-jarigen.

‘Alles samen genomen zijn er gewoon te veel vraagtekens. Het hele potentieel van China wordt eigenlijk terecht ter discussie gesteld’ Frank Vranken, Edmond de Rothschild

“Er zijn daarnaast de geopoliteke spanningen en de handelssancties van de Verenigde Staten, die ertoe leiden dat China geen toegang heeft tot de krachtigste chips en machines om die chips te maken. Alles samen genomen zijn er gewoon te veel vraagtekens. Het hele potentieel van China wordt eigenlijk terecht ter discussie gesteld.”

Dus ook in 2024 kijken beleggers het best weg van China? Zijn er andere groeilanden die aandacht verdienen?

VRANKEN. “Ik vind het niet interessant om naar de opkomende markten in hun geheel te kijken, hoewel dat nog vaak gebeurt, bijvoorbeeld bij de samenstelling van fondsen. Die groeimarkten hebben onderling weinig met elkaar gemeen, naast dat groeipotentieel. Interessanter is naar individuele markten te kijken, met name naar India.”

Wat zijn de troeven van de Indiase markt?

VRANKEN. “De dynamiek van de Indiërs is een belangrijk gegeven. Het land valt veel beter dan China te rijmen met de westerse cultuur. Daarom zie je dat er tal van Indiërs doorbreken aan de top van Amerikaanse bedrijven. In de Verenigde Staten zijn ook heel wat buitenlandse studenten uit India.



“Maar de Indiase markt heeft ook goede fundamenten. De Indiase beurs zou wel eens in de komende jaren kunnen uitgroeien als een soort van replica van de Amerikaanse beurzen.”

Wat is de belangrijkste uitdaging voor India?

VRANKEN. “Belangrijk is dat het land politiek stabiel blijft, want dan kan het nog jarenlang groeien. Minister-president Narenda Modi heeft vorig jaar belangrijke regionale verkiezingen gewonnen. De vraag is of hem dat opnieuw lukt in de parlementsverkiezingen tussen april en mei van 2024.”

Verwacht u dat beleggers volgend jaar vaker naar India zullen kijken als een soort alternatief voor China?

VRANKEN. “India is nu al erg snel aan het groeien en het belang van Indiase bedrijven in de aandelenindexen van MSCI nemen toe. Alleen kunnen veel institutionele investeerders, die rekening houden met benchmarks, niet zomaar China vaarwelzeggen om dan hun pijlen te richten op India. Dat zou een te groot risico zijn, voor het geval dat Chinese economie toch een nieuwe adem vindt.”

Acht u de kans groot dat dat volgend jaar gebeurt?

VRANKEN. “China is een geleide economie en dus hangt dat volledig af van de Chinese overheid. Er is een bazooka nodig om de vastgoedsector en daarmee het hele land overeind te houden. Niet alleen de bevolking, ook heel wat provincies hebben mee in vastgoed gespeculeerd. Zolang de overheid niet inziet hoe cruciaal het is om die sector economisch te ondersteunen, blijft de economie aanmodderen.”

