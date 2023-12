Favoriete aandelen voor 2024: Albemarle Corporation

Albemarle Corporation is een producent van speciaalchemische producten, gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van hoogwaardige materialen. Als ’s werelds grootste lithiumproducent wordt de prominente positie van Albemarle versterkt door de toegenomen vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen. Met een schuldgraad (netto financiële schuld/ebitda) van 0,6 hoeven we ons over de schuldpositie van Albemarle weinig zorgen te maken. Het is een stabiel bedrijf dat groeit door de economische cycli heen. Al 29 jaar verhoogt het elk jaar het dividend.

Terugblik op 2023

Albemarle bracht zijn aandeelhouders weinig vreugde. Sinds de piek van bijna twee jaar geleden is de koers meer dan gehalveerd, net als de prijs van lithium in die periode. Door de eerdere hype en de iets trager dan verwachte wereldwijde groei in de uitrol van elektrische wagens is tijdelijk een overaanbod aan lithium ontstaan. De koersdaling heeft niets met het bedrijf zelf te maken en alles met die prijsdaling. Enerzijds is het zorgwekkend dat de vraag naar elektrische auto’s aan het inzakken is, maar anderzijds bepalen steeds meer landen concrete momenten waarop alleen nog maar elektrische auto’s mogen rijden.

Verwachtingen voor 2024

We denken in 2024 sprake een normalisering van de bevoorrading. In april 2023 kondigde Chili, het land met de grootste lithiumvoorraden (maar niet de grootste jaarlijkse productie, dat is Australië), aan dat het zijn lithiumindustrie zou nationaliseren, om de eigen economie te stimuleren en het milieu te beschermen. De koers van Albemarle ging hard onderuit.

De Chileense overheid voegde er snel aan toe dat ze de gemaakte afspraken met Albemarle zou nakomen. In tegenstelling tot koperbedrijven, die in Chili onbeperkte concessies krijgen, werkt Albemarle al met gedefinieerde contracten met strenge productiequota. Het contract van Albemarle wordt mogelijk in 2043 niet verlengd. Chili heeft een vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten en profiteert daardoor mee van het groene stimuleringsprogramma van president Joe Biden. Dat is ook een stok achter de deur, mocht Chili de Amerikaanse belangen willen schaden door contracten niet meer te eerbiedigen. Het management lijkt geen risico in Chili te zien.

Waarom een favoriet?

We denken dat het een kwestie van tijd is voordat de prijs van lithium weer hoger schiet. Daar zou Albemarle enorm van profiteren. Het bedrijf denkt dat het de lithiumomzet in de komende vijf jaar met 20 à 30 procent per jaar kan laten groeien. Voor de vergroening van het transport is lithium een essentiële grondstof, onmisbaar in de krachtige batterijen van auto’s, laptops, smartphones, powerbanks enzovoort. Daarom wordt het ook wel het witte goud genoemd. De meeste rapporten gaan uit van een verviervoudiging van de vraag naar lithium tegen 2030.

Om aan die vraag te kunnen voldoen, staat het aanbod wel voor een gigantische uitdaging. Er is wereldwijd voldoende lithium, maar om het economisch verantwoord te exploiteren, komt maar een klein deel van de voorraad in de grond in aanmerking. Er worden wereldwijd nieuwe batterijfabrieken gebouwd zonder dat de aanvoer van lithium verzekerd is. Ook de bestaande producenten hebben maar een beperkte pijplijn aan nieuwe projecten. Schaarste dreigt dus de komende vijf tot tien jaar een reëel probleem te worden, en dat lijkt ons uitstekend nieuws voor Albemarle, dat we nu tegen een zeer redelijke koers kunnen oppikken.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 125,35 dollar

Ticker: ALB US

ISIN-code: US0126531013

Beurs: New York

Beurswaarde: 14,81 miljard dollar

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: -48%

Koersverschil sinds jaarbegin: -41%

Dividendrendement: 1,1%