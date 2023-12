De 5 favoriete aandelen van… Riet Vijgen (Leo Stevens)

Hoe vergaat het de beurshandel nu de rente voorbij haar piek lijkt? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Riet Vijgen, de verantwoordelijke voor het discretionair beheer bij de Antwerpse privaatbank Leo Stevens & Cie.

1/ Aedifica

Deze pure speler in zorgvastgoed heeft zich de afgelopen jaren mooi gediversifieerd in West- en Noord-Europa. Over de voorbije vijftien jaar is de vastgoedportefeuille gemiddeld met 24 procent per jaar gegroeid. Met een toenemende, vergrijzende bevolking profiteert Aedifica duidelijk van een trend die ook de volgende jaren doorzet. De rente weegt momenteel op de boekhoudkundige waarde van de gebouwen en op de beurskoers. Het bedrijf kan nochtans goede resultaten voorleggen, heeft een sterke bezettingsgraad van 100 procent, een schuldgraad van 39,7 procent en noteert tegen een stevige korting ten opzichte van zijn intrinsieke waarde (EPRA) van 76,57 euro.

2/ Microsoft

Microsoft is en blijft een powerhouse in de technologiesector. Het meest recente kwartaalrapport van Microsoft benaderde de perfectie. Verschillende initiatieven in artificiële intelligentie worden in ijltempo uitgerold over de hele productlijn. Dankzij de uitrol van Copilot, de AI-toepassing in onder meer Office 365, konden de marges ook sterk stijgen. De operationele marge groeide van 43,2 tot 47,6 procent (QoQ). Belangrijk is dat de clouddienst, Azure, ondanks haar dominante positie, marktaandeel blijft winnen. De overname van Activision Blizzard is eindelijk rond en verstevigt Microsofts voet in de aantrekkelijke gamingindustrie. Microsoft blijft een primus in de digitale vooruitgang.

3/ Alphabet

Ondanks de hype rond ChatGPT, blijft Google de belangrijkste onlinezoekmachine. Met Bard heeft het een alternatief ontwikkeld dat gelijkwaardig of zelfs performanter is. Daarnaast wordt Alphabet nog te veel gelijkgesteld aan Google, maar het is intussen zo veel meer. YouTube blijft aan populariteit winnen en met Shorts heeft het een alternatief voor TikTok. Ook hardware wordt steeds belangrijker en de lancering van de nieuwe Pixel-smartphone is een gigantisch succes. De cloudbusiness staat nog maar in zijn kinderschoenen en biedt nog veel potentieel. Samen met Microsoft is Alphabet de absolute voorloper in de AI-race.

4/ PepsiCo

PepsiCo is bekend voor de wereldwijde distributie van Pepsi. In tegenstelling tot grote concurrent Coca-Cola, focust het ook op andere sectoren en markten. Het is onder meer verantwoordelijk voor de productie en de verkoop van merken zoals Lays, Doritos, Quaker en SodaStream. Ondanks zijn sterke positie in de snackmarkt blijft het bedrijf erin slagen marktaandeel te winnen. Bovendien zet het steeds meer in op gezondere voeding (minder suiker, vet en zout). Het management liet al weten dat de omzet- en winstgroei in 2024 aan de bovenkant van de verwachtingen op de lange termijn zullen uitkomen. Gezien het uitstekende trackrecord van het bedrijf hebben we geen reden om daaraan te twijfelen.

5/ SBA Communications

De uitrol van 5G en het internet der dingen is een grote opportuniteit voor SBA Communications, een Amerikaanse REIT (vergelijkbaar met onze gereglementeerde vastgoedvenootschappen of gvv’s) die zendmasten uitbaat. SBA is het nummer drie in de Verenigde Staten, na American Tower en Crown Castle. De business is stabiel gezien telecomoperatoren niet snel veranderen zodra ze klant zijn. Het is immers duur om al de apparatuur te switchen en er zijn niet veel alternatieven. De operationele marges in de VS schommelen rond 85 procent. Door zijn sterke marktpositie kan SBA zelfs de inflatie doorrekenen. De markt beschikt over sterke toetredingsdrempels door de kapitaalintensiteit van de activiteit en de gelimiteerde beschikbaarheid van het land voor torens. Het dividendrendement bedraagt 1,5 procent en groeit jaarlijks.

