De 5 favoriete aandelen van… Werner Wuyts (Dierickx Leys)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Werner Wuyts, verantwoordelijk voor de dienst Studie en Analyse bij de private bank Dierickx Leys.

Wuyts vat zijn selectie aan met vier opmerkingen:

“Voor jonge mensen lijkt de rente vandaag hoog, maar ze kan hoger hoor”, stelt de beursexpert. “Waar ze zal landen, zal veel te maken hebben met de hoogte van de kerninflatie op de middellange termijn. Ons basisscenario is nog altijd dat de inflatie wel verder zal terugvallen richting 2 procent en dan is de rente voldoende gestegen.”

“Wij hanteren geen ‘koersdoelen’, want dat heeft iets Madame Soleil-achtigs. We hanteren wel een faire waarde.”

“De bankencrisis is nog niet voorbij, maar de centrale banken hebben wel draaiboeken klaar om probleemgevallen op te vangen. Dat er nog een kostprijs zal zijn voor de belastingbetaler (in de VS) staat buiten kijf.”

“We selecteren aandelen bottom up en zoeken naar kwaliteit tegen een redelijke prijs.”

Zijn lijst:

1- Alphabet

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende internet-gerelateerde diensten aan, zoals de Google-zoekmachine, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone enzovoort. De voornaamste inkomstenbron zijn advertentie-inkomsten via de Google-zoekmotor en de reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht voorts een leidende positie in te nemen op het gebied van technologische ontwikkelingen, en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk aan zelfrijdende auto’s, artificiële intelligentie, quantumcomputers en biowetenschappelijk onderzoek.

2- LVMH

De Franse luxegroep LVMH beschikt over een indrukwekkende merkenportefeuille. De omzet wordt ingedeeld volgens de vijf divisies die het bedrijf telt. Bij Mode en Lederwaren is Louis Vuitton het paradepaardje. De lederwaren van dat merk zijn zeer begeerd in het Verre Oosten, maar ook in het Westen. Christian Dior is wereldberoemd voor zijn haute couture. De divisie Selectieve Distributie omvat onder andere de luxewinkel(keten)s Sephora (parfums/cosmetica), Le Bon Marché, DFS (Duty Free Shoppers),… De derde divisie is Parfums en Cosmetica. De merken Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Cliquot en Hennessy vormen een greep uit het rijke assortiment van vierde divisie, Wijnen en Geestrijke Dranken. De laatste divisie, Juwelen en Horloges, omvat onder andere de horlogemerken TAGHeuer, Bvlgari en Zenith. De groep telt 61.000 werknemers en beschikt over een netwerk van 1.800 eigen winkels.

3- Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway is het investeringsvehikel van Warren Buffett, door velen beschouwd als de beste belegger ooit.

Berkshire investeert zowel in beursgenoteerde (ongeveer 50% van de intrinsieke waarde) als in niet-beursgenoteerde bedrijven (ongeveer 25% van de intrinsieke waarde).

Bij de beursgenoteerde investeringen zitten onder andere de Bank of America, Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple (zie grafiek).

Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven zitten vooral nuts- en energiebedrijven (energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en sinds begin 2016 ook Precision Castparts Corp, een bedrijf dat gespecialiseerde componenten maakt voor onder andere de luchtvaartindustrie.

Berkshire Hathaway zet een hefboom op zijn investeringen via zijn verzekeringsactiviteiten, die goed zijn voor het overige kwart van de intrinsieke waarde.

4- Brederode

Brederode is een investeringsmaatschappij die een ruim gediversifieerde portefeuille van genoteerde en niet-genoteerde (private equity) deelnemingen beheert. De spilfiguur achter Brederode is de weinig communicatieve – getuige de beknopte jaarverslagen – Pierre van Der Mersch. Via de niet-beursgenoteerde holding Holdicam controleert van Der Mersch Brederode.

De intrinsieke waarde van Brederode hield zeer goed stand in 2022, vooral dankzij de private-equity-investeringen. We ramen dat Brederode momenteel met een korting van zowat 15 procent op de intrinsieke waarde noteert. Gezien het uitstekende trackrecord handhaven we ons koopadvies. Merk op dat de hogere waarderingen voor private equity het risicoprofiel verhogen, met mogelijk meer koersvolatiliteit tot gevolg.

5- Eurofins Scientific

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is een van de grootste spelers in bio-analytische testen, voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en de medische sector (bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk van meer dan 940 laboratoria kunnen opbouwen, verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 61.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific voelde in 2022 het effect van de afname in het aantal covid-testen, die de jaren voordien (2020-2021) de omzet en de winst een boost hadden gegeven. Daarnaast kon het de kosteninflatie maar met vertraging compenseren met prijsverhogingen, wat op de marge woog. Voor 2023 blijft het management voorzichtig en verwacht het een stabiele omzet en een wat lagere winst. Eurofins kampt dus met tegenwinden op de korte termijn, maar het groeiverhaal op de lange termijn blijft intact.

