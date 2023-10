De 5 favoriete aandelen van… Christian Schmitt (Ethenea)

Hoe vergaat het de beurshandel in tijden van galopperende rente? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Christian Schmitt, senior portfoliomanager bij de Luxemburgse vermogensbeheerder Ethenea.

“De hogere rente is een van de grootste obstakels geweest voor aandelen in het voorbije anderhalf jaar”, betoogt Schmitt, die voor de tweede keer zijn opwachting maakt in deze rubriek. “Ze heeft de waarderingen onder druk gezet, obligaties – een concurrerende activaklasse – aantrekkelijker gemaakt en een uitdagender financieringsklimaat voor bedrijven gecreëerd. Hoewel er in zo’n omgeving ook winnaars zijn, blijken winstgevende marktleiders met robuuste financiën fundamenteel gezien relatief veerkrachtig en hebben ze het potentieel sterker uit een stressvolle marktomgeving te komen.”

Met dat in het achterhoofd, zond Schmitt ons deze lijst:

1/ Paylocity

“Paylocity is een leverancier van cloudgebaseerde hr- en payroll-softwareoplossingen. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een laag eencijferig aandeel veroverd van een enorme markt. Dat geeft Paylocity een lang groeitraject. Het groeit door gevestigde dienstverleners te verstoren, zich in aangrenzende marktsegmenten te begeven en zijn dienstenaanbod uit te breiden. Hoewel Paylocity het groeitempo heeft van een jonge technologische stoorzender, is het al winstgevend met een margeprofiel van een volwassen cloudbedrijf. Bovendien profiteert Paylocity van een stijgende rente – een nogal ongewone eigenschap voor een groeiaandeel – omdat het beheerde fondsen van klanten belegt in girale effecten. Daarom is de huidige verhoogde rente een positieve factor voor de bedrijfsresultaten van Paylocity.”

2/ Berkshire Hathaway

“Hier is waarschijnlijk geen introductie nodig. Laten we toch even Warren Buffetts mammoetconglomeraat voorstellen. Al bijna zestig jaar volgt Berkshire Hathaway een ongelooflijk succesvolle gecombineerde strategie, waarbij de gestage kasstromen van de (verzekerings)bedrijven worden gebruikt om nog meer beleggingen te doen. Berkshire Hathaway is beroemd om zijn stijl van waardebeleggen en vaak waren dat fantastische koopjes. Terwijl Berkshire gaandeweg veel sterke bedrijven volledig integreerde, heeft het ook een enorme beleggingsportefeuille van 379 miljard euro in beursgenoteerde bedrijven. Sinds juni 2023 is Berkshire een grote – in de meeste gevallen zelfs de grootste – aandeelhouder van Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody’s, Occidental Petroleum en Mitsubishi. De lijst gaat maar door. Met een grote kaspositie van 130 miljard euro profiteert Berkshire ook van het huidige renteklimaat, aangezien het grootste deel belegd is in kortlopende treasury bills die meer dan 5 procent opleveren.”

3/ ResMed

“ResMed is marktleider in beademingsapparatuur voor patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA), een vorm van verstoorde ademhaling tijdens de slaap die kan leiden tot ernstige hart- en vaatziekten. De aandelenkoers is onlangs onder enorme druk komen te staan door het succes van het nieuwe afslankmiddel GLP-1, omdat obesitas een belangrijke risicofactor is voor OSA. Die druk is echter overdreven omdat, ten eerste, zwaarlijvigheid slechts een van de vele risicofactoren is, ten tweede de overgrote meerderheid van de patiënten een beademingsapparaat nodig blijft hebben, zelfs na aanzienlijk gewichtsverlies, en ten derde de markt van beademingsapparaten voor de behandeling van OSA in het verleden meerdere vermeende verstoringen heeft doorstaan (bijvoorbeeld bariatrische chirurgie). Er zal daarentegen mogelijk een netto positief effect zijn voor ResMed, aangezien de iets kleinere OSA-populatie waarschijnlijk gecompenseerd zal worden door een hoger aantal OSA-diagnoses, omdat mensen met overgewicht het gezondheidszorgsysteem binnenkomen als gevolg van hun interesse in GLP-1, waardoor nog niet gediagnosticeerde gevallen van OSA kunnen worden opgepikt. Dat zorgt voor een heel aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.”

4/ Alphabet (Google)

“De missie van Google is de informatie van de wereld te organiseren, en dat is ongeveer wat een bedrijf kan bereiken. YouTube, Gmail, Chrome, maar ook Google Search, Google Maps, Google Drive, Google Photos: ze vormen inmiddels een integraal onderdeel van het leven van veel mensen. Met deze ongeëvenaarde database aan informatie bevindt Google zich in de voorhoede van de generatieve AI-race en de verschillende verdienmogelijkheden ervan. Hoewel de meeste diensten van Google voornamelijk inkomsten genereren uit advertenties – wat een positieve groeifunctie is van het internetgebruik – heeft het bedrijf ook een aanzienlijke blootstelling aan niet-advertentiegebonden diensten (zoals clouddiensten voor bedrijven, Google Play en hardwareverkoop), evenals enkele verborgen juweeltjes in zijn durfkapitaalportefeuille (zoals Waymo, het bedrijf gespecialiseerd in autonoom rijden).”

5/ ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, met hoofdkantoor in Zweden, combineert productie-expertise met technologische capaciteiten. Het bedrijf produceert elektromechanische sloten waarbij identificatie met een keycard, biometrische scan of PIN nodig is om ze te openen. Het is de marktleider met het grootste aantal geïnstalleerde sloten die een aantal van de meest veiligheidsgevoelige gebouwen beschermt, waaronder het Europees Parlement in Brussel. Schaalgrootte is belangrijk, omdat die het voordeel biedt van een aanzienlijke naverkoopmarkt, die goed is voor ongeveer twee derde van de jaaromzet tegen hoge winstmarges. Hoewel de groei van het bedrijf afhankelijk is van de groei van commercieel vastgoed, vermindert het substantiële aandeel van de naverkoop de cycliciteit. Met een marktkapitalisatie van ongeveer 23 miljard euro is ASSA ABLOY een van de grootste industriële bedrijven in Scandinavië.

