S&P 500-index op alarmpeil: staat er een crash voor de deur?

Voor de vierde keer in zes beurssessies sinds begin maart verloor de S&P 500-index meer dan 1 procent. Gisteren was dat zelfs 2,70 procent. De technologiebeurs Nasdaq maakte een duik van 4 procent. Moeten we voor een crash vrezen?

Nee, voorlopig lijkt 2025 veel meer op 2022 dan op 2023 of 2024 en vele jaren voor 2022. Zeggen dat de techaandelen achteroplopen, is al veel te zacht uitgedrukt. Ze hebben het gewoonweg moeilijk en de verliezen zijn de jongste dagen behoorlijk aan het oplopen. Sinds het jaarbegin staat Nvidia op -20 procent, Amazon op -12 procent, en Apple en Microsoft op -10 procent. Om van Tesla Motors nog niet te spreken: dat aandeel viel met 45 procent terug.

Weinigen hadden er rekening mee gehouden dat de Nasdaq–index na een week of tien in 2025 op 9 procent verlies zou staan, of dat de Eurostoxx50-index op hetzelfde moment 10 procent in de plus zou noteren. Europa scoort dus beduidend beter dan de Verenigde Staten en de klassieke waarden presteren beter dan den techaandelen. Compleet in tegenstelling tot de verwachting en wat we de voorgaande jaren hebben gezien.

Overwaardering

Eind januari waren we al tot de conclusie gekomen dat vooral de Amerikaanse techaandelen te hoog gewaardeerd waren. Alle bekende klassieke waarderingsindicatoren gaven aan dat de Amerikaanse sterindex ver boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar is uitgestegen. Zowel in termen van de verwachte koers-winstverhouding voor 2025, de koers-omzetverhouding, de koers-bedrijfskasstroomverhouding en de koers-boekwaardeverhouding kwamen we telkens tot dezelfde conclusie: we noteren ver boven het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Als we het gemiddelde namen van die vier indexniveaus op basis van het gemiddelde van de voorbije tien jaar, kwamen we uit op 4.705 punten als gerechtvaardigde indexstand voor de S&P 500-index. Aangezien de S&P 500 net boven 6.000 punten noteerde, was er een overwaardering van 27,5 procent. De huidige correctie is dus in de eerste plaats een waarderingscorrectie.

Dat huiswerk hadden de Amerikaanse en Angelsaksische beheerders eind vorig jaar ook gedaan. Zij zijn om die reden in Europa en Azië (China) veel goedkopere sterwaarden gaan kopen. Een opportunistische zet. De Amerikanen benutten de waarderingskloof. Dat is er volgens ons aan de hand en dat is de reden waarom er momenteel bijna 15 procent rendementsverschil is in het voordeel van de Eurostoxx50 tegenover de S&P 500.

Het kantelpunt

De belangrijkste vraag is natuurlijk of Wall Street aan het kraken is. Het niveau van 5.600 punten is cruciaal voor de S&P 500. Precies in die buurt eindigde de rotdag op Wall Street van gisteren. Want vanaf dat niveau begon de laatste fase van de klim in de zomer van 2024. Als we hier de komende dagen en weken toch onder duiken, is dat een ernstige waarschuwing dat met de 6.150 punten van ongeveer een maand geleden wel eens de top gezet zou kunnen zijn. In dat geval kunnen actieve beleggers het best hun aandelenposities, zeker in groeiwaarden, afbouwen. Want dan zien we de S&P 500 de komende maanden verder naar beneden duiken naar 5.000 punten, het dieptepunt van april 2024.

Gelukkig bieden onderliggende technische indicatoren zoals de MACD en RSI wel hoop dat we minstens op korte termijn een heropleving zullen zien en dat een herstel nog mogelijk is. Maar pas als we snel weer boven 5.800 à 5.900 punten, het niveau van begin dit jaar, kunnen klimmen, is het nog mogelijk dat we de piek nog terugzien of zelfs een nieuwe top kunnen bereiken.

Maar zelfs als we de komende weken en maanden opnieuw de weg naar boven inslaan, is het toch vooral raadzaam de aandelen die nu onder druk staan en die nog in uw bezit zijn, te beginnen afbouwen. De terugval van de voorbije dagen en weken is nog maar eens een signaal om u te alarmeren dat deze stijgende beurstrends in de verlengingen zit en het niet zo lang meer zal uithouden. Dit was waarschijnlijk de laatste verwittiging.

Dus voor alle duidelijkheid: duikt de S&P 500 de komende dagen meteen onder 5.600 punten, dan is de kans groot dat de piek op 6.150 punten is gezet en het voor actieve beleggers raadzaam is de aandelenposities bij elke opleving versneld af te bouwen. Idem als de herstelbeweging strandt in de zone van 5.800 à 5.900 punten. Pas als we weer boven 5.900 punten kunnen klimmen, is een opmars richting een nieuwe – en wellicht laatste – piek nog mogelijk.