Limburgse Ambassadeur kleine bedrijven Swevers Real Estate: ‘Vinger aan de pols van de vastgoedmarkt’

Ondanks de uitdagende omstandigheden op de vastgoedmarkt blijft Swevers Real Estate groeien. Het bedrijf is de marktleider in Limburg, maar Marc Swevers koestert nog heel wat plannen: “We willen ook actief worden in Vlaams-Brabant en Brussel.”

Voor de derde keer genomineerd en voor de tweede keer de Ambassadeurstitel in de wacht gesleept. Bij Swevers Real Estate mogen de champagnekurken opnieuw knallen. Op een uitdagende vastgoedmarkt wist het bedrijf zijn groeitraject aan te houden. Swevers Real Estate telt zo’n dertig medewerkers, die opereren vanuit vier vestigingen in Limburg. Maar daar stopt de ambitie van Marc Swevers en Joke Debevere niet. “Om gewapend te zijn voor toekomstige groei verhuist het kantoor in Hasselt binnenkort naar een groter pand. Daarnaast willen we ook geografisch uitbreiden. We zijn al de marktleider in Limburg. Nu koesteren we ook de ambitie om actief te worden in Vlaams-Brabant en Brussel. Binnen het jaar willen we daar drie nieuwe kantoren openen.”

Marc Swevers is ervan overtuigd dat de Limburgse succesformule ook daar zal aanslaan. “We kiezen er bewust voor voornamelijk met BIV-erkende makelaars te werken. De aan- of verkoop van een huis is voor de meeste mensen een van de belangrijkste transacties in hun leven, en dan heb je echte professionals nodig. Daarnaast zetten we ook zwaar in op innovatie en communicatie om de klantbeleving te verbeteren. Een mooi voorbeeld daarvan is het aanbieden van allerlei tools om de renovatiekosten en de terugverdientijd van een verbouwing te berekenen.”

‘Het is telkens afwachten hoe de markt reageert op een aanpassing van het wettelijke kader en wat het effect op de woningprijzen zal zijn’

Wettelijk kader

In 2003 ruilde Marc Swevers de horeca in voor de vastgoedsector. Eerst ging hij opnieuw studeren en daarna begon hij helemaal van nul met zijn eigen vastgoedkantoor. Zeven jaar later kreeg hij de steun van zijn partner Joke Debevere en samen bouwden ze Swevers Real Estate uit tot een toonaangevende speler. Twee jaar geleden namen ze de belangrijke beslissing om Axel Iven aan te stellen als de CEO van het bedrijf. “Ik was dag in, dag uit bezig met operationele zaken, waardoor ik noodgedwongen mijn eigen klantenportefeuille moest afbouwen”, vertelt Marc Swevers. “Ik vond dat niet alleen jammer, ik begon stilaan ook de voeling met de markt te verliezen en dat wilde ik absoluut vermijden.”

De vastgoedmarkt is enorm conjunctuurgevoelig. Bovendien durft het wettelijke kader weleens te veranderen. Zo is de federale regering-De Wever van plan de renteaftrek voor leningen voor tweede eigendommen af te schaffen. De Vlaamse regering heeft dan weer de registratierechten verlaagd en de renovatieplicht versoepeld. “Het is telkens afwachten hoe de markt daarop reageert en wat het effect op de woningprijzen zal zijn. Vandaar het belang om continu de vinger aan de pols te houden.”