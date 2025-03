Limburgse Ambassadeur middelgrote bedrijven A-Net: ‘We willen de klant ontzorgen’

De uitrol van een nieuw glasvezelnetwerk betekent een enorme kans voor gespecialiseerde bedrijven die de kabels trekken en zo de woningen en bedrijven aansluiten op het razendsnelle netwerk. Een van die spelers is A-Net, dat de Ambassadeurstitel bij de Limburgse kmo’s wegkaapt.

De grote telecomproviders werken in ons land volop aan de uitrol van een nieuw glasvezelnetwerk. Elke 15 seconden sluiten ze een woning of een bedrijf aan. De voordelen zijn duidelijk: dankzij het nieuwe netwerk gaan we in de nabije toekomst tot wel honderd keer sneller op het web kunnen surfen dan vandaag.

A-Net is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen op het gebied van glasvezeltechnologie en aanverwante diensten, zoals de installatie van elektrische laadpalen. De medeoprichter en bestuurder Abdullah Bayram heeft al meer dan tien jaar ervaring in de telecomindustrie. In korte tijd zag hij zijn bedrijf uitgroeien tot een stevige kmo met zo’n dertig medewerkers. A-Net is het moederbedrijf van Electrobuild, de Ambassadeur van de middelgrote Trends Gazellen van Vlaams-Brabant.

‘We streven naar perfectie in elke fase van het proces’

Totaaloplossing

De uitrol van een glasvezelnetwerk is een enorme operatie met een indrukwekkend prijskaartje. Zo zou de volledige aanleg van glasvezel van de providers een investering vragen van zowat 1.000 euro per woning. Er komt dan ook heel wat bij kijken. A-Net biedt een totaaloplossing aan: van het graven van de sleuven, over het zorgvuldig trekken van de glasvezelkabels tot de aansluiting op het netwerk en finaal het uittesten van de installatie.

“Bij A-Net geloven we in het leveren van complete, op maat gemaakte totaaloplossingen die onze klanten volledig ontzorgen”, staat op de website te lezen. “Wij combineren hoogwaardige kwaliteit met een klantgerichte benadering, waarbij we streven naar perfectie in elke fase van het proces. Van de eerste consultatie tot de oplevering zorgen wij ervoor dat onze oplossingen naadloos aansluiten op de specifieke wensen en eisen van elke klant.” Dankzij regelmatige interne opleidingen en bijscholingen blijven de technici van A-Net scherp.