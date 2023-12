Dit waren de beste en de slechtste Belgische aandelen om in 2023 in portefeuille te hebben

Voor de hoogvliegers van de Brusselse beurs moesten we het afgelopen jaar niet bij de Bel-20 zijn, maar wel bij diens kleinere broertje, de Bel Mid. Voormalig Bel-20-lid Colruyt voerde de Bel Mid-meute aan, met een koersverdubbeling.

We schreven al eerder dat de small en mid caps, of de kleinere aandelen, in heel Europa in 2023 wat in de vergetelheid zijn geraakt. De Brusselse beurs herbergt maar één bedrijf met een beurswaarde van meer dan 100 miljard euro en de internationale uitstraling van een wereldspeler: de brouwer AB InBev. De kleinste Bel-20’ers zijn niet eens 10 miljard euro waard op de beurs. België is een kmo-land en zijn beurs weerspiegelt dat enigszins.

Als we wat dieper kijken, dan zien we dat de Belgische aandelen heel uiteenlopend hebben gepresteerd in het afgelopen jaar. Terwijl de Bel-20 pas op de plaat heeft gemaakt in 2023 heeft de Bel Mid-index 11 procent gewonnen en de Bel Small meer dan 20 procent verloren.

Laat ons nu wat meer inzoomen op de prestaties van de grootste Belgische aandelen, de middelgrote en ten slotte de kleinste Belgische aandelen.

Bel-20: vuurwerk bij Solvay en weinig reden tot feest bij de rest

De afsplitsing van Syensqo heeft de aandeelhouders van Solvay tot nu geen windeieren gelegd. Als we de koersen van beide bedrijven optellen, dan komen we uit op een koersstijging sinds begin dit jaar van 17 procent. Daarmee is de combinatie Solvay-Syensqo de grootste stijger in de Bel-20. De producent van chips voor de autosector Melexis won 13 procent in dezelfde periode en de inoxproducent Aperam 12 procent.

Heel wat minder goed verging het Elia en Umicore, die aan de staart van de Bel-20 bengelen met verliezen van respectievelijk 16 en 27,5 procent. Beide bedrijven staan voor grote investeringen, en dat weegt op de koersen. Ook de gereglementeerde vastgoedvennootschappen Cofinimmo en Aedifica hadden het knap lastig door de gestegen rente, die ze minder aantrekkelijk maakt als alternatief voor obligaties, en door de vrees voor malaise in de rusthuizensector.

Colruyt neemt wraak op ex-Bel-20-teamgenoten met inhaalspurt

Bij de Bel Mid'ers springt vooral de koersprestatie van de supermarktketen Colruyt in het oog. U leest in het onderstaande artikel alles over het spectaculaire herstel en hoe Colruyt dit jaar wel aan de goede kant van de prijsstijgingen zat:

Bij de grote verliezers in de Bel Mid zit Barco, de grote pineut van het afgelopen jaar. De technologiegroep was nog maar in maart 2023 aan de Bel-20 toegevoegd en moest in december alweer plaatsmaken. Door de aparte beursnotering van Syensqo hoort Barco niet langer bij de grootste 20 Belgische bedrijven. Het was sowieso al een lastig jaar, omdat Barco levert aan China waar de economie nog altijd vierkant draaide.

Kleine vastgoed- en biotechnologiespelers in de verdrukking

Bij de Bel Small'ers drijven enkele uitgesproken duurzame spelers boven, zoals de producent van industriële wasmachines Jensen en de waterrecycleerder Ekopak. De relatief bescheiden koersstijging van de gastankerrederij Exmar geeft een vertekend beeld, want de aandeelhouders kregen in november een superdividend op de rekening. Na het mislukte bod van de aandeelhoudersfamilie om Exmar van de beurs te halen, werd beslist tot een uitkering van 5,4 euro per aandeel. De referentie-aandeelhouder Nicolas Saverys heeft het dividend nodig om de leningen af te lossen die hij heeft aangegaan om het overnamebod te kunnen lanceren.

Bij de kneusjes vinden we vooral biotechnologie- en vastgoedaandelen, die nog meer dan andere aandelen lijden onder de gestegen rente. Met het debacle in Biocartis hebben beleggers een opfrisser gekregen dat ze met aandelen 100 procent van hun inleg kunnen verliezen. Om op een positieve noot te eindigen: u kunt met aandelen nooit meer dan 100 procent verlies slikken, terwijl u wel meer dan 100 procent winst kunt realiseren. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Amerikaanse Magnificent 7. Daarover leest u meer in dit artikel: