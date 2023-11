De 5 favoriete aandelen van… Tom Simonts (KBC)

Hoe vergaat het de beurshandel nu de rente voorbij haar piek lijkt? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan financieel econoom Tom Simonts. De graag geziene Kanaal Z-gast levert ons voor de tweede maal dit jaar zijn picks, maar haast zich te zeggen dat de vorige lijst ook nog loopt.

1/ D’Ieteren:

Koers: 156 euro

Koersdoel: 225 euro

Het kroonjuweel Belron profiteert van de toenemende complexiteit bij autoruiten, die doorgaans groter en meer gebogen zijn. Ook moet de ADAS-camera telkens opnieuw worden gekalibreerd na de vervanging van de voorruit, wat hoge marges oplevert. Met Carlos Brito aan het roer lijkt de beursvloer de gedoodverfde volgende halte. Ook verdienen de recente investeringen in TVH Parts en PHE aandacht, omdat beide spelers op de aftermarket van auto-onderdelen heel wat groeimarge hebben, onder meer via overnames. Allemaal samen zorgen ze voor een sterke dividendeninstroom naar D’Ieteren, dat daarmee zowel de beleggers kan verwennen als de groei verder kan aanjagen.

2/ Smartphoto

Koers: 25,9 euro

Koersdoel: 40 euro

Smartphoto is een beest. Tegenover 100 miljoen euro marktwaarde staat 80 miljoen omzet in 2023. Die bordjes moeten tegen 2026 gelijk komen te liggen, bij stabiele of stijgende marges. En die zijn al jaren fameus: 17,5 procent ebitda, 15 procent op eigen vermogen, 30 procent op ingezet vermogen en 7 procent op vrije kasstroom. Ondanks een inkoopprogramma van 1,5 miljoen euro in 2023 en een 54 procent hoger dividend (1 euro per aandeel), dikt de kaspositie jaarlijks met 5 miljoen euro aan. Reken op een nieuw inkoopprogramma, een 10 procent hoger dividend en blijvende omzet- en winstgroei. Zeer onterecht ondergewaardeerd.

3/ AMD

Koers: 119,8 dollar

Koersdoel: 140 dollar

Er is al een tijdlang zwakte in de vraag naar pc’s en notebooks, maar ook de datacentermarkt zit al even in het slop. De bodem lijkt nabij, omdat de voorraden bij de klanten fel geslonken zijn. Maar vooral zal AMD marktaandeel winnen van Intel en het lanceerde zonet de MI300X-chip als alternatief voor de befaamde AI-GPU’s van Nvidia. Dat moet de torenhoge vraag helpen in te lossen, maar ook de cloud-hyperscalers, zoals Microsoft en Amazon, minder afhankelijk te maken van één leverancier.

4/ Samsung Electronics

Koers: 1.381 dollar

Koersdoel: 1.600 dollar

Samsung is bekend als een smartphonebouwer, maar diens geheugenchips (DRAM en NAND) tekenen voor zo’n 50 procent van de winst doorheen de cyclus. De DRAM-markt is een oligopolie, met een marktaandeel van 45 procent voor Samsung, dat zich nu ongeveer van de bodem aan het wegwerken is. Verder heeft generatieve artificiële intelligentie niet alleen krachtige processoren nodig, maar ook een pak geheugenchips om de gegenereerde data op te slaan. In de komende jaren moet dat leiden tot een extra boost in de vraag naar geheugenhalfgeleiders.

5/ Insulet

Koers: 172,95 dollar

Koersdoel: 300 dollar

De afvalpillen van Novo Nordisk en Eli Lilly zorgden voor fors gewichtsverlies op de beurs bij bedrijven die de gevolgen van overgewicht en diabetes behandelen. Insulet verloor sinds mei zo’n 50 procent, ondanks het feit dat zelfs sectorgenoot Abbott niet meegaat in de vrees dat GLP-1-medicijnen zijn glucosecontroleapparaten buitenspel kunnen zetten. Zonder een imminente marktimplosie zal de vraag naar afvalpillen hand in hand gaan met onder meer de insulinepompen van Insulet. Dat is de kwalitatief beste en snelst groeiende speler is, die na een ratingupgrade door S&P en de herbevestiging van winstgevende groeivooruitzichten van 2024 een succes moet maken.

Voor alle lijstjes | het volledige dossier hier