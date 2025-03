Vorig jaar in maart deelde Pauline Grange, beursanalist en portfoliomanager van een duurzaam fonds bij de vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, haar vijf favoriete aandelen met Trends.be. Hoe presteerden die sindsdien? We analyseerden de resultaten met de Zuid-Afrikaanse.

Pauline Grange richtte zich in haar keuze van maart 2024 op sectoren met een sterke groeidynamiek op de lange termijn, zoals waterinfrastructuur, halfgeleiders en e-commerce in opkomende markten. “Over het algemeen was het geen slecht jaar voor de portefeuille”, zegt Grange.

Laten we beginnen met de teleurstelling: Dexcom.

1. Dexcom (DXCM): verliespositie

PAULINE GRANGE. “Dexcom was een wat risicovollere keuze, maar we investeren graag in innovatieve zorgbedrijven die grote uitdagingen aanpakken. Eli Lilly is daar een goed voorbeeld van, met zijn vooruitgang in obesitasmedicatie en alzheimeronderzoek. Dexcom paste in dat rijtje als fabrikant van continue glucosemonitoringsystemen. We zagen potentieel in de manier waarop digitale technologieën kunnen bijdragen aan een betere beheersing van diabetes, een ziekte met ernstige gezondheidsrisico’s.

Lees verder onder grafiek

“Aanvankelijk waren we optimistisch over zijn concurrentiepositie in diabetes type 1 en de uitbreiding naar diabetes type 2 met goedkopere producten. Maar het concurrentieveld veranderde. Abbott bracht een concurrerend product op de markt tegen een lagere prijs en reorganiseerde zijn verkoopteam. Daardoor kon Abbott marktaandeel winnen. Tegelijkertijd verloor Dexcom zijn premiumpositie en kelderde de aandelenkoers met 40 procent. Uiteindelijk hebben we besloten onze positie te verkopen.”

2. Xylem (XYL): sectorale tegenwind

GRANGE. “Waterinfrastructuur is een van de kernsectoren waarin we geloven. Xylem had een sterk eerste halfjaar, maar verloor momentum in de tweede helft. Dat had twee oorzaken. Ten eerste heeft Xylem blootstelling aan de industriële sector, die werd geraakt door stijgende rentes en een lichte recessie, vooral in Europa en opkomende markten. Ten tweede werd de sector getroffen na de verkiezing van Donald Trump, omdat beleggers vreesden dat zijn beleid zou leiden tot minder milieuregulering en een versobering van water- en infrastructuurinvesteringen.

“Toch denken we dat de zorgen overdreven zijn. Waterinfrastructuur blijft een structurele noodzaak. De Verenigde Staten kampen met jarenlange onderinvesteringen in waterbeheer, terwijl klimaatverandering, met droogtes en bosbranden als gevolg, de noodzaak ervan alleen maar vergroot. Xylems overname van Evoqua versterkt zijn marktpositie, en we verwachten een herstel zodra de industriële cyclus aantrekt.”

3. Trane Technologies (TT): energie-efficiënte koeling

GRANGE. “Trane Technologies is een wereldleider in verwarmings- en koelsystemen. De groei werd aangedreven door de toegenomen vraag naar energie-efficiënte koeling, vooral in datacenters en commerciële gebouwen. Het bedrijf profiteert van de noodzaak om het energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te verlagen.

“De aandelenkoers steeg met meer dan 20 procent, en we hebben op het hoogtepunt wat winst genomen. Ondanks een recente koerscorrectie blijft de langetermijnprognose gunstig. Datacenters hebben enorme koelbehoeften, en Trane levert technologieën die zowel energie-efficiënt als kostenbesparend zijn. Bovendien bieden hun systemen een snelle terugverdientijd, wat bedrijven helpt hun energiekosten te verlagen.”

4. TSMC (TSM): dominantie in halfgeleiders

GRANGE. “TSMC had een uitzonderlijk jaar, met een omzetgroei van meer dan 30 procent en een winststijging van 40 procent. De vraag naar AI-chips groeide explosief, en TSMC is de onbetwiste marktleider. Nvidia is nu zijn grootste klant en vertrouwt op TSMC voor de productie van geavanceerde GPU-chips.

“De geopolitieke situatie rond Taiwan blijft een risico, vooral nu er een nieuwe Amerikaanse regering is. Er bestaat onzekerheid over hoe Trump zou reageren bij een conflict met China. Een Chinese invasie van Taiwan zou de wereldeconomie volledig ontwrichten. Bloomberg schat dat de impact erger zou zijn dan de financiële crisis van 2008 en de coronapandemie samen. TSMC is namelijk onmisbaar voor Apple, Nvidia en de hele techindustrie. Daarom verwachten we dat overheden alles zullen doen om zulke verstoringen te voorkomen.”

5. MercadoLibre (MELI): marktleider in Latijns-Amerika

GRANGE. “MercadoLibre blijft een dominante speler in Latijns-Amerika, zowel in e-commerce als fintech. Dankzij strategische investeringen in logistiek en digitale betalingen heeft het zijn marktaanwezigheid versterkt. Hun efficiëntere logistieke netwerk zorgt voor snellere leveringen en gratis verzending, wat hun concurrentiepositie versterkt. De fintechafdeling groeit snel en biedt financiële diensten aan kleine bedrijven en mensen zonder toegang tot traditionele bankdiensten. Ondanks economische onzekerheden in landen als Brazilië en Mexico blijft MercadoLibre sterk presteren en groeit het sneller dan de bredere markt. De aandelenkoers steeg met 35 procent, en we blijven het een belangrijke langetermijnpositie vinden.”

Langetermijnvisie

“We richten ons op structurele trends en blijven investeren in bedrijven die kunnen inspelen op wereldwijde megatrends”, betoogt Grange. “Klimaatverandering en energiebesparing zijn realiteiten waarmee bedrijven rekening moeten houden, ongeacht de politieke retoriek. Trump kan ‘klimaatverandering’ van overheidswebsites verwijderen, maar de impact van extreme weersomstandigheden is tastbaar en vereist investeringen. We geloven ook dat kernenergie een onderdeel van de langetermijnoplossing zal zijn. Een volledig op hernieuwbare energie gebaseerd elektriciteitsnet is met de huidige technologie niet haalbaar. Datacenters en industriële processen hebben een stabiele energiebron nodig, en kernenergie biedt dat. Uiteraard moeten er strikte veiligheids- en afvalbeheerprocedures zijn, maar kernenergie blijft een serieuze optie voor de energietransitie.”