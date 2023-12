De 5 favoriete aandelen van… Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

Hoe vergaat het de beurshandel nu de rente voorbij haar piek lijkt? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Frank Vranken, de hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder ­Edmond de Rothschild.

1/ Berkshire Hathaway

Koersdoel: 400 dollar

De holding van Warren Buffett publiceerde onlangs resultaten die de recordhoeveelheid liquiditeit laten zien die ze kon ophalen na de stijging van de rente. Het grootste deel van dat geld werd op korte termijn belegd tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Buffett zal ongetwijfeld op die liquiditeiten kunnen rekenen om hem aan het werk te zetten zodra zich kansen voordoen. Investeren in Berkshire Hathaway is ook een goede manier om je blootstelling aan de Amerikaanse markt te diversifiëren en je investering toe te vertrouwen aan een doorgewinterde financiële expert.

2/ CTP NV

Koersdoel: 16 euro

CTP is een Nederlands vastgoedbedrijf dat vastgoed bezit, ontwikkelt en beheert voor de logistieke en de industriële sector op Europees niveau, voornamelijk in centrale en oostelijke Europese landen. Het bedrijf profiteert van een aanzienlijk groeipotentieel, dat wordt ondersteund door de ontwikkeling van e-commerce in die landen en het tekort aan magazijnen in Duitsland. Bovendien beschikt het bedrijf over een grondbank, die ongetwijfeld de grootste in de sector is, en de groei van de winst per aandeel wordt voor de komende drie jaar geschat op meer dan 10 procent.

3/ Microsoft

Koersdoel: 410 dollar

De aandelenkoers van de Amerikaanse gigant Microsoft heeft onlangs zijn hoogste niveau op de beurs bereikt, en terecht. Het bedrijf profiteert van de golf van kunstmatige intelligentie, die het onlangs heeft kunnen implementeren in zijn Office-pakket. Bovendien heeft Microsoft groen licht gekregen van de Amerikaanse mededingingsautoriteit voor de aankoop van de videogamesgigant Activision Blizzard, waardoor het opnieuw een leidende positie zal innemen in een andere subsector.

4/ Saint-Gobain

Koersdoel: 70 euro

Het Franse bouwbedrijf Saint-Gobain kon zijn prijszettingsvermogen gebruiken om marktaandeel te winnen tijdens de periode van hoge inflatie, waardoor het kon schitteren op de aandelenmarkt. Bovendien kan het bedrijf profiteren van waardevolle steun van de Franse overheid, die de bouwrenovatiesector graag wil steunen in de energietransitie. We zien die publieke investeringsgolf nog even aanhouden ten voordele van Saint-Gobain.

5/ Veolia

Koersdoel: 33 euro (gemiddelde target Bloomberg Estimates)

Het Franse Veolia is een wereldspeler in innovatieve oplossingen voor waterbeheer, afvalverwerking en energiebeheer. De fusie met Suez heeft Veolia’s positie versterkt en zijn groeipotentieel vergroot door talrijke synergieën. Talrijke perioden van droogte hebben de noodzaak vergroot om verouderde waterinstallaties te repareren. Veolia is betrokken bij het grootste bouwproject van Europa, de Olympische Spelen in Parijs (5% van de inkomsten), en heeft een volle orderportefeuille tot 2024. 70 procent van de inkomsten van het bedrijf wordt geïndexeerd tegen de inflatie in hun contracten, wat helpt om de marges te beschermen. Veolia biedt een sterke dividendgroei, gebaseerd op een uitbetalingsratio van 70 procent, wat neerkomt op een gemiddeld brutorendement van 4 tot 5 procent. Het aandeel wordt redelijk goedkoop verhandeld tegen 12,09 keer de verwachte winst voor 2024.

Vorige week:

| Alle favorietenlijstjes van het jaar hier |