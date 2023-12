De 5 favoriete aandelen van… Danny Reweghs (Trends Beleggen)

Hoe vergaat het de beurshandel nu 2023 naar de uitgang wordt begeleid? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan onze eigenste Danny Reweghs, die een selectie maakte van zijn favorieten van het voorbije jaar.

1/ Albemarle

“Het Amerikaanse Albemarle Corp. is onder meer de grootste lithiumproducent ter wereld. We denken dat het een kwestie van tijd is voordat de prijs van lithium weer hoger schiet. Daar zou Albemarle enorm van profiteren. Het bedrijf denkt dat het de lithiumomzet in de komende vijf jaar met 20 à 30 procent per jaar kan laten groeien. Voor de vergroening van het transport is lithium een essentiële grondstof, onmisbaar in de krachtige batterijen van auto’s, laptops, smartphones of powerbanks. De meeste rapporten gaan uit van een verviervoudiging van de vraag naar lithium tegen 2030. Om aan die vraag te kunnen voldoen, staat het aanbod voor een gigantische uitdaging. Er is wereldwijd voldoende lithium, maar om het economisch verantwoord te exploiteren, komt maar een klein deel van de voorraad in de bodem in aanmerking. Er worden nieuwe batterijfabrieken gebouwd, zonder dat de aanvoer van lithium verzekerd is. Ook de bestaande producenten hebben maar een beperkte pijplijn aan nieuwe projecten. Schaarste dreigt dus de komende vijf tot tien jaar een reëel probleem te worden, en dat lijkt ons uitstekend nieuws voor Albemarle, dat we nu tegen een heel redelijke koers kunnen oppikken.”

2/ Atenor

“Atenor kwam in een perfecte storm terecht in de loop van 2023 en zag de koers helemaal wegglijden. We mikken op het verdere herstel van de vastgoedaandelen in 2024, gedragen door een dalende langetermijnrente. Door de specifieke crisis bij Atenor moet het aandeel nog aan het herstel beginnen. Door de gedwongen kapitaalverhoging is de beurskoers richting 5 euro gezakt. Het aandeel is daardoor wel heel diep teruggevallen tegenover de intrinsieke waarde. De minste tekenen van een heropleving of het realiseren van enkele projecten zouden het aandeel naar een herstelfase moeten brengen. We wijzen wel op het bovengemiddelde risico van deze belegging, omdat de balans nog altijd heel veel schulden bevat. Anderzijds is het herstelpotentieel voor 2024 wel bovengemiddeld.”

3/ Mosaic

“Nadat de voorbije twee jaar de landbouwgronden gemiddeld te weinig werden bemest, zal de wereldwijde vraag naar potas- en fosfaatmeststoffen in 2024 terugkeren naar de recordniveaus van respectievelijk 2020 en 2021. Tegelijk bevinden de voorraadniveaus van de landbouwgewassen en de meststoffen zich in verhouding tot het jaarlijkse verbruik in de buurt van het laagste peil van de voorbije twintig jaar. De te verwachten herbevoorrading moet in combinatie met de beperkte opwaartse manoeuvreerruimte van het aanbod een herstel van de meststoffenprijzen toelaten. Het aandeel van Mosaic noteert nipt onder de boekwaarde en zal bovengemiddeld profiteren van het prijzenherstel. Bovendien zal het gulle vergoedingsbeleid voor aandeelhouders het aandeel ondersteunen.”

4/ Pan American Silver

“Zilver staat ver achter op goud, en de mijnaandelen staan ver achter op de metalen. Dat zou vonken moeten geven in 2024. Pan American Silver (PAAS) is financieel gezond. Er zijn positieve kasstromen en de nettoschuld blijft met minder dan 500 miljoen dollar binnen de perken. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de goud- en zilverprijzen gunstig wanneer de inflatie en de rente weer afnemen. PAAS beschikt nog over een aantrekkelijke pijplijn van uitbreidingen en nieuwe projecten, die het zelf kan financieren. PAAS noteert nu tegen minder dan 7 keer de kasstroom. Dat is een korting van 50 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije tien jaar.”

5/ Umicore

“Umicore heeft de aandeelhouders de jongste jaren serieus teleurgesteld. Het slechte nieuws van 2023 is stevig in de koers verrekend. De lagere edelmetaalprijzen en de moeilijke kinderjaren van de batterijdivisie stuurden het aandeel dit jaar ruim 30 procent lager. Door die afstraffing is het aandeel goedkoop gewaardeerd, ook omdat beleggers het goede nieuws van het najaar nog niet belonen. De koers-winstverhouding is gedaald tot 12. Door het dikker wordende orderboek voor batterijmaterialen en de belofte van een behoorlijke winstgevendheid van die divisie vanaf 2026 is het risicoprofiel van de resultaten gevoelig gedaald. Een herstel van de edelmetaalprijzen impliceert dat ook de resultaten opnieuw met groei kunnen aanknopen. De relatief lage koers biedt beleggers een mooie instapkans voor de lange termijn.”

