De 5 favoriete aandelen van… Patrick Casselman (BNP Paribas Fortis)

Hoe vergaat het de beurshandel nu de rente voorbij haar piek lijkt? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Patrick Casselman, senior equityspecialist van BNP Paribas Fortis. “Nu de piek van de rente voorbij lijkt, veren de aandelen weer snel op”, stipt Casselman aan. “Er zijn uiteraard nog uitdagingen, zoals de impact van de laagconjunctuur (lichte recessie) op de winstontwikkeling. Maar heel wat traditionele aandelen noteren dicht bij historisch lage waarderingsniveau’s. Het is dus nog niet te laat om in te stappen.”

1/ AB InBev

Koersdoel: 64 euro

De koers corrigeerde eerder dit jaar door de boycot van Bud Light door conservatieve Amerikanen na een promofilmpje met een transgender influencer. De Amerikaanse verkoopvolumes vielen sterk terug. Maar dat werd grotendeels gecompenseerd door sterke groei in andere regio’s, zoals Azië en Latijns-Amerika. Samen met de doorgevoerde prijsverhogingen resulteerde dat toch in een behoorlijke groei van de inkomsten en de kasstromen. De Bud Light-heisa zal mettertijd wel overwaaien, waardoor de Amerikaanse volumes volgend jaar in grote mate kunnen herstellen. Andere troeven zijn: wereldwijde marketing van enkele stermerken, een goede prijszettingsmacht, terwijl sommige grondstofprijzen weer dalen, een volgehouden daling van de schuldgraad, wat kan bijdragen tot een opwaardering ten opzichte van de huidige lage waardering.

2/ UCB

Koersdoel: 105 euro

UCB kreeg na lang wachten uiteindelijk groen licht van de Amerikaanse FDA voor de lancering van het sporiasismiddel Bimzelx en de twee myasthenia gravis-middelen. Toch reageerde de koers opvallend negatief, omdat er op de bijsluiter van Bimzelx een waarschuwing staat voor mogelijke zelfmoordneigingen. Maar die bijwerking bleek niet uit UCB’s talrijke testen, en die vrij algemene waarschuwing wordt op heel wat bijsluiters van geneesmiddelen vermeld, bijvoorbeeld ook bij het populaire Ozempic. Het komende jaar verwachten we nog de goedkeuringen en de lancering in de diverse regio’s van Bimzelx tegen psoriatische artritis, axiale spondylitis en de huidziekte hydradenitis suppurativa. Bimzelx vormt het grootste groeipotentieel voor UCB, samen met het osteoporosemiddel Evenity, de recent goedgekeurde middelen tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (vergelijkbaar potentieel als argenx), en nieuwe epilepsiebehandelingen. Die zullen het patentverval van Vimpat en Cimzia ruimschoots compenseren. Na de winstdaling in 2022 en 2023 door patentverval en lanceringskosten van nieuwe geneesmiddelen, zullen de resultaten vanaf 2024 weer aanknopen met een sterke groei.

3/ D’Ieteren

Geen koersdoel meegegeven

D’Ieteren blijft aangenaam verrassen met een sterker dan verwachte winstgroei en een opwaartse bijstelling van de jaarvooruitzichten. Het kroonjuweel Belron combineert een mooie organische omzetgroei met een sterke prijszettingsmacht en stijgende winstmarges, mede gedreven door hun technische voorsprong inzake ADAS-kalibraties (een geavanceerd rijhulpsysteem, nvdr). Maar ook de autodistributie beleeft een sterk jaar (herstel Belgische automarkt) met een goede rentabiliteit. De overgenomen distributeurs van onderdelen TVH en PHE leveren ook al hun bijdrage en hebben geen last van de conjunctuurvertraging. Het belangrijkste koopargument is evenwel de onderwaardering van het aandeel. Alleen al de waarde van Belron is groter dan de beurswaarde van D’Ieteren, zodat beleggers er de rest gratis bijkrijgen.

4/ Porsche Holding SE

Geen koersdoel meegegeven

Deze holding heeft als voornaamste activa een participatie van 12,5 procent in Porsche AG (met bovengemiddelde groei en marges) en een economisch belang van 31 procent in VW (dat ook nog eens 75% in Porsche AG aanhoudt). De koers volgde de koersdaling van VW, die vooral verband houdt met de toenemende concurrentie van Chinese producenten van elektische wagens en VW’s kostenhandicap op dat domein. Maar VW probeert zijn kostenbasis te verlagen en ondervindt minder prijsconcurrentie bij zijn premium- en luxemerken Audi en Porsche. En wat is het risico als je in een bedrijf kunt participeren tegen een negatieve instapprijs? Alleen al de waarde van VW’s 75 procent in Porsche AG is meer waard is dan de huidige VW-koers, en men krijgt er de overige merken als het ware gratis bij (naast VW en Porsche, ook Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti…). Bovendien noteert de holding met een discount van bijna 50 procent.

5/ Albemarle Corp

Geen koersdoel meegegeven

Albemarle is een van ’s werelds grootste producenten van lithium, een materiaal dat steeds meer wordt gebruikt in batterijen voor elektrische auto’s, consumentenelektronica en voor energieopslag. De koers is sinds zijn piek van 325 dollar eind 2022 fors teruggevallen tot een driejarig dieptepunt, vooral door de scherpe correctie van de lithiumprijs (door aanboduitbreiding) en cyclische terugval in de overige activiteiten. Door de snelle transitie naar elektrische auto’s, mede gesteund door overheidsstimli (De Amerikaanse IRA en de Europese Green Deal), verwachten we nog een explosieve groei van de vraag naar lithium. Dat zal de huidige capaciteitsuitbreiding relatief snel absorberen en terug tot hogere prijzen leiden. De waardering is momenteel bijzonder aantrekkelijk voor dit structurele groeiverhaal.

