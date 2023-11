De 5 favoriete aandelen van Gabriel Csendes (UBS)

Hoe vergaat het de beurshandel in tijden van galopperende rente? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Gabriel Csendes, senior portfoliomanager bij UBS Asset Management. Hij is er bevoegd voor de opkomende markten en Aziatische aandelen.

1/ Samsung Electronics

De trends in de techsector zijn structureel positief. Geopolitieke spanningen en exportcontroles op technologie verzwakken de concurrentiekracht van Chinese IT-hardwarefabrikanten. Dat zal de winstgevendheid van veel bedrijven buiten China verbeteren ten opzichte van de jaren voor de crisis. Bovendien is Samsung de wereldmarktleider in diverse elektronicasegmenten.

2/ Bank Central Asia

Indonesië blijft profiteren van de matige inflatie, structurele hervormingen en zijn lage blootstelling aan de risico’s van de economische vertraging in de ontwikkelde landen. Er zijn ook initiatieven genomen om de toeleveringsketen voor de sector van de elektrische voertuigen uit te bouwen, gezien de nikkelertsvoorraad in Indonesië. De financiële gezondheid van bedrijven en huishoudens in Indonesië blijft robuust, wat het herstel van de binnenlandse vraag zou moeten ondersteunen.

BCA blijft een van de hoogste rendementen in de Indonesische en regionale banksector genereren, dankzij positieve macro-economische parameters. Op de middellange termijn kunnen investeringen in infrastructuur een positieve bijdrage leveren. En BCA zou ook kunnen profiteren van de hervormingen die Indonesië heeft doorgevoerd, om te profiteren van diversificatie van de toeleveringsketen.

3/ Banorte

Buiten Azië zien we mooie structurele groeivooruitzichten voor Banorte. De Mexicaanse bank zal wellicht profiteren van nearshoringactiviteiten in Mexico. Dat kan de groeivooruitzichten verbeteren en leiden tot een lagere risicoperceptie en een herwaardering van de Mexicaanse activa.

4/ PDD

China’s e-commerce-industrie zal de komende vijf jaar naar verwachting aanzienlijk groeien.

Het antimonopoliebeleid van de overheid en haar ontmoediging van agressieve prijsconcurrentie voor groepsaankopen kan de holding een betere concurrentiepositie bezorgen ten opzichte van de gevestigde bedrijven.

Een sterkere positie in de categorie verse voeding, gebruikers die meer aankopen doen en een stijgend aantal handelaren van A-merken kunnen het marktaandeel van PDD een boost geven.

5/ Reliance

Het industriële conglomeraat Reliance is de marktleider in al zijn bedrijfssegmenten. Het bedrijf biedt blootstelling aan groeisectoren in India: georganiseerde detailhandel, e-commerce, digitale media en schone energie. Allemaal bieden ze aanzienlijke groeikansen op tien jaar.

Reliance evolueert snel naar een consumentenbedrijf. Het aandeel van de consumentgerichte activiteiten in de omzet zal de komende vijf jaar toenemen tot ongeveer de helft. De prestaties in telecom en retail zijn voorbeeldig en die in e-commerce verbeteren.

Het bedrijf heeft potentieel duurzame concurrentievoordelen: schaalgrootte, lage operationele kosten, een trackrecord van een goede operationele werking, een sterke lokale lobby en een sterke balans.

