De 5 favoriete aandelen van… Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer)

Hoe vergaat het de beurshandel in de zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Martine Hafkamp, de oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer in het Nederlandse Baarn. De Nederlandse is als vermogensbeheerder en beursanalist onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class.

1/ Nvidia

“De vraag naar chips lijkt op de terugweg, maar dat geldt niet voor halfgeleiders voor datacenters en artificiële intelligentie. Die worden hoofdzakelijk gemaakt door ’s werelds grootste chipbakker: Nvidia. De zaken lopen veel beter dan verwacht en de omzetverwachting zijn fors verhoogd. Nvidia profiteert vooral van een grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Nvidia laat dan ook zien dat kunstmatige intelligentie geen hype is. Het feit dat Nvidia een overeenkomst gesloten heeft met Microsoft om spellen op Nvidia’s gamingplatform toe te laten, is een opsteker. Analisten verwachten ook dat de vraag naar chips voor Automotive zal blijven groeien.”

2/ Equinor

“Equinor heeft een joint venture met het Duitse nutsbedrijf RWE, om in Duitsland samen elektriciteitscentrales te bouwen. Die zullen in eerste instantie op Noors gas draaien. De nieuwe centrales moeten kolencentrales vervangen. Zodra dat mogelijk is, zal het gas worden vervangen door waterstof, die duurzaam wordt geproduceerd. Daarvoor zullen Equinor en RWE samen een nieuw windmolenpark bouwen voor de Noorse kust. Eén en ander zal in 2030 in gebruik worden genomen. Equinor blijft ook investeren in fossiele energie. Zo kreeg het 26 nieuwe productielicenties voor olie- en gasvelden in de Noordzee, de Noorse Zee en de Barentszzee. Daarnaast koopt het bedrijf voor 6 miljard dollar eigen aandelen in en keert een heel aantrekkelijk dividend uit met een totale yield van zo’n 10 procent.”

3/ Wolters Kluwer

“Wolters Kluwer heeft geen last van inflatie of hogere rentes. Het is een informatieleverancier voor artsen, accountants, juristen en professionals op het gebied van fiscaliteit, financiën, risicobeheer, compliance en regelgeving. Liefst 81 procent van de omzet is van terugkerende aard dankzij abonnementen. Veel professionals kunnen niet zonder de informatie van Wolters Kluwer, ongeacht de prijs. Het aandeel was de afgelopen tien jaar met een gemiddeld rendement van 24,3 procent, inclusief herbelegde dividenden, een outperformer op de beurs. De prijs van het aandeel is navenant. Maar de sterke balans, de gestage omzet- en winstgroei en een defensief karakter maken van het aandeel een mooie belegging in deze onzekere tijden.”

4/ Adobe

“Het kerngezonde Adobe is een van de beste beleggingen in Software as a Service (SaaS). Een zeer kansrijke divisie van Adobe is Digital Experience, die klanten helpt hun marketingprestaties te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie of AI. Kunstmatige intelligentie is momenteel een hype. Elk bedrijf dat zich daarmee bezighoudt, krijgt een meer dan normale belangstelling van beleggers. De divisie genereert zo’n 26 procent van de omzet van Adobe en groeit snel. Adobe is druk bezig om kunstmatige intelligentie toe te voegen aan zijn hele productportfolio.

De overname van Figma zal, als ze wordt goedgekeurd, worden betaald met een combinatie van cash en de uitgifte van nieuwe aandelen. Als alle cash gebruikt zal worden, bedraagt de schuld slechts 0,4 keer de verwachte ebitda over het boekjaar 2024. Bovendien heeft Adobe een vrije cashflow van zo’n 7,5 miljard dollar per jaar, waarmee de overname in een kleine drie jaar verteerd zal zijn.”

5/ Microsoft

“Met de investering in Open AI en de bot ChatGPT, heeft Microsoft een nieuwe, heel snel groeiende markt aangeboord. Microsft integreert de AI-technologie in zijn hele productlijn, waardoor het extra cliënten kan aantrekken en hogere prijzen kan vragen. Mede door kunstmatige intelligentie blijft de winstgevende cloudbusiness flink groeien. Dankzij ChatGPT lijkt ook de zoekmachine Bing weer aantrekkelijker te worden. Microsoft heeft niet alleen een samenwerking met OpenAI, waardoor het kunstmatige intelligentie in zijn eigen producten kan implementeren, als andere bedrijven van de software van OpenAI gebruik willen maken, moet dat in de cloud bij Microsoft gehost worden. Ook is het bijvoorbeeld de cloudhost van Llama 2 van Meta, dat op Windows draait.”

