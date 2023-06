10 favoriete aandelen van Trends Beleggen voor de tweede jaarhelft

Deze aandelen zijn de favorieten van Trends Beleggen voor de tweede helft van 2023.

Top vijf binnenland

1. Kinepolis (43,5 euro)

We zien drie argumenten waarom het Kinepolis-aandeel een betere prestatie dan de markt kan leveren in de tweede jaarhelft. De eerste troef is het uitzicht op een recordjaar, terwijl de koers een kwart lager staat (45 tegenover 60 euro) dan bij de aankondiging van het vorige recordjaar. Bovendien presteert het aandeel in een recessie-omgeving doorgaans beduidend beter dan de markt omdat bioscoopbezoek niet lijdt onder een zwakkere economische conjunctuur. Tot slot is een nieuw groeitraject de komende jaren al helemaal niet in de huidige koers verrekend.

2. Argenx (359,6 euro)

Hoewel we hopen dat argenx zijn fantastische groeiverhaal zelfstandig blijft ontwikkelen, kunnen we niet blind zijn voor de kans op een overnamebod de komende maanden. Maar ook zonder bod verwachten we dat de fase III-resultaten met efgartigimod (vooral voor de indicatie CIDP), in combinatie met heel wat ander nieuws uit de klinische pijplijn, het aandeel een stevige duw in de rug zullen geven.

3. Cofinimmo (74,95 euro)

De gemiddelde rentevoet op de schuld bedraagt slechts 1,4 procent en het bedrijf heeft zich tot eind 2025 grotendeels ingedekt tegen stijgende rentevoeten. Zodra de langetermijnrente stabiliseert, kan ook de rust op de vastgoedmarkten terugkeren en hebben aandelen als Cofinimmo recht op een stevig herstel.

4. EVS (21,7 euro)

Het EVS-aandeel weerspiegelt al lang niet meer de groeistatus van weleer. Nochtans realiseert topman Serge Van Herck een terugkeer naar dat groei-elan. De waardering blijft daarom te laag, tegen minder dan 10 keer de verwachte winst 2023 en tegen circa 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. We mikken op een faire waarde van 27 euro.

5. D’Ieteren (166,7 euro)

Gezien het belang in Belron volstaat om de beurskapitalisatie van D’Ieteren Groep te verantwoorden, krijgen beleggers er de belangen in de andere dochterbedrijven gratis bij, hoewel die bedrijven goed zijn voor 40 procent van de groepswinst. De vrees voor een stevige groeivertraging of recessie in het Westen kan de koersontwikkeling nog even aan de ketting houden, maar als de economisch vooruitzichten verbeteren in de loop van de tweede helft van het jaar, is het aandeel toe aan een opwaardering.

Top vijf buitenland

1. Agnico-Eagle Mines (51,00 dollar)

Agnico-Eagle Mines beschikt over een sterke balans, wat toelaat een aantrekkelijk dividend uit te keren (0,4 dollar per kwartaal) en eigen aandelen in te kopen. AEM kan wegens de talrijke kwaliteiten een waarderingspremie verantwoorden. Toch noteert het aandeel tegen minder dan 9 keer de verwachte kasstroom beduidend goedkoper dan het gemiddelde van de voorbije jaren, dat 13 bedraagt AEM is daarom een kansrijke belegging bij hogere goudprijzen in de tweede jaarhelft.

2. Sprott Physical Uranium Trust (17,76 Canadese dollar)

Het aandeel van Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) stijgt mee met de uraniumspotprijs, maar noteert nog altijd met een korting van 8 procent op de intrinsieke waarde. We zien daar dit jaar nog verandering in komen door nieuwe kapitaalinstromen die een volgende stijging in de nog prille uraniumstierenmarkt op gang zullen trekken.

3. Wheaton Precious Metals (44,87 dollar)

Wheaton Precious Metals (WPM) noteert tegen iets meer dan 20 keer de verwachte kasstroom van volgend jaar. Dat is lager dan het historische gemiddelde van 25. Gezien de groei, de sterke balans en het potentieel voor hogere edelmetaalprijzen blijft WPM koopwaardig.

4. Schlumberger (47,78 dollar)

Sommige factoren heeft Schlumberger helemaal niet in de hand, zoals de olieprijs. Maar Saudi-Arabië wil duidelijk geen lagere prijzen meer, de Verenigde Staten moeten de strategische voorraden weer aanvullen en China wil koste wat het kost de economische groei weer aanzwengelen. Tegen 15,5 keer de verwachte winst 2023 en vooral 13 keer de verwachte winst van volgend jaar en 10,5 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit en minder dan 10 keer voor volgend jaar vinden we de waardering voldoende laag om het ‘olieprijsrisico’ te lopen.

5. Vodafone (74,2 pence)

Vodafone blijft een sterke merknaam met een globaal netwerk en bereik, en is op heel wat groeimarkten actief. De problemen in Europa moeten worden aangepakt, maar zijn niet onoverkomelijk. Nieuwe transacties op het fusie- of overnamefront kunnen een koerstrigger zijn. In combinatie met het hoge rendement is Vodafone daarom een favoriet voor de tweede jaarhelft.