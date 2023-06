Favoriete aandelen voor tweede jaarhelft: 3. Cofinimmo

Als de langetermijnrente stabiliseert, kan ook de rust op de vastgoedmarkten terugkeren en hebben aandelen als Cofinimmo recht op een stevig herstel.

Genoteerde vastgoedvennootschappen, zoals Cofinimmo, zijn in de tweede jaarhelft toe aan een stevig koersherstel, nu de inflatie afkoelt en de langetermijnrente kan dalen. Dat impliceert een trendbreuk met de voorbije kwartalen, toen een rentestijging ook de koers van Cofinimmo enorm veel pijn deed. Hogere rentevoeten zetten druk op de marktwaarde van de vastgoedportefeuille, verhogen de financieringskosten en maken het alternatief van risicovrije obligaties aantrekkelijker.

Maar met een bijna halvering van de koers sinds begin 2022 is de afstraffing overdreven. Het aandeel noteert met een korting van ruim 30 procent op de intrinsieke waarde, biedt een winstrendement van ruim 9 procent en een dividendrendement van ruim 8 procent. Dat is zonder meer royaal te noemen in vergelijking met een langetermijnrente van 3 procent op Belgisch overheidspapier.

Een punt van bezorgdheid bij Cofinimmo is de vrij hoge schuldgraad van 45,8 procent, vooral omdat er dit jaar een investeringsprogramma van 300 miljoen euro loopt. Het bedrijf wil die investeringen financieren met de verkoop van andere gebouwen in de portefeuille, maar dat is op de huidige lastige vastgoedmarkten niet eenvoudig. Het management bevestigde eind april dat het desinvesteringsprogramma op schema zit. Voorlopig diende het bedrijf ook geen afwaarderingen op de vastgoedportefeuille te boeken, zodat de schuldgraad stabiel blijft. De kans op grote afwaarderingen is ook klein, gegeven de hoge bezettingsgraad en de langlopende huurcontracten die de inkomsten beschermen.

De hogere rente bijt nog niet in de resultaten omdat Cofinimmo de voorbije jaren van de lage rente gebruikgemaakt heeft om zich goedkoop te herfinancieren. De gemiddelde rentevoet op de schuld bedraagt slechts 1,4 procent en het bedrijf heeft zich tot eind 2025 grotendeels ingedekt tegen stijgende rentevoeten.

Conclusie

Als de langetermijnrente stabiliseert, kan ook de rust op de vastgoedmarkten terugkeren en hebben aandelen als Cofinimmo recht op een stevig herstel.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 74,4 euro

Ticker: COFB BB

ISIN-code: BE0003593044

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,49 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: -35%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: 8,2%