Favoriete aandelen voor tweede jaarhelft: 2. argenx

We kunnen niet blind zijn voor de kans op een overnamebod in de komende maanden.

De keuze om onze Belgische biotechtrots ondanks de op het eerste gezicht volwassen waardering op te nemen in onze top tien voor de tweede jaarhelft heeft twee redenen. De belangrijkste is het feit dat de komende zes maanden voor zijn kroonjuweel efgartigimod liefst drie fase III-studies in drie indicaties resultaten zullen uitlezen. Gunstige resultaten maken de weg vrij voor een piekomzet van minstens 5 miljard dollar richting 2030.

De belangrijkste, en meest risicovolle, studieresultaten zijn die in de neuromusculaire ziekte CIPD, die in juli worden verwacht. Op die indicatie kleven analisten een mogelijke piekomzet van 1,5 à 2 miljard dollar, te vergelijken met 2 à 2,5 miljard in de reeds goedgekeurde spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). In het vierde kwartaal volgen de resultaten voor de huidziekte Pemphigus Vulgaris (PV) en in de bloedziekte ITP via subcutane toediening. Voor ITP waren er vorig jaar al positieve fase III-resultaten in de intraveneuze toedieningsvorm. Op 20 juni beslist het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) over de subcutane toediening in gMG. Dat zou helpen de patiënten vroeger te behandelen. Het is voor argenx de belangrijkste uitdaging na de uiterst succesvolle commerciële start die Vyvgart dit jaar al de status van blockbuster kan geven (minstens 1 miljard dollar omzet).

Zicht krijgen op een mogelijke piekomzet van minstens 5 miljard dollar wettigt op termijn een aanzienlijk hogere waardering. Die kan er ook op de korte termijn al komen, want de tweede reden voor de opname in de top tien is het recente bericht van het persagentschap Bloomberg dat heel wat grote farmabedrijven naar argenx lonken. Positieve data in CIDP zou het startschot van een overnamepoging kunnen zijn, die volgens analisten tegen een premie van 50 tot 100 procent zal moeten gebeuren.

Conclusie

Hoewel we hopen dat argenx zelfstandig zijn fantastische groei blijft ontwikkelen, kunnen we niet blind zijn voor de kans op een overnamebod in de komende maanden. Ook zonder bod verwachten we dat de fase III-resultaten met efgartigimod, in combinatie met heel wat ander nieuws uit de klinische pijplijn, het aandeel een stevige duw in de rug zullen geven.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 366,7 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 20,4 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: –