Favoriete aandelen voor de tweede jaarhelft: 9. Vodafone

Vodafone blijft een sterke merknaam met een globaal netwerk en bereik, en is op heel wat groeimarkten actief.

Na de uitkering van het slotdividend viel de koers van het aandeel Vodafone terug naar het laagste niveau sinds 1996. Het rapport over de twaalf maanden tot eind maart bleef onder de verwachtingen, terwijl ook de vooruitzichten de investeerders niet konden bekoren. De consumentendivisie, goed voor iets meer van de helft van de groepsomzet, kromp vorig boekjaar met 1,1 procent. De zakelijke divisie (27% van de omzet) groeide met 2,6 procent. De beste prestatie kwam van de Afrikaanse activiteiten (17%), met een groei van 13,8 procent.

Eerder dit jaar lagen fusie- en overnamedeals op tafel in Italië en Spanje, maar de geboden prijs volstond niet. In het Verenigd Koninkrijk is de fusie van de Britse activiteiten met die van Hutchison wel zo goed als rond.

Met meer dan 100.000 werknemers wereldwijd is Vodafone een logge tanker die traag van koers verandert. De eerste maatregel was het ontslag van 11.000 werknemers in Europa, gespreid over de komende drie jaar. Vodafone wil voortaan meer focussen op de bedrijfsmarkt en de organisatiestructuur vereenvoudigen. Verder zal er bij investeringen meer kapitaal worden toegewezen aan de meer rendabele markten.

De bedrijfswinst na leasekosten (ebitdaal) en de kasstromen gaven vorig jaar een vertekend beeld door de verkoop van de activa in Hongarije en Ghana en het afsplitsen van de zendmasten in Vantage. Voor het lopende boekjaar 2023-2024 wordt op een vrije kasstroom van 3,3 miljard euro gerekend en een ebitdaal van 13,3 miljard euro. Dat is voldoende om het dividend te betalen, want vorig jaar werd de schuld afgebouwd van 41,6 naar 33,4 miljard euro.

Conclusie

De koers verrekent al heel wat slecht nieuws. Vodafone blijft een sterke merknaam met een globaal netwerk en bereik, en is op heel wat groeimarkten actief. De problemen in Europa moeten aangepakt worden, maar zijn niet onoverkomelijk. Nieuwe fusies overnames kunnen een koerstrigger zijn. In combinatie met het hoge rendement is Vodafone koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A