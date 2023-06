Favoriete aandelen voor de tweede jaarhelft: 5. EVS

De belangrijkste boodschap bij de sterke update over het eerste kwartaal was dat de Luikse wereldklassespeler in de live (sport)verslaggeving op weg is om de twee belangrijkste doelstellingen voor 2023 te realiseren.

De eerste is om voor het eerst omzetgroei te realiseren in een oneven jaar, zonder grote sportevenementen. Door de prima start in het eerste kwartaal, met meer dan 25 procent groei in de afdeling Live Audio Business (LAB) en een nog sterkere groei in de afdeling Live Service Providers (LSP), trok EVS de jaarverwachtingen op. De verzekerde omzet voor 2023 van 118,2 miljoen euro op 31 maart liet toe de verwachte jaaromzet op te trekken van 145 à 155 miljoen naar 150 à 160 miljoen, boven de recordomzet vorig jaar van 148,2 miljoen.

De tweede doelstelling is herstel van de winstmarges. In 2022 daalde het bedrijfsresultaat of de ebit van 37,1 miljoen euro naar 31,7 miljoen, een daling van de ebit-marge van 27 naar 21,4 procent. Voor 2023 mikt EVS op een ebit van 27,5 à 32,5 miljoen euro. Er wordt na enkele jaren van verhoogde interne investeringen op de kosten gelet, en dat zou in combinatie met prijsverhogingen de marges op productniveau doen herstellen. Wel verwacht men door een wijzigende productmix een beperkte terugval van de brutomarge.

De groep is financieel uitermate gezond en er is voor dit en volgend boekjaar een brutodividend van 1,1 euro per aandeel vooropgesteld, of een brutorendement van 5 procent. Richting 2024 verwachten we een nieuwe groei-impuls door belangrijke sportevenementen en mogelijk ook dankzij twee nieuwe projecten.

Conclusie

Het aandeel van EVS weerspiegelt al lang niet meer de groeistatus van weleer. Nochtans realiseert topman Serge Van Herck een terugkeer naar dat groei-elan. De waardering is daarom te laag, tegen minder dan 10 keer de verwachte winst 2023 en circa 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. We mikken op een faire waarde van 27 euro.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 22,0 euro

Ticker: EVS BB

ISIN-code: BE0003820371

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 315,2 miljoen euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 5%