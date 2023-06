Favoriete aandelen voor de tweede jaarhelft: 4. D’Ieteren

Op basis van de recente goede resultaten, de gunstige perspectieven en de relatief lage waardering heeft D’Ieteren Groep recht op een koersrally in de tweede helft van dit jaar.

De beurskapitalisatie bedraagt 9,5 miljard euro, terwijl de groep dit jaar een aangepaste winst voor belastingen van 900 miljoen euro zal boeken. Dat levert een koers-winstverhouding van ongeveer 14 op, wat niet duur is. De beurskapitalisatie wordt ook nagenoeg volledig gedekt door de waarde van het belang van 50,3 procent in de voertuigglashersteller Belron, het goudhaantje van de groep.

Belron zal de volgende jaren genieten van aantrekkende resultaten door een combinatie van een hogere omzet en een stijging van de marges. Het aantal herstellingen daalt licht, maar de winst per herstelling neemt toe, omdat steeds meer autoruiten uitgerust zijn met veiligheidssystemen die opnieuw gekalibreerd moeten worden. 30 procent van de auto’s is uitgerust met die systemen, maar op termijn wordt dat 100 procent.

De fraaie resultaten gaan bij Belron gepaard met royale vrije cashflows, zodat het dochterbedrijf regelmatig stevige dividenden kan uitbetalen aan moederbedrijf D’Ieteren Groep. De nettokaspositie kan op die manier aandikken tot ruim 1,5 miljard euro in 2025, wat de groep de middelen geeft om een nieuwe overname te doen die bijdraagt aan de resultaten. Met de geslaagde overnames van belangen in TVH Parts en PHE heeft het management getoond dat het een neus heeft voor goede deals. Ook D’Ieteren Auto bolt goed, dankzij de focus op premiumauto’s die de omzet en winstgevendheid ondersteunt.

Gezien het belang in Belron volstaat om de beurskapitalisatie van D’Ieteren Groep te verantwoorden, krijgen beleggers er de belangen in de andere dochterbedrijven gratis bij.

Conclusie

De vrees voor een stevige groeivertraging of recessie kan de koersontwikkeling nog even aan de ketting houden, maar als de economische vooruitzichten verbeteren in de loop van de tweede helft van het jaar is het aandeel toe aan een opwaardering.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 174 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 9,5 miljard euro

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2023: 14

Koersverschil 12 maanden: +23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 1,7%