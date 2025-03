‘Schokkende beslissing’: NMBS passeert Alstom Belgium voor contract van ruim 3 miljard euro

De NMBS gunt een megacontract voor honderden AM30-treinstellen aan het Spaanse CAF. Alstom Belgium, lange tijd topfavoriet, grijpt onverwacht naast de bestelling van meer dan 3 miljard euro. Dat zet mogelijk werkgelegenheid bij Alstom in Brugge en Charleroi onder druk.

Tegenover Trends-Tendances gaf Bernard Belvaux, de topman van Alstom Benelux, vorige donderdag nog aan dat zijn bedrijf uitdrukkelijk aast op dit enorme NMBS-contract dat twaalf jaar zou kunnen lopen. “Het is het belangrijkste spoorcontract in België in jaren, goed voor mogelijk de vervanging van 600 treinstellen.”

Maar vrijdag viel het verdict. De NMBS koos uiteindelijk voor het Spaanse CAF, dat nochtans een offerte indiende die 100 miljoen euro duurder was, met een totaalprijs van 3,4 miljard euro. Siemens, dat een bod van 3,6 miljard euro uitbracht, werd ook gepasseerd.

Het beslissende detail: de totaalscore van CAF lag net iets hoger dan die van Alstom. In een Europese openbare aanbesteding mag de geografische voorkeur geen rol spelen. Voor CAF is het, na eerdere successen bij de MIVB, de TEC en De Lijn, de eerste grote doorbraak bij de NMBS.

Risico voor werkgelegenheid?

Volgens onze informatie was de werkgelegenheid geen selectiecriterium in de aanbesteding. Toch telt Alstom Belgium 480 medewerkers in de Brugse fabriek die treinstellen bouwt, en meer dan 1.000 werknemers in Charleroi, waar de focus ligt op onderzoek en ontwikkeling.

Bernard Belvaux reageert verontwaardigd en stuurde een brief naar federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés). Die brief is ons ter beschikking gesteld. In die brief spreekt de Benelux-topman van Alstom over “een schokkende beslissing”.

“Hoe kan men bij een overheidsinvestering een duurdere offerte verkiezen, zonder noemenswaardig verschil in de totaalscore en met een negatieve impact op onze productievestiging in Brugge en de hele Belgische spoorwegindustrie?” vraagt Belvaux zich af. Hij wijst ook op de indirecte kosten van die keuze voor de werkgelegenheid en de toeleveranciers.

NMBS beslist autonoom

Het kabinet van minister Crucke verwijst naar de NMBS. “Dit is een openbare aanbestedingsprocedure die opgestart en beheerd werd door de NMBS, een autonome onderneming. De gunning van de opdracht werd dus beslist door de raad van bestuur van de NMBS.”

Bij de NMBS bevestigt men dat er een “voorkeursbieder” werd gekozen op basis van een beoordeling van technische en financiële criteria. In aanbestedingstermen betekent dat, dat er exclusieve onderhandelingen worden opgestart met die partij.

Alstom Belgium voert de druk op de politiek op en overweegt juridische stappen om de beslissing aan te vechten.