Proximus blijft veel te goedkoop

Proximus verhoogde in 2024 twee keer de jaarprognoses voor de omzet en de onderliggende bedrijfswinst (ebitda). De telecomgroep maakte de verwachtingen ook waar.

Proximus besliste eerder de internationale activiteiten te bundelen in Proximus Global. Die omvatten nu BICS (carrierdiensten), TeleSign en Route Mobile. De bedoeling is synergievoordelen te bekomen.

De binnenlandse omzet klom in het vierde kwartaal met 3,2 procent. Over het volledige jaar bedroeg de omzetstijging 3,4 procent, waarmee Proximus beter presteerde dan verwacht (3%). Dat is te danken aan klantengroei en prijsindexaties.

Operationeel was het een goed jaar met een groei van het klantenbestand in mobiele telefonie, internet en convergente diensten. De omzet uit vastelijndiensten en televisie ging erop achteruit. Het is nog te vroeg om de volledige impact van de vierde telecomspeler DIGI te becijferen. De nieuwkomer is niet in alle segmenten actief en Proximus beschikt met dochter Mobile Vikings over een prijsbreker in mobiele telefonie.

De zakelijke divisie ProximusB2B deed het goed met een groei van 2,1 procent en haalde een groot contract van cyberbeveiliging binnen voor de Belgische overheid.

Proximus Global zag de omzet in het vierde kwartaal met 2,7 procent toenemen en de ebitda met 6,6 procent naar 45 miljoen euro. Op groepsniveau ging de omzet er vorig jaar met 1,6 procent op vooruit (6,43 miljard euro) en de ebitda met 3,1 procent naar 1,85 miljard euro.

Nu het operationeel weer wat beter gaat, worden de beleggers wakker.

Proximus verdiende netto 447 miljoen euro of een kwart meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom (exclusief overnames) bedroeg vorig jaar 58 miljoen euro. Inclusief de aankoop van de participatie in Route Mobile en de investering in de glasvezeldochter Fiberklaar was dat 727 miljoen euro negatief.

Proximus ligt op schema om tegen eind dit jaar voor 220 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren. Eind vorig jaar stond de teller op 150 miljoen en daar zal dit jaar nog 70 miljoen euro bij komen.

Voor het boekjaar 2025 rekent Proximus op een stabiele binnenlandse omzet en ebitda. De ebitda van Proximus Global zal met een vijfde toenemen, wat op groepsniveau tot een ebitda-stijging met 2 procent moet leiden. De kapitaaluitgaven zullen iets dalen naar 1,3 miljard euro.

De verkoop van overtollige activa gaat onverminderd door. De bedoeling is om de investeringen in glasvezel te kunnen dragen zonder de balans met extra schulden te beladen. Proximus verkocht onder meer de datacenters, Mobile Towers Luxemburg en het eigen hoofdkantoor. Tegen eind 2027 moet de opbrengst uit activaverkopen minstens 500 miljoen euro bedragen. Door de overnames was de schuld eind december opgelopen naar 3,91 miljard euro tegenover 3,13 miljard euro een jaar eerder. Dit jaar vervalt een lening van 500 miljoen euro. De totale liquiditeit (cash + kredietlijn) bedraagt 1,25 miljard euro.

Proximus keerde in december al een tussentijds dividend van 0,5 euro per aandeel uit. De resterende 0,1 euro wordt in april uitbetaald. Ook in 2025 zal het dividend 0,6 euro bedragen, de helft in december en de andere helft in april 2026.

Conclusie

De koersval bij Proximus was zwaar overdreven en nu het operationeel weer wat beter gaat, worden de beleggers wakker. De stijging van de ebitda zal dit jaar doorzetten. Het dividend blijft voor 2025 nog gehandhaafd, wat tegen de huidige koers een rendement van meer dan 10 procent oplevert. Naarmate de kapitaalinvesteringen de komende jaren afnemen, zullen ook de kasstromen stijgen. Tegen 3,2 keer de verwachte ebitda is Proximus nog altijd veel te goedkoop. Het aandeel blijft koopwaardig.



