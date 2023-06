Favoriete aandelen voor tweede jaarhelft: 8. Sprott Physical Uranium Trust

Met op het moment van redactie een stijging van 13 procent in Canadese dollar sinds eind 2022 kunnen we bezwaarlijk mistevreden zijn over de koersevolutie van Sprott Physical Uranium Trust (SPUT). Nochtans noteerde het vehikel, dat uitsluitend investeert in fysiek uranium (U3O8), in de eerste jaarhelft maar enkele weken minstens 1 procent boven de intrinsieke waarde, de voorwaarde om nieuwe eenheden van de trust te kunnen uitgeven, waarmee vers kapitaal wordt opgehaald. Het gevolg is dat SPUT dit jaar nog maar 2,4 miljoen pound U3O8 kocht, waarvan slechts 100.000 pound sinds eind februari. Het totaal sinds de activering van het uitgifteprogramma in augustus 2021 bedraagt een indrukwekkende 43,5 miljoen pound. Daarvoor werd 2,08 miljard dollar opgehaald.

De spotprijs steeg van 48 dollar per pound U3O8 eind december naar 57,5 dollar (+19%), een sterke beweging, gezien het feit dat SPUT en andere fondsen die fysiek uranium kopen, weinig actief waren. Er staan nog minstens twee nieuwe vehikels in de steiger (waaronder Zuri Invest). De recente prijsstijging is dus gedragen door andere partijen, vooral de nutsbedrijven en de producenten.

Drie cruciale elementen wettigen een verdere prijsstijging van U3O8. Vooreerst het feit dat de prijzen verderop in de nucleaire brandstofcyclus al veel forser gestegen zijn, historisch een voorloper voor de prijsevolutie van U3O8. Daarnaast is er sinds vorig jaar een duidelijke toename van de langetermijncontracten die de nutsbedrijven afsluiten: 125 miljoen pound U3O8 in 2022 (tegenover een jaarlijkse vraag van zowat 180 miljoen pound) en al 107 miljoen pound in de eerste vijf maanden van 2023. Tot slot is er het almaar toenemende verwachte aanbodtekort, dat prijzen van minstens 70 dollar per pound vereist om significante nieuwe productie te kunnen wettigen.





Conclusie

Het aandeel van SPUT stijgt mee met de uraniumspotprijs, maar noteert nog steeds met een korting van 8 procent op de intrinsieke waarde. We zien daarin dit jaar nog verandering in komen door nieuwe instroom van kapitaal, die een volgende stijging in de nog prille uraniumstierenmarkt op gang zal trekken.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 17,88 Canadese dollar

Ticker: U-UN CN

ISIN-code: CA85210A1049

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 2,92 miljard CAD

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +13%

Dividendrendement: –