Als de Belgische defensie-industrie de wereldwijd verwachte groeitrend volgt, dan zou onze defensie-industrie de komende acht jaar kunnen verdubbelen in omvang. Dat heeft de studiedienst van technologiefederatie Agoria berekend.

Volgens Agoria kunnen de investeringsplannen de Belgische defensie-industrie helpen aanzwengelen. Vandaag telt die industrie in strikte zin ruim tachtig bedrijven, goed voor 2 miljard euro jaarlijkse omzet en 5.000 directe jobs. Maar bekijk je het bredere plaatje van alle bedrijven en organisaties die actief zijn rond defensieactiviteiten, dan gaat het volgens Agoria om bijna 900 bedrijven met 5 miljard euro omzet en 16.300 directe jobs uit die defensieactiviteiten

“Slaagt de defensie- en veiligheidsindustrie erin om te verdubbelen in omvang, dan kan ze in diezelfde beweging ook tot meer dan 4.000 directe jobs bijcreëren, en nog eens 4.000 indirecte”, schat de Agoria-studiedienst.

De Belgische defensie- en veiligheidssector is divers. Op basis van het aantal jobs, springen er drie categorieën uit: wapensystemen, munitie en landvoertuigen nemen 28 procent van de jobs voor hun rekening, gevolgd door digitale diensten & cybersecurity met 20 procent en de luchtvaartindustrie met 16 procent. Het aantal jobs is evenwichtig verdeeld over Vlaanderen en Wallonië, met elk 44 procent van de arbeidsplaatsen. Brussel voorziet de resterende 12 procent.

Als de Belgische defensie-industrie de steile ambities wil waarmaken, moeten er volgens Agoria-defensiespecialist Pascal Acket nog uitdagingen aangepakt worden, te beginnen met het imago van de sector. “Nog te vaak kijken mensen niet naar de defensie-industrie als de bedrijven die producten maken die essentieel zijn voor onze veiligheid. Ook in de financiële wereld is dat het geval: banken staan, ondanks de gewijzigde geopolitieke situatie, nog altijd niet open om defensiebedrijven leningen toe te kennen. (…) Verder moet er dringend een vlotter en rechtszeker export- en doorvoerkader komen, dat vandaag vaak veel strenger is dan in andere Europese landen”, aldus Acket.