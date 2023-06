Favoriete aandelen voor tweede jaarhelft: 7. Schlumberger

De trend is overduidelijk tegen fossiele brandstoffen, maar een wereld zonder is nog niet voor morgen. We zijn er zelfs van overtuigd dat de oliedienstenkampioen Schlumberger voor beloftevolle jaren staat. Voor dit jaar ligt de gemiddelde analistenverwachting op 33,2 miljard dollar omzet en 3,01 dollar winst per aandeel. Volgend jaar zou de recordomzet van 35,5 miljard dollar uit 2015 moeten sneuvelen. De prognose is 36,9 miljard. Ook de winst per aandeel zou oplopen, naar 3,73 dollar. De vrije kasstroom zou toenemen van 2,20 miljard dollar vorig jaar naar 3,27 miljard dollar dit jaar en zelfs 4,5 miljard dollar volgend jaar.

Er is dus flink wat ruimte voor schuldafbouw, maar ook voor een hoger dividend. In 2015 steeg het dividend naar 0,50 dollar per aandeel, maar in de zomer van 2020, in volle coronacrisis, werd dat 0,125 dollar per aandeel. Enkele maanden geleden kregen de aandeelhouders al 0,25 dollar per aandeel, en we verwachten een verdere verhoging van het dividend richting 0,40 dollar over het boekjaar 2024.

Het marktleiderschap van Schlumberger stoelt op twee essentiële elementen: technologische voorsprong en geografische spreiding. Zijn technologische leiderschap steunt op 71 innovatiecentra wereldwijd, maar de meeste zijn gevestigd in de Verenigde Staten en Europa. De andere troefkaart tegenover concurrenten als Halliburton is de wereldwijde aanwezigheid van Schlumberger in meer dan honderd landen. De omzet uit Noord-Amerika bedroeg vorig jaar iets meer dan 20 procent van het totaal.





Conclusie

Uiteraard heeft Schlumberger niet alle factoren in de hand, bijvoorbeeld de olieprijs. Maar Saudi-Arabië wil duidelijk geen lagere prijzen meer, de Verenigde Staten moeten hun strategische voorraden aanvullen, en China wil de economische groei weer aanzwengelen. Tegen 15,5 keer de verwachte winst van 2023, en vooral 13 keer de verwachte winst van volgend jaar en 10,5 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit en minder dan 10 keer voor volgend jaar vinden we waardering voldoende laag om het ‘olieprijsrisico’ te lopen.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 47,02 dollar

Ticker: SLB US

ISIN-code: AN8068571086

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 67,02 miljard dollar

K/w 2022: 19

Verwachte k/w 2023: 15,5

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 2,1%