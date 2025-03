Trends organiseert samen met Keytrade Bank de Trends Beleggers Challenge, een virtuele beleggingswedstrijd waarmee echte prijzen te winnen zijn. De deelname is gratis.

We merken dat veel lezers nog altijd koudwatervrees hebben om te beleggen. Dat hoeft helemaal niet. Om de stap naar de beurs makkelijker te maken organiseert Trends samen met Keytrade Bank van 24 maart tot en met 30 mei een gratis en virtueel aandelenspel. Het doel van de Trends Beleggers Challenge is in tien weken een zo hoog mogelijk rendement te halen door een virtuele beleggingsportefeuille te beheren. Die is samengesteld uit activa die op het platform Trends Beleggen Live te vinden zijn. Voor de ontwikkeling van de spelomgeving doen we een beroep op Norkon SA en op Infront voor de aanlevering van de data (die verschijnen met 15 minuten vertraging).

Om de deelnemers vertrouwd te maken met de Trends Beleggers Challenge zijn er drie proefweken, van 3 tot en met 21 maart. Na die proefweken worden de rendementen van de geactiveerde portefeuilles weer op nul gezet en begint het echte werk.

Hoe werkt de Trends Beleggers Challenge?

De Trends Beleggers Challenge is een virtueel spel. Het is bedoeld om de deelnemers spelenderwijs vertrouwd te maken met alle aspecten van beleggen op de beurs. Een deelnemer kan zich slechts één keer inschrijven. Abonnees van Trends kunnen hun kansen op winst verdubbelen omdat zij wel twee portefeuilles kunnen samenstellen. Ook iedereen die zich tijdens de looptijd van de wedstrijd abonneert op Trends, kan een tweede portefeuille opstarten en maakt daardoor dubbel zoveel kans. Bij de inschrijving wordt u lid van de Beleggers Club (by Trends). Via dat lidmaatschap ontvangt u alle informatie en communicatie over de Trends Beleggers Challenge, aanbiedingen en advies over de thema’s geld en beleggen en de dagelijkse Trends Beleggen-nieuwsbrief. Op die manier komt elke deelnemer beslagen ten ijs.

Met een startkapitaal van 100.000 euro kunt u zonder financieel risico een aandelenportefeuille samenstellen.

U ontvangt aan het begin van de wedstrijd een fictief startkapitaal van 100.000 euro, waarmee u zonder financieel risico een fictieve portefeuille kunt samenstellen met aandelen die noteren op de Euronext-beurzen en de Amerikaanse beurzen. U kunt investeren in minimaal 5 en maximaal 25 aandelen. U kunt minimaal 5 procent en maximaal 25 procent van uw saldo in elk gekozen aandeel investeren en mag maximaal 75 procent van het saldo in cash aanhouden. De Trends Beleggers Challenge is geen simulatiespel: de aandelen worden verhandeld tegen effectieve bied- en laatkoersen.

Deelnemers kunnen onbeperkt aandelen verhandelen of wijzigingen aanbrengen in hun portefeuille tot het einde van de spelperiode, zonder kosten. U kunt uw portefeuille aanpassen tot de opening van de volgende handelsdag. Om de tijdzones te overbruggen begint de handelsdag om 9 uur bij de opening van de Europese beurzen en eindigt hij om 22 uur bij de sluiting van Wall Street. Wilt u dus dat uw order op dezelfde dag wordt uitgevoerd, dan moet u ervoor zorgen dat het ten laatste om 8.59 uur is ingegeven. Dat geldt ook voor Amerikaanse aandelen. Wie zijn order na 9 uur ingeeft – pakweg om 15.25 uur, vlak voor de opening van Wall Street – zal dat order pas de dag nadien uitgevoerd zien. Alle koop- en verkooporders worden uitgevoerd tegen de openingskoers op de Europese en de Amerikaanse markten. Alle orders worden verwerkt op basis van de koersgegevens die Infront aanlevert.

De Trends Beleggers Challenge rekent geen transactiekosten of andere kosten aan, zoals de taks op de beursverrichtingen (TOB), voor een wijziging in de portefeuille. Tijdens de wedstrijd wordt de cash op de rekening niet vergoed. Cash levert geen rente op.

Abonnees van Trends kunnen hun kansen op winst verdubbelen, omdat zij twee portefeuilles kunnen samenstellen.

Klassementen

De prestaties van de deelnemers worden beoordeeld op basis van de waarde van de portefeuille. Die waarde verandert met de koersverandering van elk aandeel, vermenigvuldigd met het toegewezen percentage van dat aandeel in de portefeuille.

De wedstrijd stelt een nationaal eindklassement op. Daarnaast is er een weekklassement, dat wordt aangevoerd door de speler die die week het beste resultaat heeft behaald. In de proefperiode worden geen prijzen uitgereikt.

Het eindklassement is gebaseerd op het rendement dat de deelnemers hebben opgetekend tussen het begin van de wedstrijd op 24 maart 2025 voor de opening van de beurzen en het moment van afsluiten op 30 mei 2025, na de sluiting van de beurzen. De deelnemer die het beste rendement kan voorleggen, sleept de hoofdprijs in de wacht. De weekklassementen volgen dezelfde logica, maar dan per week.

De hoofdprijs voor het nationale eindklassement van de Trends Beleggers Challenge is een portefeuille met financiële instrumenten voor een waarde van maar liefst 10.000 euro bij Keytrade Bank. De tien winnaars van de weekklassementen krijgen elk een belegging ter waarde van 1.000 euro in een aandeel naar keuze bij Keytrade Bank. Alle prijzen zullen worden uitgereikt aan het einde van de Trends Beleggers Challenge, na de goedkeuring van de gerechtsdeurwaarder.