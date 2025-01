Europese lidstaten verhogen hun uitgaven aan defensie vanwege de dreiging van Rusland en onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die wil dat NAVO-leden minstens 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie, in plaats van de huidige norm van 2 procent. Welke Europese defensie-aandelen hebben het meest te winnen bij de verhoogde druk?

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn eerste dag na zijn inauguratie opnieuw de druk op Europa verhoogd. Hij herhaalde zijn dreigementen over importtarieven dinsdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “De Europese Unie behandelt ons heel, heel slecht. Ze kopen onze auto’s en landbouwproducten niet. Ze kunnen tarieven verwachten”, verklaarde hij volgens Reuters.

Een ander probleem dat Trump heeft met Europa zijn de uitgaven aan defensie. De NAVO-richtlijnen schrijven voor dat leden jaarlijks minstens 2 procent van hun bbp aan defensie besteden. Van dat bedrag moet 20 procent naar de aankoop van nieuw militair materieel. Verschillende Europese landen, waaronder België, voldoen niet aan die norm. Toch wil de Amerikaanse president de lat hoger leggen door de uitgavennorm te verhogen naar 5 procent van het bbp.

Trump zou de dreiging van handelstarieven kunnen gebruiken om Europa te dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van defensie. Ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte bij haar herverkiezing vorig jaar dat hogere defensie-uitgaven noodzakelijk zijn. “Rusland besteedt tot 9 procent van zijn bbp aan defensie, terwijl het Europese gemiddelde slechts 1,9 procent bedraagt”, stelde ze toen. Ze benadrukte dat er maatregelen komen om de Europese defensie-industrie te stimuleren. Momenteel wordt naar schatting 63 procent van de Europese militaire materialen bij Amerikaanse bedrijven ingekocht, maar Von der Leyen wil meer vertrouwen op de eigen defensie-industrie.

Dit zijn vier aandelen van Europese bedrijven die kunnen groeien dankzij verhoogde defensie-uitgaven van EU-lidstaten.

1/ Rheinmetall

Beurswaarde: 30,56 miljard euro

Winst per aandeel (EPS): 12,97 euro

Koerswinstverhouding: 61,57

Rheinmetall AG is een Duitse fabrikant van defensie- en automotivesystemen. Het defensiesegment omvat voertuigen (pantservoertuigen zoals de Puma en Boxer), munitie, wapensystemen, elektronische oplossingen en luchtverdedigingssystemen. Analisten zijn het erover eens dat Rheinmetall een grote bijdrage kan leveren aan de herbewapening van de Europese lidstaten. De vraag naar nieuwe pantservoertuigen en munitie – de kernproducten van het bedrijf uit Düsseldorf – zal de komende jaren toenemen. Rheinmetall is ook innovatief. Het ontwikkelde al pantservoertuigen met een autonome bewapening en navigatie, een productcategorie die aan belang wint.

Rheinmetall kreeg sinds november een positief koopadvies van de meeste analisten. Zo stelde de bank JP Morgan in december een koersdoel van 800 euro voorop. Rheinmetall heeft sterke financiële fundamenten, beter dan die van de meeste Europese concurrenten. Dat maakt het aandeel gewild, wat ook blijkt uit de hoge koers-winstverhouding. Sinds het begin van het jaar steeg de koers met ruim 18 procent.

2/ Airbus

Beurswaarde: 130,09 miljard euro

Winst per aandeel (EPS): 4,13 euro

Koers-winstverhouding: 39,76

Airbus is vooral bekend als producent van commerciële vliegtuigen, maar het is daarnaast een belangrijke speler in de militaire luchtvaart. Bekende toestellen zijn bijvoorbeeld het Eurofighter Typhoon-gevechtsvliegtuig en het A400M-transportvliegtuig. Als EU-landen hun militaire capaciteit opschalen, zijn investeringen in transportvliegtuigen essentieel. De defensiedivisie levert daarnaast ook helikopters en luchtverdedigingssystemen.

Het Franse bedrijf is tevens gespecialiseerd in ruimtevaarttechnologie, zoals satellieten. Vorige maand gaf de Europese Unie nog haar goedkeuring aan een project ter waarde van 10 miljard euro dat een Europees antwoord moet vormen op Starlink van SpaceX. Airbus is een van de prominente bedrijven in een Europees consortium dat honderden telecommunicatiesatellieten in een baan om de aarde moet brengen.

Ten slotte is de sterke positie van Airbus in de commerciële luchtvaart een extra troef, aangezien het verschil met Boeing steeds groter wordt. Airbus leverde vorig jaar 31 vliegtuigen meer dan het jaar ervoor, wat het totaal op 766 brengt. Boeing leverde daarentegen slechts 348 vliegtuigen, een daling van 180 tegenover 2023. Van de 22 analisten geven 18 een positief koopadvies voor Airbus.

3/ BAE Systems

Beurswaarde: 37,62 miljard pond

Winst per aandeel (EPS): 0,61 pond

Koers-winstverhouding: 20,79

BAE Systems is een Brits defensiebedrijf en Europa’s grootste leverancier van defensiemateriaal. Het bedrijf produceert elektronische systemen en onderdelen voor gevechtsvliegtuigen en pantservoertuigen en bouwt drones, marineschepen en onderzeeërs. Daarnaast investeert het in cyberbeveiligingsoplossingen. Samen met Airbus ontwikkelt BAE Systems het Eurofighter Typhoon-gevechtsvliegtuig. Het bedrijf heeft ook een sterke Amerikaanse vestiging, die nauw samenwerkt met het Amerikaanse Department of Defense. In de Verenigde Staten werkt BAE Systems bijvoorbeeld mee aan het F-35-gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin.

De brede portfolio van defensieoplossingen en sterke relaties in zowel de Verenigde Staten als Europa vormen een grote troef in tijden van geopolitieke onzekerheid. Voor dit jaar verwacht BAE Systems een omzetgroei van 12 tot 14 procent. De huidige koers en de relatief lage koers-winstverhouding suggereren dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is. Volgens analisten ligt het gemiddelde koersdoel op 1.467,41 pond.

4/ Thales Group

Beurswaarde: 31,25 miljard euro

Winst per aandeel (EPS): 12,97 euro

Koers-winstverhouding: 61,57

De Franse Thales Group levert geavanceerde technologie voor luchtvaart, defensie, ruimtevaart, transport en beveiliging. Het biedt radar- en communicatiesystemen, bewakingsoplossingen, cyberbeveiliging en luchtverdedigingssystemen. Thales is marktleider in beveiligingsoplossingen en profiteert van de toegenomen aandacht voor cyberdreigingen. Samen met Airbus maakt Thales deel uit van het consortium dat het Europese alternatief voor Starlink ontwikkelt.

In de eerste negen maanden van 2024 behaalde Thales voor 15,6 miljard euro aan orders, een stijging van 26 procent op jaarbasis. Voor de defensie- en veiligheidstak stegen de orders met 40 procent, tot een waarde van bijna 9 miljard euro. Hiermee overtrof Thales de verwachtingen van analisten.

Eind vorig jaar daalde de koers van het aandeel nadat de Franse en Britse overheden een onderzoek openden naar mogelijke corruptie en omkoping bij Thales. Hoewel de details onbekend zijn, ontkent Thales de aantijgingen. Sinds januari laat het aandeel een herstelbeweging zien en noteerde het in de eerste weken van 2025 11 procent hoger.