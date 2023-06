Favoriete aandelen voor tweede jaarhelft: 6. Kinepolis

We hebben Kinepolis opgenomen in de favorietenlijst voor de tweede jaarhelft, omdat we niet uitsluiten dat dit jaar een recordjaar wordt voor de grootste bioscoopuitbater van het land (110 bioscopen, 1.124 schermen, circa 200.000 zitplaatsen). Niet noodzakelijk in termen van aantal bezoekers, maar wel op het gebied van omzet en resultaat.

Kinepolis is in elk geval sterk aan 2023 begonnen. De groep verwelkomde in het eerste kwartaal 8,08 miljoen bezoekers, 36,1 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Maar toen waren er nog coronabeperkingen. 2019 is het eerste ‘normale’ vergelijkingspunt van voor de coronacrisis en bovendien nog altijd hét recordjaar uit de geschiedenis van Kinepolis. In het eerste kwartaal van dit jaar zat het bezoekersaantal op 91,6 procent van dat in de eerste drie maanden van 2019. De omzet ligt evenwel al hoger dan in 2019, omdat de uitgaven per bezoeker blijven stijgen. De bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten als cosy seats. Ook de bedrijfskasstroom (ebitda) en de ebitdal (ebitda aangepast voor huur) lagen hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.

We zitten dus al op koers voor een recordjaar 2023. Bovendien is sprake van een hogere vrijekasstroomgeneratie. Die moet de netto financiële schuld dusdanig kunnen afbouwen, dat de groep op overnamepad kan gaan. We zouden erg verrast zijn, als Kinepolis in de periode 2023-2025 geen (substantiële) acquisitie aankondigt. Externe groei met het gebruikelijke verbeterpotentieel kan van 2023 in termen van resultaat het beginpunt van een nieuwe groeifase maken.







Conclusie

We zien een trio aan argumenten waarom het Kinepolis-aandeel een betere prestatie dan de markt kan leveren in de tweede jaarhelft. Een eerste troef is uitzicht op een recordjaar, terwijl de koers een kwart lager staat dan bij de aankondiging van het vorige recordjaar (45 tegenover 60 euro). Bovendien presteert het aandeel in een recessie-omgeving doorgaans beduidend beter dan de markt, omdat bioscoopbezoek niet lijdt onder een zwakke(re) economische conjunctuur. Tot slot is een nieuw groeitraject voor de komende jaren helemaal niet in de huidige koers verrekend.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 45,00 euro

Ticker: KIN BB

ISIN-code: BE0974274061

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,23 miljard euro

K/w 2022: 43

Verwachte k/w 2023: 22

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 0,6%