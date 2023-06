Betere tweede jaarhelft voor Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals (WPM) kende een zwakke jaarstart, maar de tweede jaarhelft wordt beter en de jaarprognoses zullen worden gehaald.

De output daalde in het eerste kwartaal (-14%) door de verkoop en het einde van de levensduur van een aantal activa. Ook de opbrengst uit palladium daalde fors door de tijdelijke sluiting van de Stillwater-mijn na overstromingen. In combinatie met de lagere prijzen van vooral zilver en palladium kelderde de omzet met 30 procent.

Maar er is beterschap op komst. Volgend jaar begint de kobaltstream bij Voisey Bay (Vale) in Canada geld op te brengen. Ook de uitbreiding van de Salobo-koper- en goudmijn (Vale) zal extra omzet opleveren. De bouw van het Blackwater-project (Artemis Gold) kreeg groen licht en dat zal begin 2025 operationeel worden. Door de overname van Sabina Gold door B2Gold komt het Goose-project in een stroomversnelling.

WPM mikt voor dit jaar op een output van 600.000 tot 660.000 troyounce goudequivalent, tegenover 620.000 vorig jaar. De zilverproductie zal dalen, maar dat wordt ruim gecompenseerd door een verwachte toename van de goudproductie. De talrijke projecten in de pijplijn zullen de komende tien jaar de productie met bijna 40 procent optrekken naar 850.000 troyounce goudequivalent.

Tegen de huidige prijzen zal de operationele kasstroom de komende jaren gemiddeld op 1 miljard dollar per jaar uitkomen. Die kasstroom vormt ook de basis voor het dividend, dat 15 dollarcent per kwartaal bedraagt. Met 800 miljoen dollar cash en een kredietlijn van 2 miljard dollar is de liquiditeit meer dan voldoende om nieuwe streamingdeals te sluiten. De meest recente overeenkomst was met Lumina Gold. WPM zal in ruil voor een investering van 300 miljoen dollar een deel van de output van de Cangrejos-goudmijn in Ecuador krijgen.

Conclusie

WPM noteert tegen iets meer dan 20 keer de verwachte kasstroom van volgend jaar. Dat is lager dan het historische gemiddelde van 25. Gezien de groei, de sterke balans en het potentieel voor hogere edelmetaalprijzen blijft WPM koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 44,86 dollar

Ticker: WPM US

ISIN-code: CA8283361076

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 20,3 miljard dollar

K/w 2022: 33

Verwachte k/w 2023: 37

Koersverschil 12 maanden: +11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 1,3%