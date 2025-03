TSMC heeft een investering van 100 miljard dollar aangekondigd in de Verenigde Staten, de grootste ooit. Het Taiwanese bedrijf zal drie chipfabrieken, een onderzoekscentrum en twee geavanceerde verpakkingsfabrieken bouwen. De Amerikaanse president Donald Trump claimt de overwinning. Tom Simonts, analist bij KBC, verwacht dat de productie van kritieke chips nu kan verschuiven van Taiwan naar de VS.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kortweg TSMC, is ’s werelds grootste fabrikant van halfgeleiders. Terwijl het Amerikaanse Nvidia de krachtigste chips voor datacenters ontwerpt, is TSMC het enige bedrijf dat beschikt over het geavanceerde productieproces om die chips te produceren. Nvidia en TSMC zijn daarom de twee monopolisten van de wereldwijde chipindustrie.

Volgens Tom Simonts, analist bij KBC, is de investering van TSMC in de VS “waanzinnig groot”, maar wel dragelijk, gezien de hoge kapitaaluitgaven en de groei van de chipbouwer. De Taiwanese producent van computerchips heeft zijn omzet vorig jaar met een derde kunnen opkrikken. In 2024 boekte het bedrijf een omzet van omgerekend 85 miljard euro, 33,9 procent meer dan een jaar eerder. In oktober had het een toename van 30 procent vooropgesteld.

Einde van het ‘silicon shield’

“Dit is bijzonder belangrijk voor de wereldwijde chipmarkt”, benadrukt Simonts. “Alle grote Amerikaanse techbedrijven zijn volledig afhankelijk van TSMC, maar Taiwan gaat gebukt onder oplopende spanningen met China. Dat ziet Taiwan nog altijd als een afvallige provincie. De vraag is niet of er een invasie komt, maar wanneer. Met nieuwe fabrieken in de VS is er zowel voor TSMC als voor zijn klanten een ontsnappingsroute. De productie van kritieke chips zal verhuizen naar de VS wanneer dat nodig is. Dan worden de VS de huisleverancier van geavanceerde halfgeleiders in de plaats van Taiwan.”

In zijn persbericht maakte TSMC niet bekend wanneer de bouw van de fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona begint, of wanneer de werkzaamheden zullen zijn afgerond. De chipbouwer benadrukt wel dat het gaat om een investering boven op de 65 miljard dollar die het eerder heeft vrijgemaakt voor de bouw van fabrieken. Dit jaar opent al een fabriek van TSMC in de VS en de bouw van twee andere werd eerder aangekondigd. Op dit moment is er al één fabriek actief in de VS.

Geo-econoom Victor De Decker denkt dat het succes van die ene Amerikaanse fabriek heeft meegespeeld in de besluitvorming van TSMC. “De VS bieden een gunstig ondernemersklimaat voor tech.” Toch is de Amerikaanse expansie van TSMC een opmerkelijke zet. “Taiwan heeft altijd de politiek van het ‘silicon shield’ gevoerd. Dat is het idee dat de Verenigde Staten altijd wel te hulp zullen schieten wanneer het tot een confrontatie met China komt, vanwege de belangrijke chipproductie op Taiwan.”

Druk van Trump

De Decker zag dat de houding van de VS ten opzichte van Taiwan veranderde in de eerste weken van Trumps presidentschap. “Opmerkelijk is dat Trump onlangs geen antwoord wilde geven op de vraag of de VS Taiwan nog zullen beschermen. Dat en de dreiging met importtarieven zullen alarmbellen hebben doen afgaan.”

Volgens De Decker is het koffiedik kijken of er tussen de VS en Taiwan gesprekken zijn geweest over de bescherming tegen China in het kader van de investeringen door TSMC. Daarover heeft Trump niets gezegd op de persconferentie maandagavond in het Witte Huis. De Amerikaanse president onderstreepte in plaats daarvan de economische voordelen van de investering. “Dit zal honderden miljarden dollars aan economische activiteit creëren en het verstevigt Amerika’s dominantie in onder meer artificiële intelligentie”, klonk het. De investering van TSMC moet volgens Trump ook 20.000 tot 25.000 banen opleveren.

‘De VS hebben veruit de grootste subsidieportemonnee om chipinvesteringen aan te trekken, en dat is een verdienste van president Joe Biden’ Tom Simonts, KBC

De president benadrukte dat het Taiwanese bedrijf daarmee een Amerikaans importtarief tot 50 procent heeft vermeden. Trump dreigde tijdens de verkiezingscampagne en na zijn aantreden herhaaldelijk met invoertarieven op chips. Dat zou de Taiwanese economie hard kunnen raken. De druk op TSMC nam de afgelopen maanden toe, nadat Trump Taiwan had beschuldigd van het “stelen” van de Amerikaanse chipindustrie.

Trump claimt daarmee dus een persoonlijke overwinning, maar dat is volgens Tom Simonts niet volledig terecht. “Het is maar de vraag in welke mate de dreiging van importtarieven heeft meegespeeld. Bovendien voelt TSMC al langer de hete adem van China. Sinds de Huawei-affaire (Amerikaanse handelsbeperkingen troffen het Chinese techbedrijf in 2019, nvdr.) denken meer Aziatische bedrijven goed na over hun supplychain. Daarbovenop heeft de VS veruit de grootste subsidieportemonnee om chipinvesteringen aan te trekken, en dat is een verdienste van president Joe Biden.”

Tijdens Trumps eerste ambtstermijn beloofde TSMC aanvankelijk één fabriek te bouwen met 5 nanometertechnologie, maar die vestiging ging uiteindelijk 4 nanometerchips produceren — een stap geavanceerder.

In 2024 sloot TSMC een deal met de regering-Biden om in de VS een tweede faciliteit te bouwen die vanaf 2028 2 nanometerchips moet produceren. Dat zal op dat moment de modernste technologie zijn. Ook komt er tegen het einde van dit decennium een derde Amerikaanse fabriek bij. Daarmee liep TSMC’s totale investering in Arizona op tot 65 miljard dollar.

Intel en Stargate

TSMC deed zijn aankondiging, die eerst in The Wall Street Journal verscheen, nadat functionarissen in de Trump-regering de afgelopen weken hadden laten doorschemeren dat TSMC fors moest uitbreiden om Trump gerust te stellen.

Onder de voorgestelde plannen viel ook het idee dat TSMC fabrieken voor Intel zou beheren — Intel loopt achter op TSMC in de ontwikkeling van de nieuwste productietechnieken. Een andere optie was dat TSMC aandelen zou nemen in Intel, of dat TSMC’s Amerikaanse activiteiten zouden worden afgesplitst in een bedrijf waarin de Amerikaanse overheid een belang zou nemen, aldus bronnen rond de onderhandelingen.

Tom Simonts van KBC denkt dat ook de aankondiging van het Stargate-project een extra drukkingsmiddel moest vormen om TSMC over de streep te trekken. Vorige maand maakten OpenAI, de Japanse holding SoftBank en andere techbedrijven bekend dat ze 500 miljard dollar zullen investeren in infrastructuur voor datacenters in de VS. Die zullen dienen om AI-modellen te trainen en te laten werken. “Het is logisch dat TSMC ook een grote rol kan spelen in dat verhaal. Dit is voor het bedrijf een belangrijke kans om uit te breiden in de snelgroeiende en veranderende AI-industrie”, besluit de analist.