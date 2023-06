Favoriete aandelen voor de tweede jaarhelft: 1. Agnico-Eagle Mines

AEM is een kansrijke belegging bij hogere goudprijzen.

Agnico-Eagle Mines (AEM) heeft de voorbije kwartalen een versnelling hoger geschakeld. Dankzij de overname van Kirkland Lake in 2022 en een deel van de activa van Yamana Gold is de groep met hoofdzetel in Canada uitgegroeid tot de derde grootste goudproducent ter wereld, na Newmont en Barrick. AEM onderscheidt zich van de andere gouddelvers door zich te concentreren op de Tier 1-productielocaties in economisch en politiek stabiele regio’s met een uitstekende mijninfrastructuur.

Voor het lopende boekjaar wordt gerekend op een output tussen 3,24 en 3,44 miljoen troyounce. Daarbij worden de overgenomen activa van Yamana voor drie kwartalen meegeteld. Het productiecijfer moet tegen 2025 oplopen naar 3,5 miljoen troyounce. Nu de groep de volledige eigenaar van Malartic is, kan ze sneller werk maken van de ondergrondse uitbreiding die de productie van de mijn tegen 2030 met 200.000 troyounce moet doen stijgen. Een eerste reserveschatting van het ondergrondse deel bedraagt 7 miljoen troyounce goud. De levensduur van de mijn werd verlengd tot 2039.

AEM beschikt daarnaast over drie exploratieprojecten in een gevorderde fase, die op de middellange termijn samen 400.000 tot 500.000 troyounce zullen bijdragen. De bewezen reserves werden eind vorig jaar geschat op 48,7 miljoen troyounce, waarbij AEM als referentie een conservatieve goudprijs van 1.300 dollar hanteert. Het goede nieuws is dat de productiekosten met 1.140 tot 1.190 dollar per troyounce significant onder het sectorgemiddelde ligt en de komende jaren verder zal dalen.

AEM beschikt ook over een sterke balans, wat toelaat om een aantrekkelijk dividend uit te keren (0,4 dollar per kwartaal) en eigen aandelen in te kopen.

Conclusie

AEM kan met zijn talrijke kwaliteiten een waarderingspremie verantwoorden. Toch noteert het aandeel tegen minder dan 9 keer de verwachte kasstroom beduidend goedkoper dan het gemiddelde van de voorbije jaren, dat 13 bedraagt. AEM is daarom een kansrijke belegging bij hogere goudprijzen in de tweede jaarhelft.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B