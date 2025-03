Mohamed Ouaamari: ‘Een moslimbelegger moet bijna verplicht een kwaliteitsbelegger zijn’

Mohamed Ouaamari schreef een boek voor zijn nog ongeboren dochter. Op 21 februari kon Ouaamari zowel zijn dochter als Papa, hoe word ik rijk? aan de buitenwereld voorstellen. “Ik heb het boek geschreven dat ik zelf graag had gelezen, toen ik net met beleggen was begonnen.”

Moslims kunnen beleggen, maar ze kunnen niet in alles beleggen. De Koran schrijft een verbod op rente voor. Dat maakt het moeilijker om te sparen, want de rente die ze op een spaarrekening krijgen, moeten moslims wegschenken aan een goed doel. Het renteverbod maakt ook lenen voor een huis zo goed als onmogelijk.

Verschillende geleerden proberen de richtlijnen van de Koran en de Hadith, de overlevering van mensen die met de profeet Mohammed hebben samengeleefd, te vertalen naar de hedendaagse samenleving. Zo is er een gecontesteerde fatwa die stelt dat mensen in extreme nood wel een lening met rente mogen aangaan om een huis te kopen, als ze anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben. Zo’n lening kan enkel voor een woning die niet dient als investering of als luxe, maar om in te wonen.

Levenslessen

De Koran bevat ook levenslessen die niet-moslimbeleggers kunnen helpen betere beleggers te worden. Mohamed Ouaamari haalde voor zijn boek over beleggen niet enkel inspiratie uit de Koran, maar ook uit klassieke beleggersboeken zoals De kaviaarformule van Luc Kroeze over beleggen in kwaliteitsaandelen.

“Hoe ik vanuit mijn geloof naar bedrijven zoek om in te beleggen, valt voor een groot deel samen met de manier waarop Warren Buffett en Charlie Munger naar bedrijven kijken”, stelde Mohamed Ouaamari vast. “Ik heb het boek geschreven dat ik zelf graag had gelezen toen ik net met beleggen was begonnen. Ik heb toen overal informatie moeten bijeensprokkelen. Op den duur zie je door de bomen het bos niet meer.”

1. Het is de intentie die telt

“Als moslim is de intentie – of niya – een belangrijk concept”, schrijft Mohamed Ouaamari in zijn boek. Voor een moslim begint alles bij een shariascreening. Dat betekent zoveel als nagaan of de activiteiten van bedrijven in lijn zijn met de islamwet of de wet van God. Een bedrijf als de Nederlandse maker van chipmachines ASML past perfect in de portefeuille van Ouaamari. Het maakt daarbij niet uit welke chips het bedrijf precies maakt en waarvoor die chips dienen. Met de fabricage van de chipmachines is volgens de islamwet niets mis. “Als jij keukenmessen maakt, dan ben je ook niet verantwoordelijk als iemand dat mes gebruikt om iemand neer te steken.”

Ook on- of andersgelovigen voeren vaak een aantal checks uit om te kijken of een bedrijf bijvoorbeeld toekomstbestendig of duurzaam werkt, of het diversiteit hoog in het vaandel draagt en niet te veel risico neemt. Sommige beleggers blokkeren, omdat ze geen enkel bedrijf vinden waarvan ze zeker weten dat de activiteiten 100 procent stroken met hun overtuigingen. Voor moslimbeleggers zijn er vuistregels. Zo mogen ze beleggen in bedrijven waarvan 95 procent van de inkomsten halal of toegelaten zijn.

Ouaamari gebruikt screeners tegen betaling, zoals Musaffa en Zoya. “In die apps kun je de naam van een bedrijf intikken en dan krijg je meteen een analyse van de activiteiten. Je ziet een soort dashboard, waarbij de inkomsten in drie delen worden opgesplitst: halal, haram (niet toegelaten) of twijfelachtig. Daarna kun je meer in detail bekijken waar de inkomsten vandaan komen. Daarnaast mogen cash en schulden niet meer dan 30 procent van de marktkapitalisatie uitmaken.”

2. Geduld is je beste vriend

Een citaat uit de Koran: “Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”

“Geduld is ontzettend belangrijk in het leven van een moslim”, legt Mohamed Ouaamari uit. “Geduld is ook een van de grootste krachten die je als belegger kunt hebben. Zoals Warren Buffett al zei: er vindt via de financiële markten een herverdeling van geld plaats van diegenen die ongeduldig zijn naar diegenen die geduld hebben.”

Geduld is ook: je winsten niet meteen opsouperen. Ouaamari legt het uit aan de hand van het volgende dilemma. Wie 1.000 euro belegt, heeft met een beetje geluk een jaar later misschien 5 procent winst. Met die 50 euro kan de belegger een lekkere steak eten. Het kapitaal van de belegger blijft dan 1.000 euro. Of hij of zij kan de winst herinvesteren en voor winst op winst gaan. Na een jaar levert dat 2,5 euro extra winst op, bij een rendement van 5 procent. Na dertig jaar levert die gemiste steak een kapitaal van 4.468 euro op. Bij compounding of winst op winst is het vooral belangrijk in je jonge jaren de steakdiners aan je voorbij te laten gaan.

Er zijn heel veel Marokkanen met cryptomunten bezig, soms met de meest obscure meme coins. Ik zeg altijd: blijf daar toch van weg. Mohamed Ouaamari

De kracht van tijd is van onschatbare waarde voor beleggers. Mohamed Ouaamari wil voor zijn dochter vanaf haar geboorte op regelmatige tijdstippen geld beleggen. “Ze heeft een beleggingshorizon van twintig jaar, vooraleer we de portefeuille aan haar zullen overdragen. Ik ben van plan via de gratis website www.floes.be de beleggingsportefeuille die ik voor mijn dochter opbouw te delen.” ‘Floes’ is straattaal voor geld.

Het idee om transparant te zijn over zijn beleggingen heeft Ouaamari van de Nederlandse ondernemer-belegger Pim Verlaan en zijn podcast Jong Beleggen afgekeken. “Hier in België zie ik finfluencers die allerlei investeringen aanraden, maar ze geven nooit inzage in hun rendement op lange termijn. Hoogstens een screenshot van een belegging die 30 procent gestegen is. Je moet je niet bezighouden met de dagelijkse, onrustige beurs. Beleg je in gezonde bedrijven, die meerwaarde creëren? Neem je een verantwoord risico en zit je erin voor de lange termijn? Dan moet je niet naar de dagelijkse koersschommelingen kijken.”

3. Beleg in wat je kent

“Beleggen is eenvoudig, maar niet gemakkelijk”, zei Warren Buffett al. In de Koran staat dat Allah het zijn volgers gemakkelijk wil maken en niet moeilijk. Daarom werken shariageleerden pragmatische oplossingen uit, die zo dicht mogelijk bij de islamitische principes blijven. Het ‘gemakkelijker’ maken wordt ook wel taysir genoemd. Er bestaan tal van islamitische ETF’s, die doorgaans het woord ‘islamic’ of ‘sharia’ in de titel hebben. Ook hier kunnen de screeners van pas komen om na te gaan of de ETF’s volledig aan de normen van de moslimbelegger voldoen. Beleggers kunnen ook de infofiche van de ETF bekijken.

Mijn dochter heeft een beleggingshorizon van twintig jaar, vooraleer we de portefeuille aan haar zullen overdragen. Mohamed Ouaamari

Mohamed Ouaamari houdt het ook graag eenvoudig. “Ik kom vaak uit bij grote bedrijven die bijna een monopolie hebben, de Procter & Gambles en Colgate Palmolives van deze wereld. Ze zeggen wel eens dat je maar twee dingen nodig hebt in het leven: WD-40 om dingen los te maken die vast zitten en ducttape om dingen vast te maken die los zitten. Ik ben een grote fan van WD-40 als consument en ook van diens Amerikaanse producent Rocket Chemical Company als belegger. Het is een winstgevend bedrijf dat een mooi traject heeft gelopen, maar je gaat er niet snel rijk mee worden.” De maker van ducttape noteert helaas niet op de beurs.

4. Ga voor kwaliteit

“Het is veel beter om een prachtig bedrijf te kopen tegen een faire prijs, dan een fair bedrijf tegen een prachtige prijs”, aldus Warren Buffett. “Ik geloof dat een moslimbelegger bijna verplicht een kwaliteitsbelegger moet zijn, omdat kwaliteitsbeleggen naadloos aansluit bij de islamitische beleggersregels”, schrijft Ouaamari in zijn boek. Het renteverbod zorgt ervoor dat bedrijven met een te hoge schuldgraad of te veel cash op de balans afvallen. Daarnaast is er een verbod op gokken of maysir. “Als kwaliteitsbelegger gok je niet op kortetermijnkoersbewegingen. De focus ligt op bedrijven die echte waarde creëren door middel van cashflow en herinvesteringen.” Ook onzekere transacties of gharar zijn verboden. Alles wat met speculatie of onduidelijke investeringen te maken heeft, valt daardoor af. Daardoor komen zowel moslims als kwaliteitsbeleggers uit bij bedrijven met voorspelbare kasstromen in alle economische omstandigheden en heldere bedrijfsmodellen.

Ten slotte moet er bij elke belegging sprake zijn van een partnerschap, waarbij je deelt in de winst en het verlies. “Je gedraagt je als een eigenaar en gaat een langetermijnrelatie aan met het bedrijf”, schrijft Mohamed Ouaamari.

5. Een beetje goud als verzekering

“Als Marokkaanse man heb ik een bijzondere relatie met goud. Niet omdat ik het zelf zo graag draag, maar omdat het een essentieel onderdeel is van de cultuur waarin ik ben opgegroeid”, schrijft Mohamed Ouaamari. Hij beschrijft hoe Marokkaanse vrouwen hun mannen naar de juwelier loodsen om hun liefde “in grammen” uit te drukken. “Op trouwfeesten zie je het resultaat (…) Sommigen dragen tienduizenden euro’s aan goud. Het lijkt misschien overdreven, maar voor velen is dit hun financiële zekerheid. Ze dragen letterlijk hun vermogen met zich mee. In Marokko is goud meer dan alleen mooi. Het is een veilige haven, een verzekering tegen de grillen van het leven. Bij een scheiding of het verlies van een partner biedt goud een financiële buffer. Het is een tastbare investering die inflatie kan weerstaan.”

Voor moslims die alle rente op spaarboekjes moeten wegschenken, is inflatie een echte koopkrachtvreter. Vaak komen moslims dan op goud of cryptomunten uit. Ouaamari: “Ik wil graag een waarde kunnen kleven op een belegging, op basis van cashflows, dividenden, winstgroei. Bij goud lukt dat niet, maar daar kun je je nog wel iets bij voorstellen. Er zijn heel veel Marokkanen met cryptomunten bezig, soms met de meest obscure meme coins. Ik zeg altijd: blijf daar toch van weg.”

In zijn boek heeft Mohamed Ouaamari het over de cryptobro’s en over de shariageleerden die nog hun definitieve oordeel over crypto moeten vellen. “Als het bestaat, dan mag je het bezitten. Sommigen zeggen: ik kan het niet vastpakken en dus bestaat het niet. Anderen zeggen: zolang de overheid of belangrijke instanties het niet erkennen, bestaat het niet. Nog anderen zeggen: in de digitale wereld bestaat het en dus mag je erin beleggen, maar je mag er niet in traden.”