Omzetgroei wordt een stevige uitdaging voor Van de Velde

De lingerieproducent Van de Velde moet al jaren alle zeilen bijzetten om zijn omzet op peil te houden. Met een vergelijkbare verkoop van 206 miljoen euro in 2024 scoort het bedrijf ongeveer even goed als in 2015, toen de vergelijkbare omzet na een jarenlange groei afklokte op 207 miljoen euro. De jongste tien jaar bleef de omzet dus in grote lijnen stabiel, met uitzondering van een forse inzinking tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021. Om de beurskoers nieuw leven in te blazen is opnieuw omzetgroei nodig, maar dat zit voorlopig weinig tot niet in de kaarten.

Vorig jaar daalde de vergelijkbare omzet nog met 3 procent. Vooral in de eerste jaarhelft daalde de omzet vrij pittig, ook doordat de verkoop van badmode geplaagd werd door het slechte weer in mei en juni. In de tweede helft van het jaar stabiliseerde de omzet nog, wat het management vertrouwen geeft. “We gaan nog altijd voor omzetgroei. Na enkele semesters met een omzetdaling stabiliseerde de verkoop in de tweede helft van 2024. We hebben vertrouwen dat we de trend kunnen ombuigen”, zegt CEO Karel Verlinde.

De stabiele omzet van de voorbije tien jaar verbergt een aantal structureel veranderende onderstromen. De verkoop via de onafhankelijke retailpartners heeft het een stuk moeilijker dan de directe onlineverkoop. Vorig jaar daalde de verkoop via de winkels met 7 procent, terwijl de directe verkoop via de eigen webwinkel en platformen als Amazon met 11 procent toenam. Die trend zal wellicht doorzetten, maar Van de Velde laat de boetiek uiteraard niet los. Nog altijd drie kwart van de omzet wordt verdiend in de ruim 3.000 winkelpunten die de merken Prima Donna, Marie Jo en Sarda aanbieden. Dat aantal winkelpunten daalt echter langzaam maar zeker en laat heel wisselende prestaties zien. Een derde van de winkelpunten kan zijn omzet opkrikken, een derde houdt stand en een derde zie de verkoop afkalven. “De winkels die inzetten op beleving doen het merkelijk beter”, zegt Karel Verlinde.

Om de omzet te verdedigen neemt Van de Velde de controle over het assortiment en de service in een aantal grote winkelpunten als Inno en Galeries Lafayette. Van de Velde blijft veroordeeld om een goede balans te vinden tussen zijn onlineverkoop en de verkoop via zijn retailpartners. “De consument begint zijn zoektocht online, maar de verkoop gebeurt nog altijd meestal in het pashokje van de winkel. Beide kanalen versterken elkaar”, zegt Karel Verlinde.

De stabiele omzet ging vanaf 2021 ook gepaard met een relatief stabiele bedrijfscashflows en bedrijfswinsten. In 2024 kreeg de winstgevendheid een tik door de combinatie van een lagere omzet, hogere loonkosten en grotere marketinginspanningen. De bedrijfscashflow daalde met 11 procent tot 50 miljoen euro en de nettowinst met 5 procent tot 32 miljoen euro, met een groot verschil tussen de eerste en de tweede jaarhelft. In de tweede jaarhelft verbeterde de winstgevendheid zelfs licht. Ook de kaspositie bleef dankzij een strikt voorraadbeheer op peil. De balans is onverminderd sterk. Dat laat Van de Velde toe zijn dividend te handhaven op 2,4 euro per aandeel en een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 15 miljoen euro te lanceren.

Conclusie

Beleggers kunnen zich nog niet optrekken aan het herstel van de omzet bij Van de Velde. Na een moeilijke eerste jaarhelft stabiliseerde de omzet in de tweede helft van het jaar, maar omzetgroei wordt, na een decennium van een stagnerende omzet, een stevige uitdaging. De waardering blijft intussen zeer redelijk tegen een koers-winstverhouding van 13 en een dividendrendement van bijna 8 procent. We behouden het koopadvies.

kopengemiddeld1B30,6 euroVAN:BBBE0003839561Euronext Brussel932 miljoen euro1313-6%+4,4%7,8%