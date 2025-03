BEKIJK – Danny Reweghs over het overnamebod van Marc Coucke en Philippe Vlerick op Smartphoto

Ondernemers Marc Coucke en Philippe Vlerick willen Smartphoto overnemen. Dat is bekendgemaakt in de marge van de jaarresultaten van de beursgenoteerde producent van gepersonaliseerde fotoproducten. Beide ondernemers hebben het biedingsvehikel Alyrick opgericht. Samen beschikten ze al over 28,85 procent van de aandelen. Twee andere aandeelhouders – Shopinvest en De Vleterbeek – hebben bovendien dinsdag hun belang van 18,24 procent verkocht aan Alyrick. Hierdoor beschikken Coucke en Vlerick over 47,09 procent van het bedrijf uit Wetteren. Het overnamebod bedraagt 28,50 euro per aandeel. Dat is ruim 46 procent boven de slotkoers van maandag. Wat moet je daar als belegger nu van denken? Is het verstandig om op dat bod in te gaan? We vragen het aan Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen.