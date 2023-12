De glazen bol: Saxo Bank verwacht dat 2024 het jaar van de metalen wordt

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van drie analisten van de Deense beleggingsbank Saxo, bekend voor haar jaarlijkse traditie van uitzinnige voorspellingen.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“De Federal Reserve is overgeschakeld naar een dovish standpunt en zal vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen met het verlagen van de beleidsrente, waarschijnlijk in maart”, oppert marktstrateeg Redmond Wong. “In de komende twee maanden zal de inflatie in de Verenigde Staten verder dalen en zullen de economische cijfers, waaronder die over consumenten en het bedrijfsleven, verzwakken. De Fed zal de rente in 2024 mogelijk sneller en meer verlagen dan de markt had verwacht. De rente op Amerikaans schatkistpapier kan in het eerste kwartaal over de hele rentecurve nog verder dalen. Daarna kan de inflatie echter rond 3 procent blijven hangen en niet terugvallen naar de Fed-doelstelling van 2 procent. De rentecurve zal waarschijnlijk steiler worden, waarbij de kortetermijnrente sterker daalt dan de langetermijnrente.

“Omdat de eurozone afstevent op een recessie, zal de Europese Centrale Bank, ondanks haar havikachtige retoriek, in het eerste kwartaal ook beginnen met het verlagen van de beleidsrente. De rente op overheidsobligaties uit de eurozone zal verder dalen tegenover het huidige niveau.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“De grootste verrassing van 2023 was de hypecyclus rond generatieve AI-systemen zoals ChatGPT, die de concentratie van de S&P 500-index heeft opgedreven tot het hoogste niveau ooit”, zegt hoofd aandelenstrategie Peter Garnry. “Voor 2024 is de grote vraag in termen van rendement of we al dan niet een recessie krijgen. De kans daarop is volgens mij ongeveer fiftyfifty. Ik verwacht dat AI en de groene transformatie in 2024 belangrijke thema’s zullen zijn voor de beurzen, met andere belangrijke factoren zoals de beleidsrente van de Fed en de Chinese economie. Beleggers in aandelen moeten opletten of er al dan niet een recessie komt, want dat zal een belangrijke indicator zijn voor de richting die de activaklasse uitgaat.”

3/ Op welke grondstoffen zouden u geld durven in te zetten? Op welke manier?

“2024 zou wel eens het jaar van de metalen kunnen worden”, betoogt Ole S. Hansen, hoofd grondstoffenstrategie. “Niet in de laatste plaats dat van de beleggingsmetalen, die zullen profiteren van lagere reële rendementen en carry costs, maar ook dat van koper, waar meerdere onderbrekingen in het aanbod en productieverlagingen wijzen op een krapper wordende markt, in een tijd waarin de elektrificatie de vraag naar koper doet toenemen.

“Ik geef de voorkeur aan een directe blootstelling aan de onderliggende metalen, voornamelijk via ETF’s, gezien het brede spectrum van uitdagingen waarmee de mijnbouwbedrijven de komende jaren te maken blijven krijgen. Sommige daarvan hebben de all-inproductiekosten en daarmee de winstgevendheid van die bedrijven verhoogd. Die ondernemingen kampen onder meer met hogere inputprijzen door diesel, elektriciteit en arbeid, lagere ertskwaliteiten, stijgende regelgevingskosten, overheidsingrepen en klimaatverandering.

“Onlangs zagen we de aandelenkoers van First Quantum met meer dan 60 procent instorten, nadat de regering in Panama de sluiting van zijn grootste mijnbouwactiva had bevolen, en vorige week kelderde het aandeel van Anglo America met 20 procent na een winstwaarschuwing, als gevolg van een neerwaartse aanpassing van het aanbod te midden van toenemende uitdagingen in Peru en Chili. Freeport, een andere grote mijnbouwer, verklaarde dat de huidige koperprijzen te laag zijn om nieuwe investeringen te doen.”

