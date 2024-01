De glazen bol: ‘Beleggers moeten hun verwachtingen temperen’ (JP Morgan Asset Management)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Vincent Juvyns, global market strategist bij J.P. Morgan Asset Management.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Aangezien de Federal Reserve klaar is met de huidige verkrappingscyclus, denken wij dat de langetermijnrente in oktober een piek heeft bereikt en ruimte heeft om te dalen, naarmate zowel de groei als de inflatie afkoelen tot de trend. Bovendien zou de rente zich over het algemeen moeten stabiliseren en zou de curve in de loop van 2024 geleidelijk steiler moeten worden, omdat de markten anticiperen op renteverlagingen die in de komende zes à twaalf maanden beginnen.

“De dovish pivot van de Federal Reserve heeft de kansen op een recessie weggeduwd in de richting van een zachte landing. De waarschijnlijkheid van een subtrendmatige groei hebben we nu vastgesteld op 60 procent en we hebben de waarschijnlijkheid van een recessie verlaagd naar 30 procent. We hebben de waarschijnlijkheid van zowel above trend growth als een crisis verhoogd van 0 naar 5 procent.

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwachten u voor aandelen?

In de Verenigde Staten:

“2023 is een verrassend sterk jaar gebleken voor de aandelenmarkten. De S&P 500 haalde dubbelcijferige rendementen. Beleggers moeten de verwachtingen voor 2024 echter temperen, omdat de schattingen voor de winstgroei hoog lijken, de volatiliteit ongewoon laag is geweest, de waarderingen verder onder druk kunnen komen te staan en de economische groei waarschijnlijk zal vertragen.

“Analisten verwachten dat de Amerikaanse winst volgend jaar met 11 procent zal groeien, het dubbele van het langetermijngemiddelde, terwijl onze modellen uitgaan van een groei van 5 à 6 procent. Als we de bronnen van de winstgroei ontleden, zouden de marges stabiel kunnen blijven, maar zullen de inkomsten waarschijnlijk vertragen. Wat de marges betreft, neemt het prijszettingsvermogen af, maar de inkoopkosten en de lonen vertragen. Als de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt, zal de winstgroei waarschijnlijk krimpen, wat op aandelen weegt.

“Bovendien zou de ongewoon lage volatiliteit van aandelen in 2023 moeilijk vol te houden kunnen zijn in 2024. Als de Amerikaanse economie hapert, kan de rentevolatiliteit het stokje doorgeven aan aandelen.

“Wat de waarderingen van Amerikaanse aandelen betreft, is de spreiding dit jaar groter geworden. De S&P 500 als geheel is ongeveer 17 procent duur. Als we kijken naar de koers-winstverhoudingen over de afgelopen 25 jaar, betekent de huidige reële rente dat aandelen overgewaardeerd zijn. We verwachten niet dat er op korte termijn een massale correctie komt, terwijl de winsten nog steeds groeien, maar waarderingen moeten na verloop van tijd misschien worden bijgesteld in een omgeving met een hogere voor langere rente.

“Daarom blijven we vanuit een allocatieperspectief in de Verenigde Staten de voorkeur geven aan kwaliteit in grote kapitalisaties. Smallcaps hebben een aanzienlijke waarderingsreset ondergaan, maar zijn afhankelijk van de binnenlandse groei, die zou kunnen vertragen. Binnen grote kapitalisaties gaat het minder om groei versus waarde, omdat we zelfs binnen sectoren en bedrijfstakken een aanzienlijke divergentie hebben gezien, maar meer om aandelenselectie, gericht op bedrijven met veerkrachtige winsten, solide balansen en gunstige relatieve waarderingen.

Wereldwijde aandelen (exclusief VS):

“Ondanks uiteenlopende economische groeicijfers en enige teleurstelling in sommige delen van de wereld waren de prestaties van aandelen in 2023 sterk. Onder de oppervlakte zijn de prestaties zelfs nog beter: aandelen uit Europa (ex Verenigd Koninkrijk) en Japan zijn met 15 procent gestegen. In de opkomende markten (EM) ligt er meer kracht ten grondslag aan het rendement van 5 procent dit jaar, omdat China de prestaties behoorlijk drukt.

“Ondanks de sterke prestaties van dit jaar is de uitgangspositie voor aandelen volgend jaar gunstig. De verbeterde langetermijnvooruitzichten voor een sterkere nominale groei en positieve rentetarieven, in combinatie met een ommekeer in het sentiment ten opzichte van China na het zeer sombere niveau van dit jaar, kunnen leiden tot een verdere multipele expansie. Wat de winst betreft, zal de winstgroei in Europa en Japan waarschijnlijk iets langzamer zijn dan dit jaar, met lage enkele cijfers, omdat de nominale groei vertraagt ten opzichte van het explosieve tempo van dit jaar.

“De nieuwe focus op het verhogen van het rendement voor aandeelhouders door middel van de inkoop van eigen aandelen zou echter een impuls moeten blijven geven. EM zou volgend jaar een veel betere winstgroei moeten zien met hoge dubbele cijfers, nu de inkomsten uit grondstoffen veranderen van een grote rem in een grote steun. Tot slot zouden aandelen een gestage inkomensboost moeten blijven geven, met dividendrendementen van 3 procent.

“Stijlleiderschap kan per regio verschillen, waarbij value de toon blijft zetten in Europa en Japan. Groei zou het stokje kunnen overnemen in de opkomende economieën, gezien de betere vooruitzichten voor de halfgeleidercyclus, in combinatie met meer vertrouwen in de groei van de particuliere sector in China, wat de technologie- en consumentgerelateerde sectoren zou moeten stimuleren. Zoals altijd zal er onder de oppervlakte veel meer te zien zijn dan je denkt, en met waarderingsverschillen in de buurt van recordhoogtes hebben actieve managers een kans om dit te ontdekken.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven inzetten? Op welke manier?

“We blijven een structureel stijgende visie houden op goud en zilver. We blijven tactisch constructief voor energie en denken dat de prestaties zullen worden gedreven door een ommekeer in de aardgasverliezen, maar ook door olie, waar een solide groei van de vraag de prijzen zou moeten opdrijven.

“Voor de periode tot 2024 is het risico van de landbouwgrondstoffenprijzen opwaarts gericht ten opzichte van de huidige spotniveaus, vooral in de eerste helft van 2024. Ten opzichte van de termijncurves gaan onze prijsprognoses uit van bescheiden stijgingen voor de hele agro-industrie. Aanhoudende geopolitieke risico’s blijven de normalisering van het aanbod belemmeren. El Niño (de ongewone oceaanstroming langs de westkust van Zuid-Amerika) blijft een bedreiging vormen tot de eerste helft van 2024 en de verwachte terugkeer naar neutraal is daarna onzeker, en dat terwijl het herstel van de Chinese importvraag naar agri aan de gang is.

“De landbouwproductiekosten blijven hoog, maar de graanproductiemarges zijn verslechterd. De aanbodbeperkingen voor zachte grondstoffen houden aan te midden van El Niño, wat een positief prijsvooruitzicht ten opzichte van de termijncurves ondersteunt. Ondanks de ingrijpende beleidswijziging van India op het gebied van ethanol blijft een verwachte productieverlaging volgend jaar aannemelijk, omdat het 18-maands riet (hoogproductief) al twee jaar op rij niet is geplant en El Niño opnieuw kan wegen op de intensiteit van de moesson en de landbouwopbrengsten. Er zijn verschillende indexen waarmee beleggers kunnen beleggen in grondstoffen voor de agro-industrie.”

