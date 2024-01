De glazen bol: AXA IM verwacht zachte landing in de Verenigde Staten en bescheiden stijging van Europese werkloosheidscijfers

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van beleggingsbank AXA IM, bij monde van David Page, hoofd macro-economisch onderzoek, en Chriss Iggo, voorzitter van het AXA IM Investment Institute en CIO AXA IM Core.

1/ Waar gaan de rentetarieven naartoe? Wat voor invloed heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Als 2023 een jaar van voortdurende monetaire verstrakking was, dan lijkt 2024 het jaar te worden van de versoepeling, met verwachte renteverlagingen”, zegt David Page. “Maar aangezien de inflatie nog steeds hoog is in veel gebieden – vooral in kerntermen – en met de verwachting dat de belangrijkste economieën een recessie zullen vermijden, zien we geen ruimte voor aanzienlijke extra stimulansen. In plaats daarvan verwachten we dat de centrale banken de monetaire restrictiviteit in de loop van de komende paar jaar zullen verminderen – afhankelijk van individuele omstandigheden.

“Specifiek verwachten we dat de Federal Reserve de rente begint te verlagen vanaf juni 2024, waardoor het beleidstarief daalt van 5,25-5,50 procent naar 4,50-4,75 procent tegen het einde van het jaar. De ECB zou ook beginnen met verlagingen vanaf juni om het beleidstarief terug te brengen naar 3,25 procent van 4 procent, en de Bank of England voert de bank rate vanaf augustus terug naar 4,50 procent van 5,25 procent. Een versoepeling van het restrictieve beleid zou de tegenwind van de groei moeten wegnemen en ruimte bieden voor een geleidelijke versnelling van de activiteit in 2024 tot in 2025. De financiële markten prijzen momenteel echter een scherpere aanpassing van de renteverlagingen in, wat naar onze mening te agressief is, tenzij er een teleurstellender resultaat is op het groeifront.”

2/ Zijn de verwachtingen voor bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“De consensusverwachting is dat de bedrijfswinsten van de EuroStoxx-bedrijven in 2024 met ongeveer 7 procent zullen stijgen”, legt Chriss Iggo uit. “Tegen een achtergrond van zwakke economische groei en lagere inflatie kan dat enigszins ambitieus zijn. De verwachtingen voor de winsten van Amerikaanse bedrijven zijn zelfs hoger, met een voorspelde groei van 12 procent. De prijsomgeving zal moeilijker worden en de winstmarges zullen waarschijnlijk enige druk ervaren. We verwachten dat de bedrijfswinsten volgend jaar in principe zijwaarts bewegen.

“We verwachten echter een zachte landing in de Verenigde Staten en een beperkte verdere zwakte voor de economische groei in Europa, met slechts bescheiden stijgingen van de werkloosheidscijfers. Daarnaast zien we de rentetarieven dalen in de grote economieën in 2024. Dat zal de prestaties van de aandelenmarkten ondersteunen en, aan de marge, de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen ten opzichte van obligaties verbeteren. Onze verwachting is een totaalrendement van enkele cijfers, met opwaarts potentieel door meer vertrouwen in de vooruitzichten naarmate 2024 vordert. De Europese aandelenmarkten zijn aantrekkelijk omwille van de waarderingen en zouden beter moeten presteren naarmate het monetaire beleid wordt versoepeld.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven inzetten? Op welke manier?

