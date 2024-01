De glazen bol: LGIM, de grootste Britse vermogensbeheerder, beklemtoont het belang van een gediversifieerde aandelenportefeuille

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van de Britse vermogensbeheerder Legal and General Investment Management (LGIM), met hoofdkantoor in Londen.

1) Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Voor de eerste helft van 2024 verwachten we een recessie in Amerika. Dat zou de werkloosheid doen toenemen en de inflatiedruk van de lonen en de dienstensector verminderen. Uiteindelijk zou dat de Fed in staat moeten stellen de rente nog meer te verlagen dan de markten verwachten.

“Ook Europa staat aan de rand van een recessie. Een vertragende groei in de Verenigde Staten, naast krappe kredietvoorwaarden, zou Europa over de rand kunnen duwen. De budgettaire ruimte is beperkt en met een kerninflatie die nog altijd ruim boven het streefniveau ligt, zijn ook de mogelijkheden voor monetaire steun gelimiteerd. Maar als de recessie volgend jaar verergert, neemt het vooruitzicht op renteverlagingen toe.

“De Chinese economie kampt met structurele problemen op de huizenmarkt en met een terughoudendheid om het monetaire beleid te versoepelen door de mogelijke druk op de wisselkoers. Daarnaast is er een verlies aan vertrouwen door het vijandige internationale klimaat, met weinig directe buitenlandse investeringen tot gevolg.

“Van de grotere economieën verwachten we dat enkel India en Japan de wereldwijde groei in 2024 kunnen voortstuwen.”

2) Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Veel analisten verwachten een stevige winstgroei in 2024, maar dat vinden we moeilijk te rijmen met de consensusverwachting van een afnemende, nominale groei van het bruto binnenlands product (bbp). Daarom houden we eerder rekening met een zwakkere winstgroei, en dat zien we al wat gebeuren in Europa en de VS.

“2024 kan volgens ons wel eens het jaar worden van een heropleving van multi-asset. Aandelen zullen niet beter doen dan gediversifieerde strategieën. De huidige geopolitieke omgeving is niet geschikt om risico’s te concentreren. Je kunt geluk hebben als een crisis vermeden wordt, maar als dat niet het geval is, kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Het is beter de risico’s te spreiden over meerdere regio’s en meerdere rendementsfactoren.

“Ook op langere termijn zou een gediversifieerde portefeuille beter moeten presteren dan een geconcentreerde, op een voor risico gecorrigeerde basis. Dat blijkt toch uit onze berekeningen van de historische Sharpe-ratio’s (meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie, nvdr).”

3) Waar richt u zich in het bijzonder op?

“Als beleggers kijken we naar thema’s die het potentieel hebben om de wereld op een voorheen ondenkbare manier te veranderen. We zien daarbij drie brede assen die een transformatieve verandering voortstuwen: technologie, demografie, en energie en grondstoffen.

“De geopolitiek heeft een grote impact op die drie assen. Energiezekerheid werd een prioriteit voor Europa toen de Russische gasleidingen werden afgesloten. Ook water staat steeds hoger op de agenda. Egypte heeft bijvoorbeeld een langetermijnplan van 8 miljard dollar om het jaarlijkse watertekort van ongeveer 7 miljard kubieke meter te verhelpen. In het Midden-Oosten, Afrika en delen van Azië wordt gekeken naar ontzilting om waterschaarste te bestrijden. Die markt zal naar verwachting 8,8 procent aan samengestelde jaarlijkse groei doormaken tussen 2011 en 2027.

“In de komende twaalf tot achttien maanden gaat twee vijfde van de wereldbevolking – en ruwweg hetzelfde deel van het mondiale bbp – naar de stembus. Dat betekent dat nieuw budgettair beleid uitgerold kan worden om de groei aan te wakkeren, in combinatie met monetair beleid dat op de rem gaat staan. Op de lange termijn betekent deze budgettaire soepelheid echter dat de wereldeconomie zal worstelen met reële rentes die hoger zijn dan de reële groei.”

