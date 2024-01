De glazen bol: ‘Beleggers moeten rekening houden met het onzekere economische herstel in China’ (UBS AM)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategie bij UBS AM.

1) Waar gaan de rentetarieven naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Ons basisscenario is een zachte landing voor de Amerikaanse en de wereldeconomie. We denken dus dat de Federal Reserve de rente zal beginnen verlagen om een goede reden (de vooruitgang in het verlagen van de inflatie), in plaats van een slechte reden (een groei die zo verzwakt is dat ze een renteverlaging vereist).

“De Fed zal in 2024 waarschijnlijk een paar renteverlagingen doorvoeren. Maar ze zal de rente volgens ons minder verlagen dan dat de markten momenteel inprijzen. Er blijft immers grote onzekerheid of de inflatie wel voldoende zal zakken. We denken dat de Amerikaanse economie veerkrachtig zal blijven, geschraagd door een solide groei van het reële inkomen en stevige balansen in het algemeen.

“De grote economische regio’s buiten de VS – zoals China en de Europese Unie – kennen een relatief trage groei, wat bijdraagt aan het bredere desinflatoire regime. De zwakke vraag in deze economieën, samen met herstellende toeleveringsketens, heeft bijgedragen aan de deflatie van de wereldwijde goederenprijzen.

“Naar onze mening kunnen beide economieën op korte termijn nog wel even door, mede door deze soepelere financiële omstandigheden. Er zijn enkele positieve elementen te vinden in de recente Europese data, zowel voor de verwerkende industrie als voor het beleggerssentiment, hoewel er weinig tekenen zijn van een beslissende wending.”

2) Aandelen en obligaties hadden een sterke run om het jaar af te sluiten, wat leidde tot enige bezorgdheid dat een zachte landing al volledig is ingeprijsd. Welk rendement verwacht je?

“De consensus verwacht een outperformance van obligaties ten opzichte van aandelen. Maar volgens ons kan de verrassing op de markten voor 2024 een aandelenrally worden zonder dat die gepaard gaat met een sterke daling van de obligatierente, louter een afname van de volatiliteit op de obligatiemarkt. De herzieningen van de 12-maands toekomstige winsten wijzen nog steeds op een stijging van de aandelenkoersen. Bovendien zijn de aandelenwaarderingen niet zo hoog, een handvol Amerikaanse megacap-technologiebedrijven buiten beschouwing gelaten.

“Belangrijk is dat er een recordbedrag van 6.000 miljard dollar in geldmarktfondsen zit. Nu de rente op contant geld begint te dalen en de bezorgdheid over een recessie afneemt, vermoeden we dat een groot deel van deze activa zal worden herschikt op zoek naar een hoger rendement. Geldstromen naar aandelen en bedrijfsobligaties, op zoek naar rendement, kunnen leiden tot veel sterkere prestaties in risicovolle activa dan de consensus verwacht.

“Naar onze mening is de Amerikaanse dollar klaar om goed te presteren ten opzichte van andere G10-valuta’s als gevolg van de relatieve groei en renteverschillen. De dollar is ook een brede hedge die bescherming biedt tegen het risico dat de inflatie en de groei te hoog zijn voor de Federal Reserve om het beleid zo veel te versoepelen als nu is ingeprijsd, of als de wereldwijde economische omstandigheden sterker verslechteren dan we verwachten.”

3) Wat zijn uw vooruitzichten voor opkomende markten?

“De renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve veroorzaakten in 2023 heel wat volatiliteit bij de aandelen uit opkomende markten. De markten in Taiwan, Korea, India, Mexico en Brazilië presteerden goed, maar China en de meeste landen in het Midden-Oosten hadden het moeilijk.

“We verwachten dat de groei in 2024 zwakker zal zijn, aangezien de Chinese economie door een structurele schuldafbouw in de vastgoedsector gaat. India en Indonesië zijn echter relatief sterk gebleken, en Latijns-Amerikaanse en enkele Oost-Europese economieën zullen naar verwachting de bredere opkomende markten leiden met betrekking tot renteverlagingen op middellange termijn.

“Beleggers moeten rekening houden met het onzekere economische herstel van China en mogelijk nieuwe spanningen in de aanloop naar de verkiezingen in Taiwan en de VS. Er zijn echter kansen op de lange termijn in de groei van de consumptie in de opkomende markten, deglobalisering, kunstmatige intelligentie en digitale transformatie, energietransitie, evenals structurele veranderingen en hervormingen in landen als India, Indonesië en Saoedi-Arabië.”

