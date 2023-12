‘Nieuwe vermageringspil duwt wereld in ongeziene gezondheidscrisis’: Saxo doet boude voorspelling

Anti-obesitasgeneesmiddelen worden gezien als hét antwoord op de wereldwijde overgewichtplaag. Omdat een GLP-1-anti-obesitaspilletje slikken zo gemakkelijk is, kappen mensen met sporten en verzaken ze gezond te eten. Dat zo’n farma-wondermiddel indirect een gezondheidscrisis veroorzaakt, is een van de acht tegendraadse voorspellingen die de Deense beleggingsbank Saxo doet voor het volgende jaar.

De jaarlijkse denkoefening van Saxo Bank laat zich inspireren door de bestseller ‘The black swan’ van de ex-derivatenhandelaar en wetenschapper Nassim Nicholas Taleb. De ‘zwarte zwaan’ uit de titel staat voor een plotse gebeurtenis die niemand had voorspeld en die de markten op hun kop zet. Denk aan de terreuraanslagen op 11 september 2001, de financiële crisis van 2008 of andere momenten van ontwrichtende tragedie die in de geschiedenis weerklinken.

Stoppen met sporten

Saxo, dat zijn traditie van uitzinnige ‘zwarte zwaan’-voorspellingen al 23 jaar doet, zag een paar van zijn prognoses bewaarheid worden. “Als je naar een periode van drie jaar kijkt, zijn we twee op de tien keer juist”, betoogt Saxo-hoofdeconoom Steen Jakobsen tijdens zijn doortocht in Brussel. “Hoe extravagant de prognoses ook zijn.” Voorbeelden van Saxo-profetieën zijn de brexit en de ‘flashcrash’ op de New Yorkse aandelenmarkten in 2010, waarbij 36 minuten lang duizenden miljarden dollars aan beurswaarde verdampten. Aan welke voorspellingen waagden de Denen zich dit jaar?

“De interessantste, voor mij, gaat over de gevolgen van de komst van de anti-obesitaspil”, zegt Jakobsen. Het scenario: “Nu er een ruimer aanbod is aan GLP-1-anti-obesitasgeneesmiddelen, dalen de prijzen en roepen overheden die medicijnen uit tot een essentieel middel om de volksgezondheid te verbeteren en de overgewichtepidemie een halt toe te roepen”, aldus Saxo. “Door een samenloop van omstandigheden volstaat het aanbod van GLP-1-anti-obesitasmedicatie echter niet voor de wijdverbreide vraag en moeten patiënten jaren wachten op hun kuur. Ondertussen stoppen ze met sporten en laten ze een gezond dieet voor wat het is, nu een pil hun gewicht onder controle helpt te houden.”

Even het grootste Europese bedrijf

Het resultaat? “Een enorme gezondheidscrisis. Het wereldwijde obesitaspercentage onder volwassenen schiet omhoog van het huidige 39 procent naar 45 procent in 2024.” En de gevolgen voor de markten? “De sector van de verwerkte voeding ziet de vraag aanzienlijk toenemen, en de beurskoersen van McDonald’s en Coca-Cola presteren elk 60 procent beter dan de bredere markten.”

Dat afslankpillen de gouden eieren van biotech zijn, is iets wat analisten al geruime tijd signaleren. “Obesitas is een volledig nieuw marktsegment, dat volgend jaar 12 miljard dollar zou waard zijn, maar spectaculair kan stijgen naar 100 miljard”, zei Danny Reweghs, biotechkenner en directeur strategie van Trends Beleggen, al eerder in Z-Beurs.

BEKIJK – Z-Beurs: Danny Reweghs (Trends Beleggen) over Roche en de nieuwe goudkoorts in farmaland Danny Reweghs over de goudkoorts op de anti-obesitasmarkt.

De Deense farmareus Novo Nordisk zag zich eerder dit jaar zelfs even getorpedeerd tot het grootste bedrijf van Europa. De fabrikant van de populaire afslankmiddelen Ozempic en Wegovy onttroonde in september het Franse luxeconcern LVMH als grootste beurskapitalisatie van Europa. Kenners verwachten dat Wegovy het best verkochte medicijn ooit kan worden.

“Het is op dit moment niet alleen het grootste van Europa, maar ook het grootste van de farmasector – groter dan Johnson & Johnson, Pfizer en Sanofi”, zei Danny Reweghs in september. De beurswaarde van Novo Nordisk was zelfs even groter dan het bruto binnenlands product (bbp) van Denemarken.

Kennedy for president

Van de farmasector is het geen grote stap naar een andere uitzinnige prognose van Saxo: de anti-vaxxer en anti-establishmentkandidaat Robert F. Kennedy Jr. klopt Donald Trump en Joe Biden in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. “In 2024 wint voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten een kandidaat die niet tot een van beide traditionele partijen behoort de Amerikaanse presidentsverkiezingen”, klinkt het. “Zijn populistische platform tegen de oorlogszuchtige Democraten en tegen de bedrijfselites vindt weerklank bij zowel ontevreden traditionele aanhangers van de Democraten als bij fans van Trump. Een nieuw politiek tijdperk in de VS begint met een dramatische ommezwaai, weg van de plutocratie, nu kiezers een einde eisen aan de drastische ongelijkheid en onrechtvaardigheid en aan de eindeloze oorlogen.”

De gevolgen voor de markten? “Kennedy’s vredesboodschap en zijn belofte om een einde te maken aan de misbruiken in de Amerikaanse gezondheidszorg en om de overdreven macht van de bedrijven te breken, leiden ertoe dat defensie-, geneesmiddelen- en gezondheidszorgbedrijven een duikvlucht nemen. Bovendien worden de internet- en infotechreuzen nerveus verhandeld, uit vrees voor een bredere oorlog tegen monopolistische ondernemingen.”

Op politiek vlak voorspelt Jakobsen meer overwinningen voor het populisme, een stroming waar hij ook de Deense sociaaldemocratische regering, met haar gespierde aanpak tegenover immigratie, toe rekent. “Populistische bewegingen blijven groeien en we zien het einde van het mercantiele model.” Concluderend: “In Europa evolueren we van open naar gesloten samenlevingen.”

De andere voorspellingen:

1. De Saudi’s kopen de Champions League-voetbalfranchise, nadat olie op 150 dollar per vat zal gepiekt hebben

2. De Verenigde Staten schaffen de taks op staatsobligaties af en luiden zo ‘het einde van het kapitalisme’ in

3. Deepfake door generatieve artificiële intelligentei veroorzaakt een veiligheidscrisis

4. Landen met torenhoge schulden en overheidstekorten vormen ‘Club van Rome’ om te onderhandelen over handelsvoorwaarden

5. Japan staakt rentecontrole

6. Luxesegment keldert op de beurs door Europese vermogenstaks

Lees ook: