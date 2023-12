De glazen bol: Yves Ceelen (DPAM) ziet uranium als slapende gigant van de wereldmarkt

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Yves Ceelen, het hoofd portfoliomanagement bij Degroof Petercam Asset Management.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Vandaag krijgen we niet meer te maken met inflatierisico’s, maar met groeirisico’s. Daardoor komt er extra druk op de rentetarieven. Wereldwijde toonaangevende indicatoren voor zowel de verwerkende industrie als de dienstensector gaan de negatieve richting uit. Ook surveys bij bedrijfsleiders zijn niet al te positief.

“Binnenkort zullen we de impact van de vertragende vraag en de verkrappende financiële voorwaarden voelen, met een negatiever narratief op de markten tot gevolg. DPAM verwacht dan ook een trage Europese economische groei van naar schatting 0,4 procent. Van de Amerikaanse economie wordt wel meer verwacht, namelijk een groei van 1,5 procent.

“Die economische vertraging zal waarschijnlijk een grote impact hebben op de rente. DPAM verwacht dat de centrale banken in 2024 de rente weer zullen verlagen om de inflatiedoelstelling van 2 procent te halen. Er wordt verwacht dat de Federal Reserve ergens in de eerste helft van volgend jaar als eerste de beleidsrente verlaagt, waarna de Europese Centrale Bank volgt. DPAM ziet de rente geleidelijk dalen met 1 à 1,5 procent over het hele jaar.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“De hoge rente en de inflatietrends hebben het economische landschap het voorbije jaar stevig veranderd. Daarom kijkt DPAM voorzichtig naar de aandelenmarkten. Onze analisten menen dat de verwachtingen voor volgend jaar te hooggespannen zijn. Vandaar is DPAM’s investeringsstrategie voorzichtig, met een focus op overheidsobligaties en Europese bedrijfsobligaties omwille van hun lage risico’s en interessante rendementen.

“Wat aandelen betreft, gaat de voorkeur naar Amerikaanse aandelen, omdat zij voor groei en kwaliteit staan. Ook is het economische klimaat gunstig voor sommige groei- en defensieve aandelen, in het bijzonder van bedrijven die bezig zijn met artificiële intelligentie, groene technologie en nieuwe medische behandelingen. Het is zaak selectief te zijn, want niet alle aandelen zullen de voorspelde economische omstandigheden even goed doorstaan. Ook gelooft DPAM sterk in vastgoed: de huidige onderwaardering zal waarschijnlijk afnemen naarmate de volatiliteit van de rente afneemt. Tot slot bieden ook smallcaps kansen.”

3/ Op welke grondstoffen zouden u geld durven in te zetten? Op welke manier?

“DPAM belegt zelf in goud, zilver en een brede index van grondstoffen (uitgezonderd landbouwgrondstoffen). Onze analisten houden ook nauwkeurig in de gaten hoe de grondstoffenmarkt evolueert. Als duurzame belegger heeft DPAM in het bijzonder oog voor de link tussen de energietransitie en grondstoffen.

“Op de COP28 werden de wereldwijde ambities voor een netto nulkoolstofuitstoot nog maar eens onderstreept. Met name koper en zilver kunnen profiteren van dat wereldwijde streven, aangezien de vraag naar groene technologie vandaag al groot is en in de toekomst waarschijnlijk nog zal groeien. Als de economische activiteiten zich herstellen, kan de vraag naar die metalen stijgen. Daarnaast heeft aardgas potentieel. Als de Duitse industrie erin slaagt weer op te veren, zouden de aardgasprijzen weer kunnen stijgen.

“Tot slot kijken we ook naar uranium. Onlangs nog gingen de uraniumprijzen met 70 procent omhoog. Dat wijst op de groeiende populariteit van kernenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen, vooral in de opkomende markten.”

