Frank Vranken (Edmond de Rothschild) voorspelt een boerenjaar voor uranium: ‘De nieuwe nucleaire technologie lijkt veelbelovend’

Trends.be liet tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar. Vandaag de laatste voorbeschouwing uit de reeks.

Frank Vranken, hoofdstrateeg van de private bank Edmond de Rothschild, is de laatste die zich voor ons tot zijn glazen bol wendt.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Mijns inziens zal de rente veel lager gaan, maar eerder vanwege een economische vertraging dan door extreem lage inflatie. Ik zie de kortetermijnrente zowel in Europa als in de Verenigde Staten met 100 basispunten dalen, ergens tussen de huidige verwachtingen van de markt en die van de centrale bankiers in. De rente heeft niet meteen een impact op de groei. De lagere rente zal zich pas volgend jaar laten voelen in de economische groei, los van andere factoren.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Die kans dat de verwachtingen te hoog liggen, is zeer reëel, vooral in de Verenigde Staten dan, waar 11 procent winstgroei wordt verwacht voor de S&P500-index. Maar aangezien een groot deel van de winstgroei op het conto komt van de grote bigtechbedrijven, kunnen die via de massale inkoop van eigen aandelen de winst per aandeel opkrikken (vermits het aantal aandelen dan lager ligt). Ze beschikken over een fenomenale cashreserve.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven inzetten? Op welke manier?

“Ik durf, gezien de structurele trend, inzetten op grondstoffen die gelinkt zijn aan decarbonisatie: koper en uranium. Koper is nodig voor de verdere elektrificatie – denk aan elektrische netwerken en kabels. Hoe investeren? Via een ETF, zoals de Wisdomtree Copper ETF. Uranium heeft dan weer het voordeel geen CO2 uit te stoten en de nieuwe nucleaire technologie lijkt veelbelovend. Investeren kan via de Global X Uranium ETF.”

4/ Wenst u nog een ander inzicht over de toekomst te delen met onze lezers?

“India zal niet meer te verwaarlozen zijn als economische mogendheid. En wel vanwege deze zaken:

Het inkomen per hoofd van de bevolking in India zal waarschijnlijk verdubbelen tot 5.000 dollar tegen het einde van het decennium.

In 2030 zal 57 procent van de huishoudens (200 miljoen) in India een midden- of hoger inkomen hebben, tegenover 38 procent nu.

De jonge bevolking en de toenemende verstedelijking zullen de consumptiegroei in alle categorieën ondersteunen.”

Bbp per hoofd van de bevolking: achtereenvolgens Zuid-Korea, China, Maleisië, Brazilië, Thailand, Indonesië, Vietnam, de Filipijnen, India | Bron: Wereldbank, Edmond de Rothschild

